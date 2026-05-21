Trump y Netanyahu discrepan sobre el futuro de la guerra con Irán durante una tensa llamada telefónica

El presidente de EE.UU., Donald Trump, mantuvo una tensa conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el martes,…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, mantuvo una tensa conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el martes, que reflejó sus diferencias sobre cómo avanzar en la guerra con Irán, dijo a CNN un funcionario estadounidense.

No fue la primera conversación entre ambos líderes en los últimos días. Cuando hablaron el domingo, Trump compartió que probablemente avanzaría con nuevos ataques selectivos contra Irán a comienzos de la semana, dijo el funcionario. La operación, como CNN informó previamente, esperaba recibir un nuevo nombre: Operación Sledgehammer.

Pero unas 24 horas después de esa conversación inicial, Trump anunció que suspendía los ataques que, según dijo, estaban previstos para el martes a petición de aliados del golfo de México, incluidos Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. En los últimos días, las naciones del Golfo han estado en estrecho contacto con mediadores de la Casa Blanca y de Pakistán para trabajar en un marco que permita avanzar en nuevas conversaciones diplomáticas, dijeron el funcionario estadounidense y una persona familiarizada con la situación.

“Estamos en las etapas finales con Irán. Veremos qué ocurre”, dijo Trump a periodistas el miércoles por la mañana sobre los esfuerzos para asegurar un acuerdo.

“O llegamos a un acuerdo o vamos a hacer algunas cosas un poco desagradables”, agregó. “Pero esperemos que eso no ocurra”.

Las negociaciones en curso han frustrado al primer ministro israelí, que desde hace tiempo ha defendido un enfoque más agresivo frente a Teherán. Netanyahu ha argumentado que cualquier demora solo beneficia a los iraníes, según funcionarios de Trump y fuentes israelíes.

Netanyahu dejó clara su decepción el martes y le dijo a Trump que creía que retrasar los ataques previstos era un error y que el presidente debía seguir adelante con el plan, dijo el funcionario estadounidense.

Una fuente israelí dijo que Netanyahu duda de que las conversaciones produzcan un acuerdo, especialmente porque, hasta ahora, Irán se ha negado a renunciar a su uranio enriquecido, un punto de fricción para EE.UU. Durante la conversación, que duró una hora, Netanyahu presionó para reanudar la acción militar, dijo una fuente israelí familiarizada con el tema. La diferencia quedó clara: Trump quiere ver si se puede alcanzar un acuerdo, mientras Netanyahu esperaba otra cosa, dijo un funcionario israelí.

Reuters, citando a dos altos funcionarios iraníes no identificados, informó que el líder supremo de Irán emitió una directiva para que las reservas de uranio cercanas al nivel apto para armas no sean enviadas al extranjero. Pero los medios estatales y afiliados al Estado iraní aún no han informado sobre esa exigencia del ayatola Alí Jamenei, y un funcionario estadounidense dijo que la directiva no había sido comunicada a la Casa Blanca hasta la mañana del jueves en EE.UU.

CNN contactó a la Casa Blanca.

Axios informó primero sobre la tensa llamada telefónica.

La preocupación israelí tras esa llamada del martes se extendió a funcionarios cercanos a Netanyahu, dijo otra fuente israelí a CNN. Existe un fuerte deseo en las altas esferas del Gobierno israelí de retomar la acción militar, añadió esta fuente, así como una creciente frustración porque Trump sigue permitiendo lo que consideran tácticas dilatorias diplomáticas de Irán.

Pero la frustración de Netanyahu con el enfoque de EE.UU. —y específicamente con Trump haciendo amenazas para luego pausarlas— no es completamente nueva, dijeron fuentes familiarizadas con sus conversaciones. Funcionarios estadounidenses han reconocido anteriormente que existen objetivos distintos entre EE.UU. e Israel respecto a la guerra.

Consultado sobre qué le dijo al primer ministro la noche anterior, Trump sugirió el miércoles que él tiene el control.

“Él hará lo que yo quiera que haga”, dijo el presidente de EE.UU.

Y pese a la presión de Netanyahu para volver al combate activo, Trump, por ahora, ha seguido impulsando un acuerdo diplomático. El miércoles afirmó que las cosas con Irán están “justo al límite” y que vale la pena darle a la diplomacia unos días más si eso salva vidas.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo el miércoles que Teherán y Washington han seguido intercambiando mensajes a través de Pakistán, según el medio afiliado al Estado Nour News.

“Con base en el texto inicial de 14 puntos de Irán, se han intercambiado mensajes en varias ocasiones, hemos recibido los puntos de vista de la parte estadounidense y actualmente los estamos revisando”, dijo el portavoz Esmaeil Baghaei.

El jefe militar de Pakistán, Asim Munir, viajará a Teherán este jueves como parte de los esfuerzos de mediación en curso entre EE.UU. e Irán, según la agencia estatal iraní ISNA.

Pakistán ha desempeñado un papel central en los esfuerzos para encontrar una solución diplomática al conflicto, incluida la organización en abril de conversaciones presenciales de alto nivel entre el vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

“Hay algunas señales positivas, pero no quiero ser demasiado optimista”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio a periodistas en Florida este jueves antes de partir hacia Suecia e India.

“Si podemos lograr un buen acuerdo, sería excelente. No estoy aquí para decirles que ocurrirá con seguridad”, agregó.

No está claro cuáles, si es que alguna, de las principales diferencias entre ambas partes se han reducido. Irán no se ha alejado de sus demandas centrales y los asuntos relacionados con su programa nuclear y sus activos congelados seguían sin resolverse a comienzos de esta semana, dijo una fuente regional.

Y Trump ha indicado repetidamente que la acción militar sigue siendo una opción.

“Si no obtenemos las respuestas correctas, todo ocurrirá muy rápido. Estamos listos para actuar”, dijo el miércoles.

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