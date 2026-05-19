Kast reemplaza a su ministra de Seguridad Pública a menos de tres meses de iniciar su Gobierno en Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este martes la salida de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert,…

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este martes la salida de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, a menos de tres meses de iniciado su gobierno.

“No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de Gobierno. Pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene nuestro país y la necesidad de responder a lo que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste”, aseguró Kast desde el Palacio de La Moneda en Santiago.

En la cartera de Seguridad Pública asumió Martín Arrau, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Obras Públicas. Mientras que la vocería de gobierno ahora estará a cargo de Claudio Alvarado Andrade, quien además mantiene su cargo como ministro del Interior.

Por otro lado, Louis de Grange asumió como ministro de Obras Públicas, además de su actual cargo como ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

“Hemos tenido que tomar medidas impopulares, y eso golpea a cualquier gobierno, pero las tomamos con convicción. Es indispensable ordenar la casa y es lo que hemos estado haciendo este tiempo, para que los inversionistas vuelvan a confiar en Chile”, agregó Kast.

En los últimos días, la ahora exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, fue criticada por distintos sectores políticos por no contar con un plan de seguridad concreto para Chile, a pesar de que esto fue una de las principales promesas de campaña de José Antonio Kast. “No se esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”, aseguró Steinert este viernes en una entrevista con Radio Agricultura.

Este primer ajuste ministerial ocurre a pocos días de la primera cuenta pública de Kast como presidente, fijada para el 1 de junio.

The-CNN-Wire

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