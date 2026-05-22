Kevin Warsh juró como presidente de la Reserva Federal en un momento crucial para la economía estadounidense

Kevin Warsh juró este viernes en la Casa Blanca como presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la…

Kevin Warsh juró este viernes en la Casa Blanca como presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, sucediendo a Jerome Powell en uno de los puestos económicos más poderosos del mundo.

Warsh, de 56 años, asume el cargo por cuatro años en un momento de creciente incertidumbre sobre la inflación, los conflictos geopolíticos y la volatilidad de los mercados financieros, junto con una creciente presión política sobre la independencia del banco central.

“Creo que pasará a la historia como uno de los mejores presidentes de la Reserva Federal que hemos tenido, realmente lo creo”, dijo el presidente Donald Trump durante su discurso desde el Salón Este, en su primera aparición pública con Warsh desde que lo nominó a principios de este año. “Tiene capacidades que muy pocos poseen, abarca un amplio espectro de áreas y es respetado por todos”.

Warsh no ha ocultado los importantes cambios que prevé para la Reserva Federal, los cuales destacó en breves declaraciones tras su toma de posesión.

“Lideraré una Reserva Federal orientada a las reformas, aprendiendo de los éxitos y errores del pasado, abandonando marcos y modelos estáticos y manteniendo estándares claros de integridad y desempeño”, afirmó Warsh.

Elegido personalmente por Trump en enero, cuando las expectativas apuntaban a una estabilización del crecimiento y una menor inflación, Warsh ahora toma las riendas de una economía que se tambalea bajo el peso de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. La crisis del petróleo ha disparado los precios de la gasolina, las tasas hipotecarias han alcanzado su nivel más alto en nueve meses y la inflación general se ha disparado al nivel más alto en tres años.

El consumidor estadounidense se ha mantenido sorprendentemente resiliente, manteniendo su gasto a pesar de los precios elevados, lo que ha blindado la economía de una recesión. Sin embargo, la preocupación por la asequibilidad ha generado descontento entre muchos estadounidenses respecto a la economía, lo que podría tener importantes repercusiones políticas en las elecciones de mitad de mandato. La confianza del consumidor está en su punto más bajo: los estadounidenses se sienten peor ahora que durante las guerras, el 11-S, la Gran Recesión, la pandemia de COVID-19 y el posterior repunte de la inflación.

Esto obliga a Warsh a tomar una decisión difícil y lo presiona de inmediato para que indique cómo responderá la Reserva Federal a la tensión en la economía estadounidense: mantener las tasas estables y esperar a que haya claridad, o adoptar una postura más restrictiva si la inflación resulta más difícil de contener.

Se considera que Warsh está alineado con Trump, quien ha exigido agresivamente recortes de tasas e incluso bromeó con demandarlo si no reduce los costos de endeudamiento. Trump reprendió repetidamente a Powell por no bajar las tasas con la suficiente rapidez, lo llamó “cabeza hueca” y “persona promedio”, e incluso amenazó con despedirlo. Trump ha dicho que las tasas deben ser más bajas para reducir los costos de endeudamiento del gobierno e impulsar el crecimiento económico.

Pero Trump dijo el viernes que quiere que Warsh sea “totalmente independiente”.

“No me miren a mí, no miren a nadie, simplemente hagan lo suyo y hagan un excelente trabajo”, añadió Trump.

Warsh recalcó su obligación de dirigir la Reserva Federal de forma independiente, con el objetivo de reducir la inflación y fortalecer el crecimiento económico.

Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal por sí solo no puede recortar las tasas de interés. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el brazo de política monetaria del banco central, fija las tasas en función de las condiciones y perspectivas económicas actuales, no de las exigencias de un presidente en funciones.

Trump declaró este viernes que cree que Warsh tiene “el temperamento y la capacidad de liderazgo para fomentar la colaboración entre todos los miembros del comité, y sé que acogerá con beneplácito un debate constructivo en su misión de mantener los precios estables y el empleo elevado. Kevin contará con el pleno apoyo de mi administración”.

Si bien en marzo los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal proyectaron un recorte de tasas para finales de este año, han modificado su postura en los últimos meses al evaluar el impacto económico del aumento de los precios de la energía y la inestabilidad geopolítica. La mayoría de los responsables ahora favorecen mantener las tasas estables, e incluso algunos contemplan la posibilidad de un aumento.

La primera reunión de Warsh como presidente de la Reserva Federal está programada para el 16 y 17 de junio.

Warsh ha propuesto varios cambios clave para el banco central, incluyendo la limitación de las comunicaciones de los funcionarios de la Reserva Federal con el público sobre dónde creen que deberían estar las tasas de interés.

Warsh también ha sido un firme defensor de mantener a la Reserva Federal al margen de asuntos que no tienen una conexión directa con sus responsabilidades principales. Esto coincide con el pensamiento de Trump.

“La Reserva Federal se desvió del camino en los últimos años”, dijo Trump.

“Se distrajo con preocupaciones muy alejadas de su misión y mandato principales, desviándose hacia asuntos como la política climática y las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, alejándose así de su mandato”.

Powell, durante su mandato como presidente, fue especialmente prudente al ser cuestionado sobre estos temas. “La Reserva Federal no es ni será un ‘autorizador de políticas climáticas’”, dijo Powell en una declaración de 2023. “Las decisiones sobre políticas para abordar el cambio climático deben ser tomadas por los poderes electos del gobierno”.

Pero afirmó que la Reserva Federal tiene “responsabilidades limitadas, pero importantes, con respecto a los riesgos financieros relacionados con el clima”.

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