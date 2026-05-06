Juez publica una presunta nota de suicidio de Jeffrey Epstein

Un juez federal hizo pública el miércoles una presunta nota de suicidio de Jeffrey Epstein. El documento no está verificado…

Un juez federal hizo pública el miércoles una presunta nota de suicidio de Jeffrey Epstein.

El documento no está verificado ni fechado, pero quedó incorporado al expediente judicial en el caso de un excompañero de celda del fallecido delincuente sexual condenado, quien dijo haber encontrado la nota.

La nota —que no está firmada— dice, en parte:

“Me investigaron durante un mes – no encontraron NADA!!!

“Es un placer poder elegir el momento de despedirse”.

“SIN DIVERSIÓN – NO VALE LA PENA!!”

El compañero de celda dijo que la nota era del fallido intento de suicidio de Epstein en julio de 2019, semanas antes de que fuera encontrado muerto en su celda mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Un médico forense dictaminó que murió por suicidio.

La publicación del expediente por parte del tribunal el miércoles se produce después de que el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) dijera que había divulgado millones de documentos en su poder relacionados con Epstein.

La existencia de una supuesta nota de suicidio fue informada por primera vez por The New York Times, que compartió la semana pasada que la nota había sido ocultada al público durante casi siete años. The Times le había pedido al juez de distrito Kenneth Karas que hiciera pública la supuesta nota y otros documentos relacionados con el caso penal del compañero de celda, y el Departamento de Justicia no se opuso a la transparencia.

“Parece haber un fuerte interés público en las circunstancias que rodean la muerte de Epstein tal como se describen en la moción para desclasificar. Dicho esto, como el Gobierno no tiene conocimiento sobre … la exactitud del relato fáctico descrito en la moción para desclasificar, el Gobierno se remite al tribunal”, escribió el departamento a Karas el lunes, indicando que no sabía si la supuesta nota es legítima.

CNN se comunicó con el DOJ para obtener comentarios.

Según se informó, la nota fue descubierta en julio de 2019 por el compañero de celda de Epstein, Nicholas Tartaglione, un exagente de policía condenado por un cuádruple asesinato. El compañero de celda había dicho que reanimó a Epstein durante el primer intento de suicidio fallido. Una fuente policial y una fuente familiarizada con el incidente le dijeron a CNN en ese momento que Epstein fue encontrado en su celda de la cárcel de Manhattan con marcas en el cuello.

“Jeffrey Epstein intentó suicidarse cuando estaba en la celda conmigo. Me desperté, lo traje de vuelta con RCP. Y para demostrar este punto, Jeffrey Epstein escribió una nota de suicidio”, le dijo Tartaglione el año pasado a la influencer y escritora Jessica Reed Kraus.

La nota “estaba en mi libro, sí, cuando volví a la celda, abrí mi libro para leer, y ahí estaba. Y él la escribió y la metió en el libro”, añadió.

Tartaglione afirmó que sus abogados hicieron que expertos en escritura a mano autentificaran la nota, informó el Times.

El medio incluyó esas declaraciones al argumentar ante el juez a finales del mes pasado que la nota ahora debería ser pública.

Aún hay interrogantes en torno al primer intento de suicidio reportado de Epstein.

En julio de 2019 no estaba claro para los funcionarios de la cárcel si esas lesiones, que no eran graves, fueron autoinfligidas o el resultado de una agresión, dijeron fuentes a CNN en ese momento. Epstein les dijo a las autoridades que fue golpeado y llamado depredador infantil, dijeron las fuentes.

Epstein también acusó inicialmente a Tartaglione de intentar matarlo, pero luego se retractó de esa historia. En los días posteriores, le dijo a un psicólogo de la prisión que Tartaglione no lo había amenazado con hacerle daño y que no tenía recuerdo del incidente, según un documento etiquetado “Post Suicide Watch Report”.

Un informe del incidente incluido en los archivos divulgados indicó que Epstein fue encontrado “acostado en posición fetal en el suelo con una soga improvisada alrededor del cuello”.

Epstein declaró “No tengo ningún interés en matarme” el 24 de julio, el día después de su supuesto intento de suicidio, según el informe del psicólogo.

Lo reiteró durante un examen nuevamente al día siguiente. “Estoy demasiado comprometido con mi caso como para pelearlo, tengo una vida y quiero volver a vivir mi vida”, le dijo al psicólogo, según el informe.

Luego, Epstein fue puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio en el Metropolitan Correctional Center. Más tarde se suicidó en la misma cárcel, un hecho que ha estado rodeado de teorías conspirativas que cuestionan si realmente murió por suicidio.

El Departamento de Justicia dijo en un memorando el año pasado que no hay evidencia de que Epstein haya sido asesinado, y divulgó 10 horas de video de seguridad de la cárcel que muestra que nadie entró a la celda de Epstein el día que murió.

Esta noticia se actualizó con más información.

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