Trump respalda a Paxton y altera los planes republicanos del Senado en la contienda de Texas

El presidente Donald Trump respaldó este martes al fiscal general de Texas, Ken Paxton, en sus primarias contra el senador…

El presidente Donald Trump respaldó este martes al fiscal general de Texas, Ken Paxton, en sus primarias contra el senador John Cornyn, asestando un duro golpe al titular con importantes implicancias en la lucha por la mayoría del Senado.

Cornyn ha pasado más de un año buscando el apoyo de Trump, mientras que Paxton se ha posicionado a la derecha de Cornyn y se ha presentado como un aliado más firme del presidente. Cornyn y los líderes republicanos del Senado han argumentado que él es un candidato más fuerte para las elecciones generales, en momentos en que los demócratas buscan ganar un cargo estatal en Texas por primera vez desde 1994.

La segunda vuelta está a una semana de distancia, y la votación anticipada comenzó el lunes.

“Conozco bien a Ken, lo he visto ser puesto a prueba en los niveles más altos y difíciles, ¡y es un GANADOR!”, escribió Trump en una extensa publicación en Truth Social.

“John Cornyn es un buen hombre, y trabajé bien con él, pero no me apoyó cuando las cosas estaban difíciles”, añadió, en una aparente referencia a que Cornyn dudó en respaldarlo durante su campaña de 2024.

Cornyn dijo en la primavera de 2023 que creía que el “momento de Trump ya había pasado”, aunque el senador de Texas terminó respaldando al presidente después de que ganara las primarias de New Hampshire.

La intervención de Trump en la segunda vuelta llega en un momento de alto perfil para su dominio dentro del Partido Republicano. A principios de este mes, ayudó a desbancar a un grupo de legisladores estatales de Indiana que se resistieron a su impulso para una redistribución de distritos a mitad de década. El sábado, el senador de Louisiana Bill Cassidy perdió sus primarias, cinco años después de votar para condenar a Trump en su segundo juicio político. Y este martes, Trump trabaja para derrotar a uno de sus mayores críticos republicanos en el Congreso —el representante Thomas Massie, de Kentucky— en sus primarias.

Los demócratas han puesto la mira en el escaño del Senado por Texas en su difícil intento por obtener la mayoría de la cámara, y el estado se vuelve especialmente atractivo si Paxton, afectado por escándalos, derrota a Cornyn. Los demócratas de Texas resolvieron sus primarias el 3 de marzo, en las que eligieron a James Talarico, un candidato con buen financiamiento.

Talarico respondió rápidamente al respaldo de Trump en la segunda vuelta.

“Como dije la noche de las primarias, no importa quién gane esta segunda vuelta”, afirmó en un comunicado. “Ya sabemos contra quién nos enfrentamos: los multimillonarios y su corrupto sistema político”.

Grupos demócratas a nivel nacional también aprovecharon la noticia para destacar la solidez de la campaña de Talarico. Un portavoz del Comité de Campaña Senatorial Demócrata declaró en un comunicado que, mientras los republicanos se encuentran divididos en esta contienda, Talarico está “construyendo la campaña para ganar, y los tejanos lo enviarán al Senado de EE.UU. en noviembre”.

Aunque Trump se mantuvo al margen de las primarias republicanas, que también incluyeron al representante Wesley Hunt, rápidamente elevó las expectativas sobre un posible respaldo en la segunda vuelta.

La mañana después de que Cornyn terminara ligeramente por delante de Paxton en las primarias, Trump dijo que haría un respaldo “pronto” y que esperaba que el otro candidato se retirara. Pero Trump se molestó porque sus planes de respaldar a Cornyn se filtraron a la prensa, y luego se mantuvo neutral durante la mayor parte de la segunda vuelta, lo que indicaba que había perdido interés en intervenir en la disputa interna del partido.

Al adelantar su respaldo este martes temprano, Trump dijo a Alayna Treene de CNN que “prácticamente siempre supe a quién iba a respaldar. Simplemente pensé que este era un buen momento”.

Paxton dijo en X que estaba “increíblemente honrado” de contar con el respaldo de Trump.

En una aparición en “The Charlie Kirk Show” poco después de que Trump prometiera un respaldo inminente, Paxton dijo que confiaba en que el presidente “tomaría una buena decisión”.

“Todos sabemos que el respaldo de Donald Trump es el más significativo del país y quizá el más importante de mi vida”, dijo Paxton.

Paxton, quien ha sido fiscal general desde 2015, ha construido su carrera política en torno a su lealtad a Trump. Demandó a cuatro estados clave para revertir la derrota de Trump en las elecciones de 2020 —la Corte Suprema se negó a escuchar el caso— y habló en el mitin que precedió al ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.

Paxton fue uno de los primeros funcionarios electos del país en respaldar la campaña de regreso de Trump en 2024, y también asistió al juicio penal de Trump en Nueva York para mostrar su apoyo.

Paxton ha logrado mantenerse en la política de Texas a pesar de una larga lista de escándalos. Ha enfrentado cargos estatales y federales por fraude de valores derivados de actividades de inversión previas a su cargo como fiscal general. La Cámara de Representantes de Texas lo sometió a juicio político en 2023 por acusaciones de abuso de poder, pero el Senado estatal lo absolvió tras un juicio. También ha enfrentado múltiples acusaciones de infidelidad, incluso por parte de su esposa, la senadora estatal Angela Paxton, quien solicitó el divorcio el año pasado.

Paxton ha presentado con frecuencia sus problemas legales y éticos como motivados políticamente, aunque el divorcio ha sido más difícil de minimizar y ha sido un elemento central en la publicidad de Cornyn en su contra.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

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