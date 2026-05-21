Netflix lanzará su primer programa diario en vivo con “The Breakfast Club”

Netflix está dando otro paso hacia convertirse en un destino de televisión en vivo. El gigante del streaming anunció este…

Netflix está dando otro paso hacia convertirse en un destino de televisión en vivo.

El gigante del streaming anunció este jueves que “The Breakfast Club”, el influyente programa matutino de iHeartMedia copresentado por Charlamagne Tha God, DJ Envy y Jess Hilarious, se transmitirá en vivo por Netflix todos los días de la semana a partir del 1 de junio.

Este movimiento marca el primer programa diario en vivo de Netflix, dándole al servicio de streaming un programa de cita diaria más comúnmente asociado con la televisión tradicional que con el streaming bajo demanda.

Según el acuerdo inicial con iHeartMedia, anunciado en diciembre, Netflix se convirtió en el hogar exclusivo de streaming para la versión en video de “The Breakfast Club”, con episodios completos que llegan al servicio después de la transmisión en vivo del programa de radio.

La versión en vivo de “The Breakfast Club” en Netflix será diferente de su transmisión por radio. Mientras el programa continuará transmitiéndose en Power 105.1/WWPR-FM y será sindicado a nivel nacional por Premiere Networks, Netflix dice que su transmisión llenará los cortes comerciales del programa de radio con “segmentos exclusivos adicionales, momentos detrás de cámaras, discusiones extendidas y contenido original”, creando una “experiencia mejorada e ininterrumpida”.

“El panorama mediático siempre evolucionará, pero hay algo que siempre destaca: la programación en vivo”, dijo Charlamagne Tha God en un comunicado. “Esa es una gran razón por la que ‘The Breakfast Club’ ha mantenido su reinado durante tanto tiempo. Estamos construyendo algo poderoso: conversación en tiempo real, verdadera comunidad, a escala global”.

Lauren Smith, vicepresidenta de licencias de contenido y estrategia de programación de Netflix, dijo que el servicio de streaming está encantado de convertir el programa en su primer programa diario en vivo, y añadió que “es un gran paso adelante en la forma en que damos vida a franquicias culturales definidas por el audio para las audiencias de Netflix en todo el mundo”.

“The Breakfast Club” es el primer programa diario en vivo de Netflix, pero no es su primera programación en vivo. “The Bill Simmons Podcast” se ha transmitido en vivo por Netflix los domingos por la noche, y la compañía ha invertido cada vez más en ofertas en vivo, incluyendo partidos de la NFL, comedia en vivo y eventos como la escalada en solitario de Alex Honnold en la torre Taipei 101 en Taiwán.

El movimiento también profundiza la incursión de Netflix en los podcast en video, un espacio aún dominado por YouTube. El coCEO de Netflix, Ted Sarandos, dijo a los inversionistas el año pasado que la compañía estaba “constantemente observando todo tipo de contenido y creadores de contenido”, y añadió que “a medida que crece la popularidad de los podcast en video”, algunos podrían “encontrar su camino hacia Netflix”.

Desde entonces, Netflix ha anunciado acuerdos relacionados con podcast con iHeartMedia, Spotify, Barstool Sports, junto con proyectos que involucran a presentadores individuales como Pete Davidson y Brian Williams.

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