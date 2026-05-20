¿Qué sigue para Stephen Colbert después de “The Late Show”?

La última emisión de “The Late Show” de Stephen Colbert este jueves marcará el cierre de su etapa en la…

La última emisión de “The Late Show” de Stephen Colbert este jueves marcará el cierre de su etapa en la histórica silla nocturna de CBS, que alguna vez ocupó David Letterman. Lo que viene después sigue siendo una incógnita para uno de los artistas más destacados de la televisión.

En los meses previos a su despedida de CBS, Colbert ha dado algunas pistas sobre su futuro después de “The Late Show”, mientras evita hablar de otras posibilidades. Ha anunciado al menos un proyecto importante, ha dejado abierta la posibilidad de crear otro programa y ha descartado repetidamente una de las ideas más descabelladas propuestas por los fans.

Pero Colbert apenas ha tenido tiempo para planear sus próximos pasos porque, como le dijo a The New York Times en abril, ser el anfitrión del programa nocturno de CBS “me ocupa todo el tiempo”.

Por ahora, la respuesta más clara tiene que ver con hobbits.

Colbert ha confirmado que está coescribiendo una nueva película de “El señor de los anillos” para Warner Bros. junto a su hijo, Peter McGee. (Warner Bros. forma parte, al igual que CNN, de Warner Bros. Discovery).

Colbert anunció el proyecto en marzo junto a Peter Jackson, el director de las trilogías de “El señor de los anillos” y “El hobbit”, diciendo que la película se basaría en “los seis primeros capítulos de ‘La comunidad del anillo’” que Jackson no adaptó en la trilogía original.

El proyecto de Colbert sobre “El señor de los anillos” es anterior a la decisión de CBS de terminar “The Late Show”. Colbert dijo en el anuncio que se había acercado por primera vez a Jackson con la idea dos años antes.

Jackson confirmó ese detalle durante una entrevista reciente con Variety en el Festival de Cine de Cannes, diciendo que Colbert lo había llamado “antes de saber que su programa iba a terminar” para hablar sobre “una idea para una película de Tolkien basada en los libros”.

Colbert también ha sugerido que quiere seguir haciendo televisión, aunque no se ha comprometido con un formato específico. “Podría ver la posibilidad de crear un programa”, dijo Colbert a The Hollywood Reporter a principios de mayo. “Pero no sé qué forma tomaría. Todavía estoy haciendo este programa”.

En una entrevista de noviembre con GQ, Colbert dejó claro que no ha fantaseado con alejarse del mundo del espectáculo por completo. “No”, dijo. “Porque me encanta crear cosas y todavía quiero trabajar con las personas con las que trabajo”.

Colbert añadió: “Simplemente me encanta hacer cosas”.

Colbert ha dicho que ha recibido ofertas para nuevos trabajos, pero que no ha estado listo para considerarlas seriamente mientras termina “The Late Show”.

“La gente ha llamado para decir: ‘¿Quieres hacer X, Y o Z?’ Y yo diría, como: ‘Oye, eso es genial. No creo que pueda darte una buena respuesta hasta que realmente pueda pensarlo’”, dijo Colbert a The New York Times el mes pasado.

Colbert no ha anunciado planes para aparecer en otros programas de comedia nocturna, aunque sigue en contacto con varios de sus colegas; por lo que una futura conversación no sería una sorpresa.

Colbert, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers y John Oliver se unieron en 2023 para el podcast de serie limitada “Strike Force Five”, y varios de ellos han criticado públicamente la decisión de CBS de terminar el programa de Colbert. El grupo también se reunió recientemente en “The Late Show”.

Ni Kimmel ni Fallon están programados para presentar sus respectivos programas este jueves, la noche en que Colbert cierra “The Late Show”.

Un camino que los fanáticos no deberían esperar de Colbert es una gira de comedia.

“No significa que no haría un espectáculo en vivo en algún momento, pero no es como si mañana fuera a salir y hacer un set ajustado de 10 minutos en Zanies”, dijo Colbert a The Hollywood Reporter. “Esa no ha sido mi vida, y sería algo grande para mí hacerlo ahora”.

Eso tiene sentido dado el trasfondo de Colbert. Sus raíces en la comedia están principalmente en el teatro de improvisación, que “es colaborativo por naturaleza”, le dijo a THR, “y todos los espectáculos que he hecho han sido colaborativos”.

Colbert ha sido más definitivo respecto a una idea que se menciona con frecuencia: un cargo público.

Los fans a menudo han sugerido que Colbert se postule para presidente. La idea lo ha seguido en parte por su aguda crítica a la política moderna y su muy publicitada y satírica candidatura a la presidencia en 2008 mientras conducía “The Colbert Report” en Comedy Central.

Durante una conversación a principios de mayo con Barack Obama, Colbert dijo: “Mucha gente me dice que debería postularme para presidente”, y luego calificó la idea de “estúpida”.

Le preguntó a Obama cuán “tonta” era la sugerencia, y el expresidente respondió: “Bueno, ya sabes, el listón ha cambiado”. Colbert concedió, entre risas: “Eso es cierto”.

Colbert ya ha descartado la idea antes, diciendo en el “Political Gabfest” de Slate el año pasado: “Absolutamente no. Sí, absolutamente, no debería postularme para presidente”.

Antes de que tome forma cualquier próximo proyecto, Colbert parece estar encaminado a un fin de semana familiar de celebración.

A principios de esta semana, su hijo menor, John, se graduó de la Universidad de Yale. Y después de la transmisión de este jueves, Colbert dijo a The Hollywood Reporter, toda su familia se dirige a la ciudad de Washington, para la boda de su hermano Tommy.

El representante de larga data de Colbert, James Dixon, no respondió a una solicitud de comentarios.

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