Rubio expresa pesimismo sobre un acuerdo con Cuba mientras EE.UU. mantiene su campaña de presión

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, expresó este jueves su pesimismo respecto a la posibilidad de alcanzar una…

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, expresó este jueves su pesimismo respecto a la posibilidad de alcanzar una solución diplomática con Cuba, mientras Estados Unidos continúa su campaña de presión, la cual incluyó la llegada de un portaaviones estadounidense a la región a principios de esta semana.

“La preferencia del presidente es siempre un acuerdo negociado y pacífico. Esa es siempre nuestra preferencia. Y esa sigue siendo nuestra preferencia con Cuba. Pero, para serles franco, la probabilidad de que eso ocurra —dado con quiénes estamos tratando en este momento— no es alta”, declaró Rubio a los periodistas en Florida antes de partir hacia una gira internacional que incluirá escalas en Suecia y la India.

“Pero si cambian de parecer, aquí estamos; y, mientras tanto, seguiremos haciendo lo que debemos hacer”, afirmó Rubio.

Desde enero, al embargo económico que EE.UU. mantiene contra Cuba desde la década de 1960 Estados Unidos ha sumado medidas para impedir el abasto de combustibles a la isla, un incremento de las sanciones hacia sectores clave como minería, defensa y seguridad y las declaraciones del presidente Donald Trump en el sentido de que debe haber cambios en el país y su Gobierno podría buscar el control de él.

Las crecientes medidas de Estados Unidos sobre Cuba han producido una crisis económica y social derivada de la falta de recursos energéticos. A esto se le suma una presión diplomática en aumento y una reciente lista de exigencias presentada en La Habana por el director de la CIA, John Ratcliffe.

Trump lleva semanas amenazando a Cuba, afirmando que puede hacer “lo que quiera” con el empobrecido país y que podría tener “el honor de apoderarse de Cuba”.

“Es una nación en decadencia. Ustedes lo ven. Se está desmoronando. No tienen petróleo, no tienen dinero”, declaró Trump a los periodistas. “Pero estamos aquí para ayudar; estamos aquí para ayudar a las familias, a la gente”.

Por su parte, Rubio señaló que la administración de Trump ha mantenido contacto con funcionarios cubanos, pero que, “a fin de cuentas, son ellos quienes deben tomar una decisión”.

“Su sistema no funciona”, afirmó el diplomático cubanoamericano de alto rango de EE.UU. “No se puede arreglar con el actual sistema político vigente. Simplemente no comprenden cómo hacerlo”.

“En este momento, sencillamente no parece haber personas allí, a cargo del régimen, que estén en modo alguno abiertas a cualquiera de esos cambios” que EE.UU. está exigiendo, añadió Rubio.

La Habana “no podrá esperar a que nos cansemos ni ganar tiempo”, dijo. “Vamos muy en serio; estamos muy enfocados”.

Rubio rechazó la idea de que el enfoque de la administración hacia Cuba sea un ejercicio de construcción nacional y, en cambio, lo calificó como una prerrogativa de seguridad nacional.

En paralelo, este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el expresidente de Cuba Raúl Castro, a quien señaló como uno de los presuntos responsables del derribo de aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate en 1996. Esta acusación supone un giro sorprendente en un enfrentamiento que Estados Unidos mantiene desde hace casi 70 años con la isla comunista.

Castro era ministro de Defensa cuando ocurrió el hecho, en el que murieron cuatro personas, tres de ellas estadounidenses. El Departamento acusa a Castro de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.

El presidente Miguel Díaz-Canel publicó un mensaje en X en el que rechazó la decisión del Departamento de Justicia.

En este sentido, Rubio se negó a aclarar cómo logrará la administración traer a EE.UU. a Raúl Castro para que enfrente un juicio. “No voy a hablar sobre cómo lo traeremos aquí, ni sobre si estamos intentando traerlo”, declaró.

Sin embargo, indicó que, si Castro no acude por su propia voluntad, “se convertirá en un fugitivo de la justicia estadounidense”.

“Si hay algún anuncio… se lo comunicaremos después, no antes”, afirmó.

Rubio también se refirió a una oferta previa de ayuda humanitaria estadounidense por valor de US$ 100 millones, realizada por la administración de Trump, y señaló que “dicen haberla aceptado”, pero cuestionando si ello implica que Cuba haya aceptado las condiciones impuestas por EE.UU. para su distribución.

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