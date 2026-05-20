Lo que nos dicen las cifras sobre el brote de ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el martes que un brote de ébola en la República Democrática del…

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el martes que un brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda se está propagando rápidamente.

Las pruebas indican que la cepa Bundibugyo, para la cual no existe un tratamiento ni una vacuna específicos, es la causante del brote.

La OMS ha declarado oficialmente el brote como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

Al menos un estadounidense que trabajaba en la República Democrática del Congo dio positivo por el virus, según informó la organización benéfica internacional Serge.

El martes, los CDC informaron que el estadounidense contagiado estaba siendo trasladado a Alemania para recibir atención médica.

Estados Unidos también está gestionando el traslado de seis contactos cercanos de alto riesgo fuera de la región para su seguimiento y atención médica.

Es difícil saber con exactitud cuántas personas están enfermas de ébola.

La Dra. Anne Ancia, representante de la OMS en la República Democrática del Congo, declaró el martes que hay más de 500 casos sospechosos, entre ellos 130 fallecimientos, pero solo 30 casos han sido confirmados oficialmente.

“Tenemos una gran incertidumbre sobre el número de contagios y el alcance de la propagación del virus”, declaró Ancia.

El martes, el director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó estar “profundamente preocupado por la magnitud y la velocidad” del brote mortal.

Un estadounidense ha dado positivo por ébola y presenta síntomas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

Seis contactos de alto riesgo de ese estadounidense serán trasladados a Europa desde la región afectada, informó el martes los CDC. Seis personas —el paciente y otras cinco— serán enviadas a Alemania, y otra recibirá atención médica en la República Checa, según los CDC.

Según Serge, el paciente sintomático, el Dr. Peter Stafford, es un cirujano general especializado en el tratamiento de quemaduras que estaba atendiendo a enfermos en la ciudad de Bunia.

Serge afirma que otros dos médicos —la esposa de Stafford, la Dra. Rebekah Stafford, y el Dr. Patrick LaRochelle— podrían haber estado expuestos al virus, pero permanecen asintomáticos y continúan siguiendo los protocolos establecidos de cuarentena y seguimiento.

Un funcionario de sanidad fronteriza en el paso fronterizo de Busunga, entre Uganda y la República Democrática del Congo, toma la temperatura a un viajero en Bundibugyo, el lunes.

El ébola se transmite por contacto directo con fluidos de una persona infectada, como sangre o vómito.

También puede propagarse a través de objetos o superficies contaminadas con dichos fluidos o mediante materia fecal.

Por lo general, las personas no son contagiosas hasta que presentan síntomas de la enfermedad.

El período de incubación, es decir, el tiempo que transcurre entre la exposición y la aparición de los síntomas, oscila entre dos y 21 días.

En Uganda, hasta el martes se habían confirmado dos casos, según el Ministerio de Salud del país.

El primero fue un paciente procedente de la República Democrática del Congo que recibió tratamiento en un centro de salud ugandés, pero que posteriormente falleció.

El segundo caso también se considera importado de la República Democrática del Congo.

Las autoridades sanitarias ugandesas afirman haber activado medidas de control del brote, que incluyen la vigilancia epidemiológica, las pruebas de detección y la preparación para la respuesta ante la enfermedad.

El 5 de mayo, la OMS recibió una alerta sobre una enfermedad desconocida con alta mortalidad en Mongbwalu, en la provincia de Ituri de la República Democrática del Congo, que incluía a cuatro trabajadores sanitarios que fallecieron con cuatro días de diferencia.

La OMS afirma que hubo una “brecha crítica de detección de cuatro semanas” entre el momento en que el primer paciente conocido enfermó en abril y el momento en que se identificó la enfermedad, lo que permitió que el ébola se propagara sin control.

Ancia, de la OMS, afirmó que, por el momento, no cree que la investigación haya dado con un “paciente cero”.

Sin embargo, señaló que, en una región donde los brotes de ébola son frecuentes —el último finalizó en diciembre—, el diagnóstico de Bundibugyo tardó en confirmarse, en parte, debido a la forma en que los primeros pacientes presentaban síntomas y a las pruebas disponibles.

El primer paciente confirmado con ébola en Bundibugyo durante este brote, uno de los cuatro trabajadores sanitarios de Mongbwalu, acudió al hospital de Bunia el 24 de abril con síntomas vagos que podrían haber sido de cualquier enfermedad.

El trabajador presentó inicialmente fiebre, vómitos y malestar intenso. No tuvo problemas de hemorragia —un síntoma clásico del ébola— hasta el quinto día de la infección, según Ancia.

El hospital le realizó pruebas para detectar la forma más común del virus, la cepa Zaire, relacionada con casi todos los brotes anteriores en la RDC, pero los resultados fueron negativos.

El paciente falleció el 5 de mayo.

Sin saber que el paciente tenía ébola y que la exposición a su cuerpo podía enfermar a las personas, los ministros de salud de la RDC dijeron a los periodistas el sábado que los dolientes pensaban que la muerte había sido causada por una enfermedad mística y se reunieron para el funeral.

En la región, los dolientes tradicionalmente tocan al difunto como parte del ritual de duelo. La familia también suele lavar el cuerpo y vestirlo para el entierro.

El cuerpo había sido trasladado de regreso a Mongbwalu desde el hospital y colocado en un ataúd para el entierro, pero más personas quedaron expuestas cuando la familia decidió no usar ataúd, señaló Ancia.

A menudo, los ataúdes escasean, y la persona es envuelta en una tela tradicional, según la costumbre local. “Cambiaron el ataúd. Y luego vino el funeral, y ahí empezó todo”, contó.

No fue hasta más tarde, cuando las muestras del paciente fueron enviadas a Kinshasa, que pruebas adicionales demostraron que había estado enfermo con la cepa Bundibugyo.

Los primeros casos de ébola se identificaron en 1976 en dos brotes simultáneos que comenzaron en Sudán y en la República Democrática del Congo, entonces conocida como Zaire.

Los científicos creen que los humanos contrajeron el ébola tras exponerse a animales infectados, como murciélagos frugívoros y monos, a menudo al consumir carne de animales salvajes, cruda o mínimamente procesada.

El mayor brote se produjo en África Occidental entre 2014 y 2016. Se notificaron más de 28.600 casos, pero solo se confirmaron 15.261. Hubo más de 11.000 muertes.

En 2018-2020 se produjo otro brote importante en la República Democrática del Congo, con 3.481 casos y 2.299 fallecimientos, según la OMS. También se notificaron algunos casos al otro lado de la frontera, en Uganda.

La República Democrática del Congo ha registrado oficialmente 17 brotes desde 1976, siendo el más reciente el del año pasado.

Aunque es poco frecuente, los científicos consideran que el ébola es una enfermedad grave y a menudo mortal que afecta a humanos y primates.

Según la OMS, las tasas de letalidad varían entre el 25 % y el 90 %. En el primer brote conocido de la cepa Bundibugyo en 2007, la tasa de letalidad fue del 32 %.

Las personas afectadas por este brote están dando positivo en las pruebas de la cepa Bundibugyo.

Existen seis cepas conocidas del género Ebolavirus, tres de las cuales han provocado grandes brotes.

Los científicos identificaron por primera vez la cepa Bundibugyo en 2007 en el distrito de Bundibugyo, en el oeste de Uganda, una región fronteriza con la República Democrática del Congo.

Se sabe que Bundibugyo causó otros dos brotes documentados: el de 2007 y un segundo brote en la República Democrática del Congo en 2012.

Se cree que el virus Bundibugyo se replica más lentamente y parece ser más lento para inactivar las células inmunitarias que otras cepas, según muestran las investigaciones, lo que podría explicar por qué los brotes relacionados con esta cepa han sido menos letales.

Sin embargo, un virus de propagación más lenta a veces puede permanecer más tiempo en el cuerpo y causar síntomas más persistentes. ¿Cuántos tratamientos o vacunas existen?

A diferencia del ébola de Zaire, no existen vacunas ni tratamientos específicos para la cepa Bundibugyo del ébola, lo que podría dificultar el control del brote.

La OMS afirma que los cuidados de apoyo pueden ser beneficiosos. Estos pueden incluir el tratamiento de la deshidratación, el mantenimiento de los niveles de oxígeno y la presión arterial, el control del dolor y la nutrición.

El lunes, Estados Unidos impuso restricciones de entrada a cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense y que haya estado en la región (Uganda, la República Democrática del Congo, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur) en los últimos 21 días.

Estados Unidos también elevó la República Democrática del Congo al nivel 3 de alerta, desaconsejando todos los viajes no esenciales a la zona afectada por el brote.

La advertencia de viaje para la RDC clasifica a la provincia de Ituri como zona de riesgo elevado de nivel 4 (no viajar) e insta a los estadounidenses a no viajar a dicha zona bajo ninguna circunstancia.

“En este momento, no hay casos de ébola en Estados Unidos. Queremos que siga siendo así y estamos haciendo todo lo posible para apoyar a los estadounidenses en la región”, declaró Heidi Overton, subdirectora del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, el lunes en un evento en la Casa Blanca.

Años de guerra y recortes en la ayuda, sumados a las hostilidades en la zona, han reducido drásticamente el acceso a sistemas clave de vigilancia epidemiológica.

El martes, los CDC declararon que el brote es una “situación en evolución”, pero que han brindado amplia orientación clínica, capacitación y asistencia estricta para el control de infecciones en la región.

Los CDC llevan décadas trabajando en la zona con 100 empleados en Uganda y cerca de 30 en la República Democrática del Congo.

La agencia también informó que ha movilizado a cientos de personas para la respuesta de emergencia que puso en marcha hace dos días.

Los CDC afirman que el riesgo general para Estados Unidos sigue siendo bajo.

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