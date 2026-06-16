Adelantan casi dos meses la fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs en 2028

En casi dos meses se adelantó la fecha de liberación del músico y empresario Sean “Diddy” Combs, condenado a cuatro…

En casi dos meses se adelantó la fecha de liberación del músico y empresario Sean “Diddy” Combs, condenado a cuatro años de cárcel, según el registro en línea de la Oficina Federal de Prisiones de EE.UU.

El sitio web de la Oficina Federal de Prisiones indica que Combs podrá ser puesto en libertad el 23 de febrero de 2028. De acuerdo con People, primer medio que reseñó el adelanto de fecha, la liberación del músico ha estado sujeta a dos cambios previos: en enero se ajustó su salida de la cárcel al 15 de abril de 2028; y originalmente se había indicado que sería el 4 de junio de 2028.

Combs fue sentenciado a 50 meses de prisión en octubre de 2025 por dos cargos de transporte con fines de prostitución.

El juez federal de distrito Arun Subramanian, que emitió la condena de prisión, también impuso una multa de US$ 500.000 a Combs, que es la sanción máxima permitida.

Combs, un magnate de la música que una vez encabezó las listas de éxitos, fue declarado culpable de dos cargos de transportar personas para prostitución en julio de 2025, pero fue absuelto de cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haber resultado en una sentencia de cadena perpetua.

La fecha de liberación revisada llega mientras Combs continúa impugnando la condena que lo envió a prisión.

The-CNN-Wire

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