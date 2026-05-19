Los votantes republicanos de Kentucky deberán elegir entre Thomas Massie o un exintegrante de la Marina apadrinado por Trump

La contienda de Trump contra el representante Thomas Massie ha eclipsado la campaña de Ed Gallrein, el agricultor y exmiembro…

La contienda de Trump contra el representante Thomas Massie ha eclipsado la campaña de Ed Gallrein, el agricultor y exmiembro de las fuerzas SEAL de la Marina, reclutado para competir contra él.

Sin embargo, Massie y Gallrein son las opciones reales a las que se enfrentan los votantes republicanos este martes en las elecciones primarias de Kentucky. El presidente Donald Trump ha ejercido una gran influencia en esta contienda, que se ha convertido en la última parada de su gira de venganza.

Cuando se cuenten los votos el martes por la noche para lo que podría convertirse en las primarias legislativas más caras de la historia, el resultado entre Massie y Gallrein podría resultar orientador. En esta contienda se enfrentaron, por un lado, el poder de la avalancha de anuncios de ataque y el megáfono presidencial y, por otro, toda una vida de relaciones que Massie ha construido en su rincón del norte de Kentucky.

Ningún republicano ha enfurecido más al presidente que Massie, quien lideró la iniciativa para publicar los archivos de Epstein, votó en contra de la histórica “Hermosa y gran” Ley de Trump y se ha opuesto con vehemencia a la guerra contra Irán.

Gallrein ha prometido lealtad absoluta a la agenda de Trump. Este lunes declaró: “Nunca ha habido un momento más importante para apoyar a nuestro presidente”.

Massie, un inconformista atípico en una era de sumisión para los republicanos, reconoce que está luchando por su supervivencia política, pero advirtió a sus seguidores en un mitin la víspera de las elecciones que los ataques serían contraproducentes, y agregó: “Han intentado convertirme en un villano. Cuanto más intenten castigarme, más poderoso me volveré”.

La lista de republicanos que sucumben ante la ira de Trump sigue creciendo, y el senador Bill Cassidy de Louisiana se sumó el sábado a las filas de quienes se opusieron a Trump y finalmente perdieron el poder. Los votantes republicanos del 4º distrito de Kentucky decidirán si Massie también se une a este grupo.

“Es una contienda entre Trump y Massie”, dijo Jonathan Ruggles, vicepresidente del Partido Republicano del Condado de Lewis. “Quienes no voten por Massie, en realidad están votando por Trump indirectamente. No están votando directamente por Gallrein”.

Durante meses, Gallrein ha desempeñado un papel secundario en una contienda que, en última instancia, podría llevarlo al Congreso.

No solo cuenta con el respaldo de Trump, sino que fue elegido personalmente por la Casa Blanca para unirse a la contienda y derrotar a Massie. Trump ha descrito a Gallrein como “fuerte como el demonio”, un personaje sacado directamente de una película.

“Es un verdadero héroe estadounidense”, dijo Trump durante una visita a Kentucky a principios de esta primavera, donde estuvo junto a Gallrein. “Es un gran patriota y lo hace porque vio lo que este tipo le estaba haciendo a nuestro país”.

Sin embargo, Trump dedicó mucho más tiempo a criticar duramente a Massie. Incluso, ha llegadoa decir frente a la multitud que “hay que destituirlo del cargo lo antes posible”.

Gallrein, de 68 años, nunca ha ocupado un cargo público. No logró la victoria en las primarias republicanas para un escaño en el Senado estatal de Kentucky en 2024. No es un orador nato ni apasionado.

Pero cuando los aliados de Trump buscaban un candidato para desafiar a Massie, Gallrein destacó por su larga trayectoria en el ejército y su prestigio en la comunidad como agricultor de quinta generación en el condado de Shelby, al este de Louisville.

“Si no aprovechamos esta pequeña oportunidad que tenemos”, dijo Gallrein, “la historia nos castigará”.

Gallrein se negó a debatir con Massie en varios foros, incluido un evento destacado en la televisión educativa estatal de Kentucky. En algunos actos republicanos locales, Massie se sentó junto a una silla vacía, señalando siempre la ausencia de su oponente.

Cuando los votantes le preguntaron a Gallrein sobre su reticencia a debatir con Massie, él se resistió.

“Estoy debatiendo con él todos los días”, dijo Gallrein a los votantes en los últimos días de la campaña. “Hablo directamente con el pueblo estadounidense, igual que el presidente, sin intermediarios”.

Durante sus paradas de campaña en el norte de Kentucky, Gallrein intentó marcar una clara diferencia entre la percepción que la Casa Blanca tiene de él y la de Massie. Argumentó que su cordial relación con Trump beneficiaría al distrito, pero rechazó las insinuaciones de que seguiría al pie de la letra las directrices de Trump en todos los temas.

“Me atenderá la llamada. Podré conversar con él”, dijo Gallrein. “Pueden estar seguros de que tendré una buena relación con él, así que me permitirá expresar mi opinión. No me falta independencia”.

En vísperas de las elecciones, Gallrein apareció junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un evento patrocinado por America First Works, un comité de acción política conservador. Gallrein no mencionó a Massie por su nombre, lo que le dio a Hegseth amplia oportunidad para lanzar duras críticas contra el historial y la postura del congresista en Washington.

“El historial de Ed Gallrein habla por sí solo. El de Thomas Massie, también”, dijo Hegseth ante más de 100 simpatizantes. “Demasiada ostentación. Muy pocos votos importantes. Años de actuar como si ser difícil fuera lo mismo que ser valiente. No lo es”.

Fue un evento político inusual con la presencia del líder del Pentágono, y que tuvo lugar en tiempos de guerra. Mientras Hegseth elogiaba la trayectoria de Gallrein en la Marina, criticó duramente a Massie por sus preguntas sobre la guerra con Irán y otros temas.

“El presidente Trump no necesita más gente en Washington tratando de imponer su punto de vista, especialmente de su propio partido”, dijo Hegseth, “Necesita gente que intente ayudarlo a ganar, que vote por él cuando importa”.

Cuando se le preguntó sobre la visita de Hegseth, Massie declaró a CNN: “Es una buena señal. No habrían enviado al secretario de Guerra a Kentucky si estuvieran ganando”.

El presidente lanzó una última condena contra Massie durante una llamada telefónica el lunes por la noche con republicanos de Kentucky, y lo calificó como “el peor congresista republicano en la historia del país. Creo que es simplemente horrible. Ha sido una persona horrible, horrible”.

Massie lleva mucho tiempo luchando contra la cúpula de ambos partidos desde que ganó su escaño por primera vez hace 14 años, en la era del Tea Party, como defensor de la austeridad fiscal. Su relación con Trump ha sido inestable en ocasiones, pero aun así logró ganar fácilmente otras seis elecciones, la mayoría después de que el movimiento MAGA se convirtiera en una fuerza dominante en la política republicana.

Esta contienda ha cobrado vida propia, ya que hay más de US$ 30 millones gastados solo en publicidad televisiva, de los cuales más de la mitad se han destinado a derrotar a Massie.

“El pantano me persigue”, dijo Massie a los periodistas en los últimos días de la campaña. “Quieren un cumplimiento del 100 %”.

La rivalidad entre Trump y Massie ha dominado todos los aspectos de la campaña, lo que desembocado en conversaciones difíciles entre muchos votantes republicanos que respetan a su presidente y a su congresista, y que están divididos sobre su decisión para el martes.

“Hay quienes han sido fervientes seguidores de Massie, tal vez fueron compañeros de escuela o trabajaron en su granja”, dijo Joe Bentley, maestro y agricultor que en su momento formó parte de la junta del condado de Lewis junto a Massie. “Y luego están los acérrimos partidarios de Trump, que ahora sienten que tienen que elegir entre los dos”.

Massie dedicó el último día de la campaña de las primarias a visitar pequeños pueblos de su distrito, que en gran medida sigue un trazado a lo largo del río Ohio, y se extiende desde los suburbios orientales de Louisville hasta los suburbios del norte de Kentucky, como Cincinnati, y hasta las afueras de los Apalaches.

Cuando llegó a Vanceburg para su última parada, el sol brillaba con fuerza mientras estaba de pie bajo una glorieta a la sombra en el Parque Conmemorativo de los Veteranos, muy cerca de donde estudió antes de ir al MIT y al Congreso.

“Aprendí muchas lecciones valiosas aquí”, dijo Massie. “La gente no me intimida; eso no es lo que hacemos”.

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