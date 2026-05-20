Keisha Lance Bottoms, demócrata de Georgia, buscará convertirse en la primera mujer negra gobernadora de EE.UU.

La exalcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms ganará las primarias demócratas para gobernadora de Georgia, según las proyecciones del Decision…

La exalcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms ganará las primarias demócratas para gobernadora de Georgia, según las proyecciones del Decision Desk de CNN, en su intento por convertirse en la primera gobernadora mujer y negra.

Si gana en noviembre, Lance Bottoms también se convertiría en la primera mujer y afroamericana en ocupar el cargo de gobernadora de Georgia.

Bottoms, quien se desempeñó como alcaldesa de Atlanta entre 2018 y 2022, se impuso en una reñida contienda demócrata. Por el lado republicano, el vicegobernador Burt Jones y el ejecutivo de salud Rick Jackson avanzaron el martes a una segunda vuelta el 16 de junio para definir la candidatua de su partido.

La contienda en las elecciones generales para suceder al gobernador republicano Brian Kemp, cuyo mandato llega a su fin, será una prueba crucial de la capacidad de Georgia para mantenerse como un estado cambiante. Georgia apoyó por un estrecho margen la campaña del presidente Joe Biden en 2020 antes de volver a inclinarse por el presidente Donald Trump cuatro años después, pero ningún demócrata ha gobernado el estado en décadas.

Bottoms ocupó el cargo de alcaldesa en un momento en que la ciudad se enfrentaba a los efectos de la pandemia de covid-19, el aumento de la violencia y los disturbios por las prácticas policiales. Bottoms, quien fue una de las mujeres afroamericanas que Biden consideró como posible compañera de fórmula en 2020, se unió posteriormente a su administración como directora de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca.

Biden respaldó su candidatura a gobernadora, calificándola de “probada en la batalla” y lista para liderar el estado.

La exalcaldesa ha convertido la ampliación de la cobertura de Medicaid y el aumento de los fondos para la educación en pilares clave de su campaña.

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