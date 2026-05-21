Manifestantes incendian centro de tratamiento de ébola en la República Democrática del Congo y exigen la entrega de un cuerpo

Manifestantes provocaron un incendio este jueves en un centro de salud que trataba pacientes con ébola en el este de…

Manifestantes provocaron un incendio este jueves en un centro de salud que trataba pacientes con ébola en el este de la República Democrática del Congo, donde dos carpas hospitalarias quedaron destruidas por las llamas, informó a CNN un político local.

Las tensiones aumentaron este jueves cuando familiares de un joven que murió de ébola intentaron llevarse su cuerpo “por la fuerza” del Hospital Rwampara, según Luc Mambele, vicepresidente del partido político congoleño A2RC.

Una cepa letal de ébola ha arrasado comunidades locales de la zona, provocando una emergencia sanitaria mundial. Los análisis muestran que la cepa Bundibugyo —que no cuenta con tratamiento ni vacuna específicos— está detrás del brote. La República Democrática del Congo informó este jueves que al menos 160 muertes estarían vinculadas con la enfermedad. El Gobierno dijo que se confirmaron 13 nuevos casos este jueves y otros 78 casos sospechosos en la provincia de Ituri.

Después de que las autoridades sanitarias se negaran a entregar el cuerpo del joven, sus familiares respondieron lanzando proyectiles contra las carpas hospitalarias, lo que provocó el incendio, explicó el funcionario local.

Seis pacientes recibían tratamiento en las carpas médicas de la Alianza para la Acción Médica Internacional (ALIMA, por sus siglas en inglés) en el momento del ataque y actualmente están siendo atendidos dentro del hospital, informó ALIMA en un comunicado.

La organización médico-humanitaria advirtió sobre la difusión de “información incorrecta o no confirmada que circula en redes sociales e internet”, lo que probablemente alimentará el miedo, la desinformación y la desconfianza hacia los centros de salud.

En un video compartido con CNN, Mambele describe cómo quedó confinado dentro del hospital mientras la policía realizaba disparos de advertencia para dispersar a los manifestantes alrededor de las carpas incendiadas.

Imágenes de la agencia Reuters mostraron un gran incendio consumiendo las carpas médicas, mientras las estructuras calcinadas permanecían sobre camas hospitalarias ennegrecidas tras el ataque.

Agentes de la policía nacional desplegados en el lugar trabajaron rápidamente para restablecer el orden, dijo Mambele a CNN.

Un portavoz de la República Democrática del Congo, Patrick Muyaya, condenó el ataque y dijo a CNN que los habitantes respondieron haciendo “exactamente lo que no debían hacer”.

Mambele afirmó que el incidente ejemplifica los peligros del aumento de la desinformación dentro de la comunidad. Muchos residentes de la provincia de Ituri creen que “el ébola es una mentira”, dijo a CNN.

“La población no está suficientemente informada ni concientizada sobre lo que está ocurriendo. Para miembros de las comunidades más remotas, el ébola es un invento de los blancos; no existe”, afirmó Mambele.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente el brote como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”, aunque los riesgos globales siguen siendo bajos.

Aunque solo se han confirmado oficialmente 64 casos de ébola, existen 671 casos sospechosos, informó este jueves la RDC. Las autoridades sanitarias también rastrean a más de 1.260 contactos en el país.

El primer caso sospechoso involucró a un trabajador sanitario cuyos síntomas comenzaron el 24 de abril y que posteriormente murió en un centro médico de Bunia, informó la OMS. Para el 5 de mayo, la organización fue notificada sobre una “enfermedad no identificada” asociada con altas tasas de mortalidad en la provincia. Después de una investigación realizada por un “equipo de respuesta rápida” el 13 de mayo, el brote fue identificado el 15 de mayo como el virus Bundibugyo.

Un estadounidense que trabajaba en la RDC dio positivo por el virus y ahora recibe tratamiento en un hospital de Berlín, informó el miércoles el Ministerio de Salud de Alemania.

El virus también llegó a la vecina Uganda, donde las autoridades sanitarias confirmaron dos casos verificados en laboratorio, incluida una muerte, en la capital, Kampala. Desde entonces, el Ministerio de Salud de Uganda informó que la paciente sobreviviente obtuvo dos resultados negativos de ébola y que “actualmente está fuera de peligro”.

El transporte público, los vuelos y los ferris entre Uganda y la RDC fueron suspendidos, y se reforzaron los patrullajes de seguridad fronteriza, según el Ministerio de Salud.

The-CNN-Wire

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