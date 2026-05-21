¿Quiénes son los 3 expolicías excarcelados en Caracas? La historia de los presos políticos más antiguos del chavismo

Tres expolicías metropolitanos de Caracas que llevaban más de dos décadas tras las rejas fueron excarcelados el martes por la…

Tres expolicías metropolitanos de Caracas que llevaban más de dos décadas tras las rejas fueron excarcelados el martes por la noche, confirmó la organización no gubernamental Foro Penal.

“Los policías metropolitanos y presos políticos Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovain han sido excarcelados luego de 23 años privados de libertad”, escribió Foro Penal en X.

Según la misma fuente, Bolívar, Molina y Rovain fueron detenidos el 19 de abril de 2003 por hechos relacionados con el golpe de Estado que derrocó brevemente a Hugo Chávez en abril de 2002.

En 2009, un tribunal los condenó a 30 años de prisión por el delito de homicidio calificado frustrado en complicidad. Sus familiares y organizaciones políticas de oposición dicen que son inocentes y que los cargos en su contra no tenían sustento.

Tanto Bolívar como Molina eran agentes de la hoy extinta Policía Metropolitana de Caracas, mientras que Rovain era inspector jefe del mismo órgano de seguridad. Hasta antes de su excarcelación, estaban recluidos en el centro penitenciario Fénix Lara, ubicado en Barquisimeto, estado Lara.

“Injustamente privados de libertad desde el 19 de abril de 2003. Nunca debieron estar tras las rejas”, afirmó Foro Penal en otro mensaje.

La excarcelación de los tres expolicías ocurrió apenas unas horas después de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunciara que esta semana serían puestas en libertad cientos de personas detenidas.

“Entre el día de ayer y este viernes, 300 personas serán puestas en libertad. Algunas incursas en hechos, en delitos demostrados, pero por ser menores de edad, o mayores de 70 años o portadores de una patología, se está cumpliendo, más allá de la ley de amnistía, con un proceso de darle beneficios a esas personas, entre ellos los policías metropolitanos”, dijo Rodríguez ante legisladores.

Tras el anuncio de Rodríguez, Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, dijo que la excarcelación de presos políticos es una “obligación del Estado”.

“Esperemos que esto no sea simplemente gestos y retórica, sino que se trabaje en el fondo, que es lo que queremos los venezolanos para lograr una verdadera paz social, un verdadero Estado de derecho y un verdadero camino hacia la democracia”, señaló Romero en un video en X.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, también se pronunció y dijo que el anuncio de Rodríguez era “bienvenido”, pero que “más que las palabras, son los hechos los que importan”.

“Todo paso hacia la libertad es un buen paso, pero manejemos las expectativas con prudencia. Que no quede nadie por fuera es la consigna”, escribió Himiob en X.

El director vicepresidente de Foro Penal aseguró que, hasta este miércoles por la mañana, han podido confirmar la excarcelación de 24 presos políticos desde el lunes, aún lejos de las 300 que declaró Rodríguez.

No es la primera vez que el oficialismo anuncia que pondrá a libertad a personas detenidas.

El pasado 8 de enero, Rodríguez —hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez— anunció que liberarían a “un número importante de personas”. Esta declaración llegó después de los pedidos del Gobierno de Estados Unidos, tras la operación militar en Venezuela el 3 de enero que terminó en el derrocamiento y captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Al mes siguiente, Venezuela aprobó una histórica ley de amnistía que buscaba la puesta en libertad de personas relacionadas con 13 hechos de crisis política ocurridos desde 2002.

En esos procesos de excarcelación de presos políticos, las cifras oficiales y las de ONG como Foro Penal no han coincidido.

The-CNN-Wire

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