La estrategia de recuperación de Target está funcionando

Los consumidores estadounidenses están haciendo caso omiso del aumento del precio de la gasolina y, finalmente, están volviendo a gastar…

Los consumidores estadounidenses están haciendo caso omiso del aumento del precio de la gasolina y, finalmente, están volviendo a gastar dinero en Target.

Las ventas comparables de Target, que incluyen tanto las de tiendas físicas como las online, crecieron un 5,6% durante el último trimestre, sus mejores resultados en cuatro años. La compañía elevó sus previsiones de ventas para el año, lo que indica que confía en que los clientes seguirán acudiendo a sus tiendas.

Target anunció el miércoles que sus ganancias se distribuyeron de manera uniforme entre los distintos grupos de ingresos y tipos de mercancía, incluidas categorías no esenciales como juguetes y productos de belleza.

Los resultados de Target fueron consistentes con la fortaleza general del sector minorista. Las ventas minoristas han aumentado durante tres meses consecutivos, incluso ante el alza de los costos de la energía. Un mercado laboral sólido y mayores reembolsos de impuestos han impulsado el gasto.

“Nuestro consumidor es un microcosmos del consumidor estadounidense”, dijo el director ejecutivo de Target, Michael Fiddelke, en una conferencia telefónica con los medios el martes. “Vemos un consumidor que sigue demostrando ser resiliente”.

Fiddelke asumió el cargo de director ejecutivo de Target a principios de este año y se comprometió a reflotar la cadena minorista en dificultades. La competencia de Walmart y Amazon se ha intensificado en los últimos años, mientras que Target cometió una serie de errores estratégicos. La cadena redujo las exhibiciones del Orgullo y revirtió los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión, lo que enfureció a sus clientes liberales.

A diferencia de Walmart, conocida por sus excelentes precios, o Amazon, que se ha distinguido por su comodidad, Target quiere recordar a los compradores que sus tiendas ofrecen un ambiente divertido, como una búsqueda del tesoro, donde pueden descubrir las novedades.

La estrategia de Fiddelke para recuperar clientes con marcas nuevas y populares en sus tiendas parece estar dando resultado. La compañía afirmó que las colaboraciones con marcas como Pokémon y Parke, una de las favoritas de los influencers en redes sociales, contribuyeron a aumentar el flujo de clientes el trimestre pasado.

“Creemos que Target debería recuperar cuota de mercado a medida que avance”, afirmó el analista minorista Joe Feldman, de Telsey Advisory Group, en una nota a sus clientes esta semana.

The-CNN-Wire

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