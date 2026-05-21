Los republicanos se rebelan contra el fondo de US$ 1.800 millones de Trump contra la persecución judicial

La insistencia del gobierno de Trump en crear un fondo de US$ 1.800 millones para evitar la persecución judicial, ha…

La insistencia del gobierno de Trump en crear un fondo de US$ 1.800 millones para evitar la persecución judicial, ha frustrado los planes de los republicanos en el Senado para aprobar un importante paquete de medidas de control migratorio, mientras los senadores abandonan Washington para el receso del Día de los Caídos.

Los senadores republicanos afirmaron que el fondo del Departamento de Justicia, anunciado esta misma semana, los tomó por sorpresa y ahora discrepan sobre cómo controlarlo.

El tema se volvió tan espinoso para los republicanos del Senado que existían dudas sobre si podrían reunir los 50 votos necesarios para aprobar un proyecto de ley que proporcione decenas de miles de millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. y a la Patrulla Fronteriza como parte del paquete migratorio que el presidente Donald Trump exigió que llegara a su escritorio antes del 1 de junio.

Es casi seguro que los legisladores republicanos no cumplirán con ese plazo.

El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, se dirigió al Capitolio este jueves por la mañana en un intento por salvar el fondo. Pero se enfrentó a una fuerte resistencia durante la reunión privada de más de 90 minutos, donde varios senadores advirtieron que el importante proyecto de ley de control migratorio del partido podría verse frustrado por este asunto, según una persona familiarizada con el tema.

Inicialmente, Blanche tenía previsto viajar a Minnesota para hablar en una conferencia de prensa sobre fraude, pero en su lugar se dirigió al Capitolio, donde el Gobierno de Trump ha intentado promover las prioridades del presidente en los últimos días.

Casi ningún miembro intervino en la reunión para defender el fondo, que se ha convertido en un lastre político para el Partido Republicano.

“Nuestros miembros tienen preguntas muy legítimas al respecto, y hemos conversado sobre si se mantendrá en el futuro, cómo podría ser y cómo podríamos asegurarnos de que esté debidamente controlado”, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, antes de la reunión, de la que informó inicialmente Politico.

La senadora Susan Collins, la principal responsable de la asignación presupuestaria del Senado, declaró a CNN que Blanche no la había convencido de apoyar el fondo para personas que alegan haber sido tratadas injustamente por anteriores Departamentos de Justicia.

“No apoyo el fondo contra la persecución judicial, tal como se ha descrito”, dijo Collins, quien se enfrenta a una reelección difícil en noviembre, antes de la reunión. “No creo que las personas condenadas por violencia contra agentes de policía el 6 de enero deban tener derecho al reembolso de sus honorarios legales”.

El senador de Carolina del Norte, Thom Tillis, también amenazó con votar en contra del proyecto de ley de reconciliación del partido si incluye el fondo, calificando los cambios propuestos al paquete migratorio más amplio como “maniobras de última hora”.

“¿En qué circunstancias tendría sentido proporcionar restitución a personas que se declararon culpables o fueron declaradas culpables en un tribunal? ¿Quieren hablar de proporcionar restitución a personas que no fueron declaradas culpables? De acuerdo, pero si hacen esto, ¿por qué no para los manifestantes pobres, en su mayoría pacíficos, de Kenosha y Portland?”, se preguntó.

“Dios mío, ¿se imaginan adónde nos puede llevar esto? Estas personas no merecen una indemnización; muchas de ellas merecen estar en prisión. Algunas merecen el indulto porque fueron procesadas injustamente, pero esto es… es una auténtica estupidez”.

El Departamento de Justicia envió a los legisladores una hoja informativa, a la que tuvo acceso CNN, en la que se detalla quiénes pueden solicitar una compensación del fondo, en un intento por presentarlo como una iniciativa de rendición de cuentas. Se indicaba que los senadores cuyos registros fueron citados por el Departamento de Justicia de la administración Biden podrían solicitar una compensación.

Sin embargo, la hoja informativa no pareció calmar las preocupaciones de los legisladores, quienes continuaron sugiriendo que buscarían establecer límites al programa.

El rechazo es el ejemplo más reciente de la silenciosa rebelión del partido contra Trump, cuya solicitud de mil millones de dólares para el Servicio Secreto de EE.UU. y la seguridad del salón de baile del Ala Este también parece que será eliminada del paquete migratorio general, en parte debido a la oposición de los republicanos.

Mientras persisten las dudas sobre si el Congreso podrá actuar antes de la fecha límite de Trump, se espera que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se dirija a la Casa Blanca para reunirse con el presidente, según informó a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

Los demócratas, por su parte, buscan aprovechar la disfunción republicana y preparan enmiendas al paquete que pondrían a sus colegas en una situación comprometida respecto a las controvertidas prioridades del presidente.

Con información de Manu Raju, Alison Main, Annie Grayer y Hannah Rabinowitz de CNN.

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