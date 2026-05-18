“Masculinidad tóxica”, el discurso de Javier Bardem que involucra a Trump, Putin y Netanyahu

Durante una conferencia de prensa sobre la película “El ser querido”, seleccionada para competir en el Festival Internacional de Cine…

Durante una conferencia de prensa sobre la película “El ser querido”, seleccionada para competir en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2026, Javier Bardem habló sobre lo que definió como “masculinidad tóxica”. El actor la describió como “la mala educación que hemos recibido durante muchísimos años” y reconoció que él mismo forma parte de esa problemática.

Bardem manifestó además que proviene de España, un país que calificó como machista y donde, según dijo, todavía se normalizan agresiones contra las mujeres porque algunos hombres creen que ellas les pertenecen.

El actor sostuvo que este problema también se refleja en figuras políticas como Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu. Según Bardem, la “masculinidad tóxica” en esos liderazgos se manifiesta en una competencia por demostrar quién tiene más poder, una actitud que, afirmó, ha provocado la muerte de miles de personas. Por ello, consideró importante abordar este tema en una película que, destacó, cuenta con personajes femeninos fuertes.

Bardem también se refirió a la situación en Gaza, a la que calificó de “genocidio”, y afirmó: “Puedes estar en contra o puedes justificarlo. Si lo justificas con tu silencio o con tu apoyo, estás a favor del genocidio”.

Además, explicó que considera la película como una forma de hacer una declaración y de incentivar a otras personas a expresar sus propias opiniones sobre distintos temas. Según el actor, ese tipo de manifestaciones puede generar movilizaciones capaces de impulsar cambios. Bardem destacó que está a favor de denunciar situaciones que considera problemáticas en materia de derechos humanos y aseguró estar dispuesto a actuar incluso cuando existe miedo.

The-CNN-Wire

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