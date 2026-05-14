Sismo de magnitud 5,6 sacude el suroeste de Colombia y se siente en varias ciudades, entre ellas Cali

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió este jueves el suroeste de Colombia, percibiéndose en varias ciudades del país, entre ellas…

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió este jueves el suroeste de Colombia, percibiéndose en varias ciudades del país, entre ellas Cali.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo su epicentro en el Litoral del San Juan, municipio ubicado en el extremo sur del departamento del Chocó.

El sismo comenzó a las 7:48 am hora local (8:48 am ET) a 112 kilómetros de profundidad, informó el SGC.

“¿Sintió este sismo? Repórtelo”, preguntó el SGC en X. A dicha pregunta, usuarios respondieron al mensaje desde varias ciudades: “Se sintió fuerte en el corregimiento de La Italia, San José Del Palmar (Chocó)”, “En Ibagué fue muy fuerte y largo”, “Fuerte en Dagua, Valle (del Cauca)”, “Muy fuerte desde el municipio de Andes, Antioquia”, “Bastante fuerte de sintió en Pereira”, “Fuertísimo en Cali, me despertó”.

De acuerdo con el SGC, estos son los municipios más cercanos al epicentro: Calima (Valle Del Cauca) a 41 km, Trujillo (Valle Del Cauca) a 43 km, Riofrío (Valle Del Cauca) a 47 km.

The-CNN-Wire

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