Una jueza desestima los cargos contra una exfuncionaria escolar en el caso del niño de 6 años que le disparó a una maestra

Una jueza de un tribunal de circuito de Virginia desestimó este jueves los cargos penales contra Ebony Parker, ex subdirectora…

Una jueza de un tribunal de circuito de Virginia desestimó este jueves los cargos penales contra Ebony Parker, ex subdirectora de una escuela primaria, en un caso relacionado con un niño de 6 años que disparó a su maestra en enero de 2023.

La Fiscalía había alegado que Parker ignoró las advertencias de que el niño portaba un arma poco antes del tiroteo; sin embargo, la defensa argumentó que dichas acusaciones no constituían un delito penal. La jueza del tribunal de circuito, Rebecca Robinson, dio la razón a la defensa al desestimar el caso.

“El tribunal es de la opinión jurídica de que esto no constituye un delito”, declaró la jueza.

Parker bajó la cabeza sobre la mesa de la defensa y pareció romper a llorar.

El caso fue desestimado con carácter definitivo —lo que significa que no puede volver a ser llevado a juicio—, según informó un funcionario familiarizado con el fallo.

CNN ha contactado tanto a la Fiscalía como a la defensa para solicitar sus comentarios al respecto.

Los cargos derivan del tiroteo ocurrido el 6 de enero de 2023 en la Escuela Primaria Richneck, en Virginia, en el que el niño disparó e hirió a su maestra de primer grado, Abby Zwerner. Según han informado las autoridades, el niño tomó el arma —que no se encontraba bajo medidas de seguridad— del bolso de su madre y la llevó a la escuela dentro de su mochila.

Parker se había declarado inocente de ocho cargos graves de abuso infantil y de poner en peligro la vida de terceros; un cargo por cada bala que contenía el arma del niño. Se enfrentaba a una pena de hasta cinco años de prisión por cada uno de los cargos.

Los cargos alegaban que ella cometió “un acto u omisión deliberada en el cuidado de dichos estudiantes, de una manera tan grave, temeraria y culpable que demostraba un desprecio imprudente por la vida humana”, según consta en los documentos judiciales.

El juicio penal de Parker es uno de los varios casos ocurridos en los últimos años que han puesto a prueba los límites de la responsabilidad cuando un menor comete un tiroteo en una escuela. Padres en Michigan y Georgia han sido condenados por cargos graves, mientras que los agentes del orden acusados ​​de inacción en Parkland y Uvalde han sido absueltos por jurados.

Parker parece ser la primera educadora escolar en enfrentar un juicio bajo tales circunstancias.

La madre del niño de 6 años, Deja Taylor, se declaró culpable de un cargo estatal grave por negligencia infantil y de cargos federales relacionados con armas de fuego, todos ellos vinculados al tiroteo en la escuela de Virginia. Taylor permaneció bajo custodia durante varios años y fue puesta en libertad la semana pasada. Los fiscales han declarado que el niño, quien padece “problemas emocionales extremos”, no enfrentará cargos penales.

Elyse Hershon, abogada defensora que siguió de cerca el juicio de Parker, afirmó que la desestimación del caso de Parker sugiere que la responsabilidad legal por los tiroteos escolares podría no extenderse más allá de los padres.

“Esto pone un límite a la reciente tendencia de ampliar la responsabilidad por estos horribles sucesos en las escuelas”», señaló. “En este momento, en lo que respecta al poder judicial y al proceso legal, están, en cierto modo, deteniendo esa expansión y limitándola a los padres”.

El juicio, que sienta un precedente, comenzó el martes con las declaraciones de apertura; la Fiscalía citó a un total de 16 testigos, entre ellos educadores escolares, agentes del orden y padres de familia.

Varios educadores testificaron haber informado a Parker sobre sus sospechas de que el niño —quien tenía un historial de problemas de conducta— portaba un arma de fuego en la escuela. Según los testimonios, Parker instruyó a un educador para que registrara la mochila del niño, pero desaconsejó registrar sus bolsillos hasta que su madre llegara al centro escolar, según consta en los testimonios.

“Solo hubo una persona en la escuela ese día que poseía, simultáneamente, la autoridad para actuar y el conocimiento de la crisis que se estaba desarrollando; y esa persona, como verán, fue la Dra. Parker”, afirmó el fiscal adjunto Josh Jenkins durante las declaraciones de apertura.

En contraposición, la defensa de Parker dio un giro radical al caso y acusó a los maestros —incluida Zwerner— de ser quienes fallaron al no tomar las medidas adecuadas para proteger a los estudiantes.

“Si la Fiscalía pretende acusar a la Dra. Parker, ¿qué hay de esas otras personas que tuvieron contacto directo con este niño?”, planteó el abogado defensor Curtis Rogers.

La Fiscalía concluyó la presentación de sus pruebas el miércoles. Este jueves por la mañana, antes de presentar su propia evidencia, la defensa solicitó al juez que desestimara el caso, argumentando que la Fiscalía no había logrado demostrar que se hubiera cometido delito alguno.

Hablando desde el estrado, la jueza declaró que el fundamento jurídico de los cargos no estaba claro. La jueza Robinson señaló que no estaba segura de si los cargos estaban vinculados a las balas sin disparar que había en el arma, a los niños presentes en el aula, al trauma psicológico que estos sufrieron posteriormente, o al conocimiento que Parker tenía de los problemas previos del menor.

“El tribunal no lo tiene claro. Como se ha indicado anteriormente, esas teorías jurídicas no se ajustan a la lectura literal del estatuto”, afirmó. “Por consiguiente, accedo a la moción de la defensa para desestimar la totalidad de los cargos”.

Hershon, la experta jurídica, expresó su sorpresa ante el razonamiento de la jueza para desestimar los cargos, así como ante el momento elegido para hacerlo, dado que la Fiscalía ya había presentado su caso.

“Si algo no constituye un delito —o si aquello de lo que se acusa a alguien no configura un crimen, o si no existen pruebas suficientes—, lo procedente es presentar una moción de desestimación mucho antes de que siquiera comience el juicio”, explicó. “Resultó llamativo que esta jueza desestimara el caso, en esencia, basándose en una moción que podría —o debería— haberse resuelto antes, y no después, de la celebración de todo el juicio”.

Esta desestimación en la causa penal contrasta marcadamente con el resultado de un caso civil que se desprendió de los hechos: el pasado mes de noviembre, un jurado civil otorgó a Zwerner una indemnización de US$ 10 millones en el marco de una demanda en la que se alegaba que Parker no había actuado ante las señales de alarma que indicaban que el alumno había introducido un arma en la escuela. Parker ha interpuesto un recurso de apelación en dicho caso.

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