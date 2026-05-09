Una persona que saltó una valla perimetral murió tras ser atropellada por un avión de Frontier en el aeropuerto de Denver

Una persona murió tras ser atropellada por un avión de Frontier Airlines dos minutos después de saltar una valla perimetral…

Una persona murió tras ser atropellada por un avión de Frontier Airlines dos minutos después de saltar una valla perimetral y cruzar una pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Denver, a última hora del viernes, informó el aeropuerto.

No se cree que el peatón, cuya identidad no ha sido revelada, fuera empleado del aeropuerto, señaló la terminal aérea en un comunicado.

El vuelo 4345, un Airbus A321, partía de Denver con destino a Los Ángeles y transportaba a 224 pasajeros y siete miembros de la tripulación, indicó Frontier Airlines en un comunicado. Su salida estaba programada para las 10:39 p.m., hora local.

Mientras el avión despegaba, “la aeronave habría atropellado a un peatón en la pista durante la maniobra de despegue”, señaló la aerolínea. El incidente ocurrió a las 11:19 p.m., hora local, según el aeropuerto.

“Se reportó la presencia de humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue. Posteriormente, los pasajeros fueron evacuados de manera segura a través de los toboganes de emergencia como medida de precaución”.

Se produjo un breve incendio en uno de los motores, el cual fue extinguido rápidamente por el Departamento de Bomberos de Denver, informó el aeropuerto en un comunicado a primera hora del sábado.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y los pasajeros fueron trasladados a la terminal. Doce personas reportaron heridas leves y cinco de ellas fueron transportadas a hospitales locales, según el aeropuerto.

El pasajero José Cervantes dijo que apenas había comenzado a sentir que el avión se inclinaba hacia arriba cuando escuchó un golpe seco.

“Miré a mi derecha y vi el ala derecha en llamas, como si estuviera explotando”, dijo Cervantes a KCNC, afiliada de CNN. “El avión aterrizó, giró de un lado a otro, luego se detuvo, apagó el motor de inmediato y la cabina comenzó a llenarse de humo”.

“Pensé que iba a morir quemado. Cuando vi el fuego y el humo, pensé que me iba a quemar”, dijo Cervantes.

La madre de Cervantes fue una de las pasajeras heridas, según relató a KCNC. “De hecho, mi mamá terminó deslizándose directamente por la rampa y se le trabó la rodilla al impactar contra el suelo”, comentó Cervantes. “No tiene ninguna fractura, pero aun así tenemos que llevarla a la sala de urgencias”.

Para la mañana de este sábado, la mayoría de los pasajeros del vuelo ya habían partido del Aeropuerto Internacional de Denver en un nuevo vuelo de Frontier, informó el aeropuerto.

Conmocionados por el incidente, John Anthens, de 56 años, y su hijo de 30 decidieron renunciar a su vuelo de regreso a Nebraska y alquilar un automóvil para realizar el viaje de ocho horas por carretera.

Anthens afirmó que el incidente resultó demasiado traumático. “Vi una pequeña chispa y, acto seguido, vi y escuché una gran explosión, como si estallara una bomba”, relató a CNN al describir el momento en que vio reventar el motor.

CNN ha contactado al Departamento de Bomberos de Denver y a Frontier para solicitar más información. El aeropuerto indicó que el incidente continúa bajo investigación.

El audio de control de tráfico aéreo, compartido por la aplicación ATC.com, captó el momento en que un piloto del vuelo de Frontier les dijo a los controladores que el avión había “chocado con alguien”.

Segundos después, un controlador informó que se estaban enviando vehículos de emergencia. “Había una persona caminando por la pista”, se escucha decir al piloto.

Según la grabación de audio, el piloto informó a los controladores de que a bordo había 231 personas y más de 21.000 libras de combustible.

Los datos del sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24 mostraron que el avión estaba acelerando a unas 146 millas por hora aproximadamente a las 11:15 p.m., hora local, antes de que abortara el despegue.

“El piloto detuvo los procedimientos de despegue de inmediato”, declaró el secretario de Transporte, Sean Duffy. La persona, señaló Duffy, había escalado “deliberadamente” la valla perimetral y había irrumpido en una pista de aterrizaje. “Nadie debería JAMÁS invadir las instalaciones de un aeropuerto”, añadió.

“Estamos profundamente apenados por este suceso”, declaró Frontier.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) está coordinando con la FAA, con el área de operaciones del Aeropuerto Internacional de Denver y con las fuerzas del orden locales para recabar información sobre el incidente, informó la NTSB el sábado por la mañana.

La FAA ha iniciado una investigación, confirmó a CNN el portavoz Jon Henning.

Desde entonces, se ha examinado el perímetro vallado del aeropuerto y se ha comprobado que se encuentra intacto. La pista 17L permanecerá cerrada mientras se lleva a cabo la investigación, pero se espera que reabra el sábado, según informó el aeropuerto.

Esta noticia fue actualizada.

The-CNN-Wire

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