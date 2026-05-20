Shakira invita a sus seguidores a bailar con ella en el show de la final del Mundial 2026

Los seguidores de Shakira podrían bailar junto a ella en el espectáculo de la final de la Copa del Mundo…

Los seguidores de Shakira podrían bailar junto a ella en el espectáculo de la final de la Copa del Mundo 2026. La colombiana compartió una publicación en sus historias de Instagram en la que expresó su emoción por los videos y publicaciones que han surgido tras el lanzamiento de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo.

La cantante aseguró que quiere que su show sea un momento especial e inolvidable para todos, por lo que decidió invitar a la mayor cantidad posible de seguidores a bailar junto a ella. Shakira pidió que le envíen videos y creaciones inspiradas en el tema, ya que estará muy atenta a lo que hagan sus fans. La artista no dio más detalles sobre los criterios que tomará en cuenta para elegir a quienes podrían acompañarla en el escenario.

Hace unos días, la superestrella de la música también invitó a bailar con ella en la final del Mundial a los integrantes de Triplets Ghetto Kids, una asociación sin fines de lucro de Uganda que apoya a niños a través de la música y el baile. La intérprete les extendió la invitación mediante sus historias de Instagram, luego de ver un video en redes sociales en el que los jóvenes bailaban la canción, estrenada el pasado 14 de mayo. La asociación confirmó su participación con otro video en el que sus integrantes se mostraron emocionados y acompañaron la publicación con el mensaje: “Sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y para África”.

The-CNN-Wire

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