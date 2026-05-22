Pep Guardiola dejará el Manchester City tras 10 años increíbles

Pep Guardiola dejará su cargo como entrenador del Manchester City al final de la temporada, anunció el club este viernes,…

Pep Guardiola dejará su cargo como entrenador del Manchester City al final de la temporada, anunció el club este viernes, poniendo fin a un legado que ha marcado una época.

Guardiola ya era considerado uno de los mejores técnicos del mundo cuando asumió el mando del City en 2016, y su prestigio no ha dejado de crecer a medida que ha dominado el fútbol inglés, conformando algunos de los mejores equipos que la Premier League haya visto jamás.

Ha conquistado un total de 17 títulos importantes en el Etihad, incluyendo seis títulos de liga, una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes. Su logro más reciente fue la FA Cup, obtenida tras el triunfo del City sobre el Chelsea por 1-0 en el estadio de Wembley.

La influencia de Guardiola durante su estancia en el City se ha hecho sentir mucho más allá del ámbito profesional: equipos aficionados de todo el Reino Unido han adoptado ahora su estilo de juego basado en la posesión del balón.

Los aficionados del City habrían deseado que el técnico español continuara en su puesto; sin embargo, las señales de las últimas semanas sugerían que este día podría llegar más pronto que tarde.

Según los informes, el exentrenador del Chelsea Enzo Maresca será quien sustituya a Guardiola en el banquillo, tras haber sido señalado como el candidato idóneo para el cargo desde hace algún tiempo. Ambos ya habían trabajado juntos anteriormente en el City.

The-CNN-Wire

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