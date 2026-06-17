Cena en Versalles, el aire alpino y un acuerdo con Irán: así fue como Trump superó otra cumbre del G7

Por primera vez en sus dos mandatos, Donald Trump asistió esta semana a una cumbre del Grupo de los 7…

Por primera vez en sus dos mandatos, Donald Trump asistió esta semana a una cumbre del Grupo de los 7 (G7) sin desbaratarla.

Sí, se quejó cuando la temperatura de la sala de reuniones estaba demasiado cálida. Bromeó, al llegar una hora tarde a una sesión, que era el jefe de sus colegas líderes. El anfitrión de la cumbre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue captado en un micrófono abierto describiendo una cena al aire libre la primera noche con Trump como una “discusión difícil”.

Pero Trump no se fue temprano, como lo hizo el año pasado en Canadá, lo que fue un éxito básico para Macron, quien había organizado la cumbre junto al lago para asegurarse de que el presidente de EE.UU. se quedara durante todo el programa.

Y en lugar de romper una declaración conjunta de líderes a su partida, como lo hizo después de una cumbre particularmente acrimoniosa en 2018, Trump respaldó un lenguaje sorprendentemente duro en una declaración grupal sobre la guerra de Rusia en Ucrania, prometiendo un “apoyo inquebrantable” a Kyiv.

“Esto fue algo muy especial”, declaró Trump cuando terminó la cumbre.

Quizás fue el aire alpino. Quizás fue el persistente sentido de triunfo al haber mediado un acuerdo preliminar con Irán, que recibió elogios incondicionales de parte de sus colegas líderes a pesar de sus dudas persistentes sobre cómo se implementará todo.

O tal vez fue la anticipación de la cena en Versalles, añadida al cronograma por Macron para asegurar que Trump se quedara en Francia para la conclusión de la cumbre. El símbolo del exceso regio de Luis XIV (y, eventualmente, del resentimiento de la clase revolucionaria) no es “hoja de oro”, explicó Trump esta semana, sino el “verdadero negocio”.

Cuando llegó al patio de mármol a cuadros en la hora ultrafrancesa de las 10 p.m., hora local, Trump fue recibido con un beso en ambas mejillas por Brigitte Macron; Trump afirmó hace algunos meses que ella maltrataba a su esposo.

“Esto es tan hermoso”, dijo después de maravillarse con la fachada clásica con sus aleros dorados. “Brigitte es una mujer increíble”.

La cena fue, según los estándares franceses, un asunto sencillo: cerdo negro de Bigorre para comenzar, espárragos del Loira, aves de corral de Bourbonnais y un plato de queso regional.

Su mesa para tres con los Macron, ubicada en la Galería Baja, estaba rodeada de estatuas encargadas por el propio Rey Sol.

Trump ha asistido a cinco G7 (o seis, si se cuenta aquel que organizó virtualmente de manera poco entusiasta durante la pandemia de covid en 2020). A diferencia de sus salidas anteriores, Trump ahora es un miembro sénior del exclusivo club. La mayoría de los otros líderes fueron elegidos en los últimos años y, aparte de Macron, nadie más en el grupo ha asistido a tantas cumbres.

Esto le ha dado a las recientes apariciones de Trump en el escenario mundial un tono diferente. A diferencia de su primer mandato, cuando los asesores dijeron que Trump sentía la necesidad de demostrar poder y confianza a sus homólogos más experimentados, Trump es más moderado, incluso mientras continúa separándose de los aliados tradicionales.

También es mayor, un hecho que fue algo inevitable esta semana. Después de salir de Washington a las 2 a.m. del lunes, hora de Miami, después de su cumpleaños número 80 en una pelea de la UFC en el jardín sur de la Casa Blanca, Trump voló durante la noche y comenzó una tarde de reuniones en el Hôtel Royal, con la voz ronca. Durante los siguientes dos días, se reunió durante horas con líderes individuales y respondió preguntas varias veces al día. Para cuando emergió para una conferencia de prensa de 70 minutos dos días después, estaba visiblemente y auditivamente fatigado.

Tras bambalinas, Trump fue enérgico al defender su acuerdo con Irán ante sus colegas líderes, según funcionarios familiarizados con las conversaciones. Presentó los términos como una gran victoria no solo para Estados Unidos, sino también para sus colegas líderes.

Algunas reuniones fueron periódicamente tensas, incluida una a solas con Macron el día que llegó, según un funcionario europeo. Pero los líderes elogiaron al presidente estadounidense por su acuerdo con Irán, que tiene el potencial de poner fin a una crisis energética de meses que ha afectado a Europa mucho más que a los Estados Unidos.

“Creo que es un cambio de reglas del juego”, dijo a Kaitlan Collins de CNN el primer ministro de Canadá Mark Carney, quien ha pasado los últimos meses compitiendo desde lejos con Trump. “Nos permite, y esto es lo que ha sucedido en la reunión, dar un paso atrás, mirar a Ucrania de nuevo”.

Carney es uno de varios líderes que llegaron a la cumbre buscando momentos amistosos con Trump después de que los insultara este año. Acercándose al presidente en una reunión, Carney detalló una disposición sobre vehículos eléctricos en un nuevo acuerdo comercial con China.

“Pensé que de hecho te gustaría eso”, ofreció Carney. (Trump, quien dijo que le gustó, más tarde señaló que no recordaba la conversación).

La canciller alemana, Friedrich Merz, esperó a que todos los líderes estuvieran sentados alrededor de la mesa de reuniones para ponerse de pie y entregarle a Trump —de quien, según afirmó hace un mes, estaba siendo humillado en Irán— una camiseta de fútbol blanca con el número 47.

“Estamos en el mismo equipo”, escribió Merz después debajo de una foto del momento.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, una vez aliada principal de Trump en Europa a quien él menospreció en abril como “inaceptable” y débil, tuvo una reunión “aclaratoria” con el presidente esta semana, según el funcionario europeo.

Más tarde, parecía imperturbable cuando otro líder declaró que era “amiga otra vez” de Trump.

“Siempre hemos sido amigos”, dijo alegremente. Más tarde, reveló que había dejado de fumar.

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