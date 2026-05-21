Vanessa Trump revela que le diagnosticaron cáncer de mama

Vanessa Trump, exesposa de Donald Trump Jr. y madre de cinco hijos, anunció este miércoles que le diagnosticaron cáncer de…

Vanessa Trump, exesposa de Donald Trump Jr. y madre de cinco hijos, anunció este miércoles que le diagnosticaron cáncer de mama.

“Si bien esta no es una noticia que nadie espere recibir, estoy trabajando de cerca con mi equipo médico en un plan de tratamiento”, publicó Trump en Instagram este miércoles.

También comentó que se sometió a un procedimiento médico a principios de esta semana y solicitó privacidad mientras se centra en su salud y recuperación.

“Me mantengo enfocada y esperanzada, rodeada del amor y el apoyo de mi familia, mis hijos y mis seres más cercanos. Gracias por su amabilidad y apoyo; realmente significan más de lo que puedo expresar”, afirmó Trump.

Vanessa Trump y el hijo mayor del presidente Donald Trump se divorciaron en 2018 tras doce años de matrimonio. La pareja tiene cinco hijos en común, incluida Kai Trump, de 19 años, quien cuenta con un gran número de seguidores en las redes sociales y a quien se suele ver junto a su abuelo en la Casa Blanca.

Vanessa Trump mantiene una relación sentimental con Tiger Woods desde que el golfista profesional confirmó su noviazgo el pasado mes de marzo.

Ivanka Trump, la hija mayor del presidente, comentó en la publicación de Vanessa Trump en las redes sociales: “Rezo para que sigas manteniendo tu fortaleza y tengas una pronta recuperación. Te quiero”.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios al respecto.

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