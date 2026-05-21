Madre que ahogó a sus tres hijos pequeños en Coney Island es sentenciada de 20 años a cadena perpetua

Una mujer de Nueva York fue sentenciada el miércoles a una pena de entre 20 años y cadena perpetua por…

Una mujer de Nueva York fue sentenciada el miércoles a una pena de entre 20 años y cadena perpetua por ahogar a sus tres hijos pequeños en el océano y dejar sus cuerpos mojados y cubiertos de arena en la orilla cerca de su casa, en Coney Island.

Erin Merdy, de 34 años, se declaró culpable en marzo de tres cargos de homicidio en primer grado por la muerte de sus hijos —Zachary Merdy, de 7 años; Liliana Stephens Merdy, de 4 años; y Oliver Bondarev, de 3 meses— el 12 de septiembre de 2022, dijo el fiscal del distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, en un comunicado.

El abogado de Merdy no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“Zachary, Liliana y Oliver eran niños inocentes cuyas vidas fueron arrebatadas de la manera más desgarradora e impensable”, dijo Gonzalez en el comunicado.

“Buscamos la mayor responsabilidad posible en este caso devastador, y aunque nada puede devolver a estos niños, esta sentencia asegura que la acusada será responsable por quitarles la vida.”

Los fiscales dijeron que Merdy llevó a los niños a la playa alrededor de las 12:37 a.m. esa noche, hace casi cuatro años, y los ahogó. Aproximadamente a la 1:25 a.m., caminó desde la playa hacia el apartamento del padre del hijo más pequeño y llamó a miembros de la familia. Estaba alterada y no respondía preguntas sobre dónde estaban los niños, según el comunicado. El padre y los familiares salieron a buscarlos y llamaron al 911.

Alrededor de las 4:30 a.m., la Policía encontró a los niños, inconscientes y mojados, en la orilla de Coney Island, según el comunicado. Fueron declarados muertos en el Hospital de Coney Island. Los fiscales dijeron que los familiares encontraron a Merdy mojada y descalza en la cercana Brighton Beach. Ella les dijo que los niños se habían ido y que lo sentía.

The-CNN-Wire

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