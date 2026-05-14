Karol G recibirá el premio a la Excelencia Artística Internacional en los American Music Awards

Karol G recibirá el premio a la Excelencia Artística Internacional y actuará en la edición 52 de los American Music…

Karol G recibirá el premio a la Excelencia Artística Internacional y actuará en la edición 52 de los American Music Awards 2026, anunciaron el miércoles en un comunicado los productores de la gala, CBS y Dick Clark Productions.

Este galardón, otorgado por última vez a Whitney Houston en 2009, reconoce a un artista cuya música e influencia cultural han resonado a nivel mundial, inspirando e impactando en audiencias de todo el mundo.

Los galardonados anteriores incluyen a Aerosmith, los Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart.

La cantante colombiana se ha destacado especialmente este 2026, pues en abril se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival de música de Coachella, en California. Su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour” vendió más de dos millones de entradas en solo cuatro días, apoyando su álbum de 2025 “Tropicoqueta”, que le valió tres nominaciones a los American Music Awards este año, incluyendo mejor álbum latino.

Taylor Swift lidera los American Music Awards con ocho nominaciones, seguida por Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter y SOMBR con siete cada uno.

La gala de los American Music Awards 2026 se realizará este 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con Queen Latifah como presentadora. El show contará con presentaciones de Hootie & the Blowfish, KATSEYE, Keith Urban, Maluma, Riley Green, SOMBR, Teddy Swims, Teyana Taylor y Twenty One Pilots.

El evento se transmitirá en vivo por la cadena CBS y la plataforma de streaming Paramount+ a partir de las 8:00 p.m. hora de Miami. Las entradas para este espectáculo están disponibles en el sitio web de eventos en vivo AXS.

The-CNN-Wire

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