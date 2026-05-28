Netanyahu afirma que ordenó a las FDI que tomen el 70 % de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró este jueves que ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)…

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró este jueves que ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que tomaran el control del 70 % del territorio de Gaza.

Durante una entrevista en una conferencia en la Ribera Occidental ocupada, Netanyahu afirmó que Israel está reforzando su control sobre Hamas. “Ahora controlamos el 60 % del territorio de Gaza. Estábamos en el 50 %, ahora estamos en el 60 %”, declaró. “Mi directiva es avanzar, paso a paso, hasta llegar primero al 70 %. Empecemos por ahí”. Mientras Netanyahu hablaba, el público le pedía que tomara el control de todo el territorio de Gaza.

Las FDI distribuyeron a finales de abril mapas a organizaciones de ayuda internacional que ya mostraban que controlaban aproximadamente el 64 % de Gaza.

La anexión de más territorio de Gaza obligaría a aproximadamente 2 millones de palestinos a vivir en una fracción cada vez menor del territorio devastado de ese enclave costero.

En virtud del acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025 entre Israel y Hamas, las fuerzas israelíes se retiraron hasta una línea de demarcación conocida como la “línea amarilla”, que abarcaba aproximadamente el 53 % de Gaza.

El martes, Hamas acusó a Israel de modificar la línea divisoria, y afirmó que esto “constituye un socavamiento explícito y continuo del acuerdo de alto el fuego, una violación grave de sus disposiciones y un intento manifiesto de imponer nuevos hechos sobre el terreno por la fuerza, con el objetivo de afianzar el control militar sobre Gaza y socavar cualquier posibilidad real de estabilizar la situación o de que los esfuerzos de desescalada tengan éxito”.

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The-CNN-Wire

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