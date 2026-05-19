Juez dictamina que los escritos del cuaderno de Luigi Mangione y el arma incautada en su mochila serán admitidos como prueba

Un juez de Nueva York dictaminó este lunes que algunas pruebas encontradas en la mochila de Luigi Mangione en el…

Un juez de Nueva York dictaminó este lunes que algunas pruebas encontradas en la mochila de Luigi Mangione en el momento de su detención serán excluidas de su próximo juicio, aunque sí serán admitidos otros elementos clave, como una pistola impresa en 3D y escritos que expresan frustración con el sector sanitario.

Aunque algunas de las pertenencias de Mangione fueron excluidas del caso, el fallo mixto representa en gran medida una victoria para los fiscales, quienes podrán mostrar al jurado el llamado “manifiesto” y el arma de fuego que, según afirman, se utilizó para matar al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Los abogados de Mangione argumentaron que la policía local registró ilegalmente su mochila cuando fue arrestado en un McDonald’s de Pensilvania en diciembre de 2024, días después de que Thompson fuera asesinado a tiros en una acera de Manhattan.

Los agentes continuaron registrando la mochila en la comisaría de Altoona antes de solicitar una orden de registro ese mismo día.

El juez Gregory Carro dictaminó que la fiscalía puede usar el arma y una libreta roja con anotaciones manuscritas en el juicio.

Estos objetos, entre otros, fueron recuperados como parte de un registro válido según el protocolo del Departamento de Policía de Altoona, escribió Carro en su resolución.

Sin embargo, los objetos encontrados durante el registro inicial en el McDonald’s —entre ellos un cargador, un pasaporte, una cartera, un teléfono celular y un chip de computadora— serán excluidos.

Si bien los agentes de policía afirmaron que registraron la bolsa en parte por temor a que contuviera un arma, Carro determinó que dicha justificación no se sostenía tras un análisis minucioso.

“Sin embargo, si bien las imágenes de las cámaras corporales mostraron que los agentes expresaron su preocupación en el lugar de los hechos de que la mochila pudiera contener una bomba, no había pruebas de que existiera un arma de fuego ni de que esta fuera la razón del registro”, escribió el juez. “Pero incluso si hubiera sido una preocupación legítima, en el momento del registro no existía la posibilidad de que el acusado sacara un arma de la mochila, y por lo tanto, no había ninguna urgencia”.

Los abogados defensores de Mangione habían presionado para que el contenido de la mochila fuera excluido del caso por la fiscalía, alegando que fue registrada ilegalmente, sin una orden judicial.

Los fiscales de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan negaron las alegaciones de la defensa e insistieron en que los registros fueron legales y apropiados.

El fallo de Carro se produce meses después de una audiencia de supresión de pruebas que duró nueve días e incluyó horas de grabaciones de las cámaras corporales de la policía que mostraban cómo se desarrolló el arresto y el testimonio de varios agentes del orden sobre los registros.

La audiencia de supresión de pruebas permitió al público vislumbrar algunas de las “pruebas muy contundentes” que los fiscales tienen en este caso, según declaró el analista legal de CNN, Joey Jackson.

“Los miembros del jurado podrán escuchar todo sobre ese cuaderno y todas las pruebas que demuestran su intención, cómo identificó lo que estaba haciendo, por qué lo hacía, etcétera”, declaró Jackson. “Verán el arma, el silenciador, y creo que eso les preocupará mucho”.

El caso ha generado un debate nacional y ha puesto de relieve la opinión pública sobre el sistema de salud estadounidense.

Mangione ha recibido numerosas muestras de apoyo en las redes sociales y en los tribunales, a pesar de que las autoridades, incluida la entonces secretaria de Justicia Pam Bondi, han condenado enérgicamente el caso como un “asesinato a sangre fría”.

El graduado de la Ivy League enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y otros ocho cargos en el caso presentado por la fiscalía, cuyo juicio está programado para septiembre.

También enfrenta acusaciones federales relacionados con el asesinato de Thompson, además de estatales en Pensilvania derivadas de su arresto. Se ha declarado inocente de todos los cargos.

Mangione, de 28 años, entró el lunes a la sala del tribunal con un blazer oscuro y las manos esposadas, mientras un grupo de sus partidarios permanecía sentado al fondo.

“Es el mismo juicio dos veces”, se leía en la camiseta de una mujer, haciendo eco del exabrupto de Mangione tras una audiencia a principios de este año, en aparente referencia a los dos procesos judiciales en su contra.

El lunes, Carro también concedió parcialmente una moción de la defensa para suprimir las declaraciones que Mangione supuestamente hizo a las fuerzas del orden antes de su extradición a Nueva York el 19 de diciembre de 2024.

Los abogados de Mangione argumentaron que la policía no le leyó debidamente a su cliente sus derechos Miranda —que le informan sobre su potestad de guardar silencio y consultar a un abogado— antes de comenzar a interrogarlo en el McDonald’s.

El juez Carro dictaminó que la mayoría de las supuestas declaraciones de Mangione podían admitirse como prueba, al considerar que muchas se referían a información personal o preocupaciones de seguridad, o que fueron dadas espontáneamente.

La defensa de Mangione intentó que gran parte de las pruebas encontradas en la mochila fueran desestimadas por la fiscalía federal, pero el juez que supervisaba el caso rechazó su solicitud a principios de este año.

“Todo el contenido de la mochila se ajusta perfectamente a varias excepciones al requisito de la orden judicial”, escribió la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Margaret Garnett, en su orden de enero.

Aunque Garnett se puso del lado de los fiscales federales en lo referente a las pruebas de la mochila, el equipo de defensa de Mangione ha logrado otras victorias legales, incluyendo la desestimación de los cargos principales en sus casos estatales y federales de Nueva York, lo que consecuentemente eliminó la pena de muerte en este último caso.

Dejando a un lado el fallo de Carro, las autoridades han declarado que poseen otras pruebas que vinculan a Mangione con la escena del crimen.

Su ADN y sus huellas dactilares fueron recuperados de varios objetos desechados por el autor de los disparos cerca del lugar del crimen, según consta en los documentos judiciales presentados por la fiscalía.

En un breve comunicado emitido el lunes, un portavoz de la fiscalía dijo: “Esperamos presentar nuestro caso en el juicio el 8 de septiembre”.

Los abogados de Mangione no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.

Carro programó una comparecencia virtual para el 3 de junio para hablar sobre la agenda relacionada con el próximo juicio estatal.

La policía acudió al McDonald’s de Altoona, Pensilvania, después de que un gerente llamara al 911 para informar que uno de los clientes se parecía al sospechoso del reciente tiroteo contra un CEO en Nueva York.

Las imágenes de la cámara corporal muestran a dos agentes acercándose a Mangione, quien estaba sentado en un rincón del restaurante con una bolsa de plástico y una bolsa de papel marrón sobre la mesa frente a él.

Una mochila negra estaba en el suelo cerca de sus pies, según declaró la policía en la audiencia de diciembre.

Cuando los agentes le pidieron a Mangione que se identificara, él les dijo que se llamaba Mark Rosario y les entregó una licencia de conducir falsa de Nueva Jersey con ese nombre, según declararon.

Los fiscales afirman que el sospechoso del tiroteo usó una licencia de Nueva Jersey con el mismo nombre para registrarse en un hostal de Manhattan días antes del homicidio.

Unos 20 minutos después, tras ser advertido por la policía de que no usara un nombre falso, les dijo que su verdadero nombre era Luigi Mangione.

Mientras los agentes tomaban nota de sus datos personales, uno de ellos le preguntó a Mangione por qué había mentido inicialmente sobre su nombre.

“Claramente no debería haberlo hecho”, respondió Mangione.

Poco después, un agente de policía le leyó a Mangione sus derechos Miranda antes de registrarlo y esposarlo con las manos a la espalda.

La policía comenzó a registrar su mochila, que estaba sobre una mesa del restaurante, y extrajo un cargador lleno de munición envuelto en un par de calzoncillos, así como una bolsa Faraday, que bloquea las señales de los teléfonos móviles, que contenía un pasaporte, un teléfono y una cartera.

Los agentes trasladaron la bolsa a la comisaría de Altoona, donde continuaron registrándola y recuperaron varias prendas de vestir, artículos de aseo personal, un silenciador y una pistola impresa en 3D.

La Fiscalía afirma que el arma coincide con las pruebas balísticas encontradas en la escena del crimen en Manhattan.

En la comisaría, la policía tomó fotografías metódicamente de las pertenencias de Mangione, incluidas páginas con anotaciones manuscritas de un cuaderno rojo que la Fiscalía ha descrito como un “manifiesto”.

“Finalmente me siento seguro de lo que haré. Los detalles están tomando forma. Y no tengo ninguna duda de si es correcto o justificado”, escribió Mangione en una entrada fechada en agosto de 2024, según los documentos judiciales presentados por la fiscalía. “En cierto modo, me alegro de haberlo postergado, porque me permitió aprender más sobre UnitedHealthcare”.

“El objetivo es el sector de los seguros. Cumple con todos los requisitos”, escribió, según consta en los documentos presentados.

Durante la audiencia de diciembre, dos agentes reconocieron haber leído algunos de los escritos mientras fotografiaban las páginas.

La policía no solicitó una orden de registro para la mochila hasta más tarde esa noche, aproximadamente siete horas después de haberla abierto, según consta en un documento presentado ante el tribunal por los abogados defensores de Mangione.

Los fiscales afirmaron que los funcionarios de Altoona solicitaron la orden para facilitar el traslado de las pertenencias de Mangione a los investigadores de Nueva York, no para autorizar el registro de sus posesiones.

La Fiscalía argumentó que la policía estaba justificada al registrar la bolsa, ya que les preocupaba la seguridad pública y siguieron correctamente los procedimientos para registrar y catalogar las pertenencias de un detenido.

La evidencia también podría admitirse si los fiscales demuestran que habría sido descubierta legalmente de forma inevitable durante el curso de la investigación.

La defensa argumentó que los registros estaban fuera del alcance de las diversas políticas de registro y que la policía estaba buscando ilegalmente pruebas incriminatorias en lugar de realizar registros legítimos de seguridad o de inventario.

Los abogados defensores de Mangione también intentaron desestimar las supuestas declaraciones que hizo a las fuerzas del orden antes de su extradición a Nueva York, que abarcan la mayoría de sus conversaciones con la policía en el McDonald’s, así como cosas que supuestamente les dijo a los agentes mientras estaba en un coche patrulla, en el tribunal y tras las rejas en Pensilvania.

Los abogados de Mangione afirmaron que sus declaraciones deberían ser desestimadas porque las fuerzas del orden violaron su derecho a un abogado y lo interrogaron ilegalmente tanto antes de que se le leyeran sus derechos Miranda como después de que invocara su derecho a guardar silencio.

La Fiscalía argumentó que los agentes interrogaron correctamente a Mangione y que todas sus declaraciones deberían ser admisibles.

Carro dictaminó que la mayoría de las supuestas declaraciones de Mangione podían admitirse, ya que muchas implicaban preocupaciones de seguridad o “información personal”, como su nombre, su lugar de origen y su edad.

Sin embargo, el juez determinó que Mangione estuvo bajo custodia en el McDonald’s aproximadamente un minuto antes de que se le leyeran sus derechos Miranda, por lo que algunas de las declaraciones que hizo durante ese lapso debían ser excluidas, incluidas sus respuestas a preguntas sobre por qué mintió sobre su nombre y si tenía una identificación falsa.

Carro dictaminó que sus respuestas a preguntas posteriores en las que invocó su derecho a guardar silencio tampoco podían ser admitidas.

El equipo de defensa de Mangione también intentó desestimar las declaraciones que supuestamente hizo a los agentes mientras estaba bajo custodia en Pensilvania.

En la audiencia de diciembre, un agente de policía que acompañó a Mangione a su comparecencia ante el juez en Pensilvania testificó que el acusado miró al mar de periodistas en el juzgado y dijo: “Toda esta gente aquí por un asesino en masa. Increíble”.

El funcionario penitenciario Tomas Rivers declaró que, mientras Mangione estaba bajo custodia, hablaron sobre las diferencias entre la sanidad privada y la pública, así como sobre la cobertura mediática del caso.

Otro funcionario penitenciario afirmó que Mangione le dijo que tenía una mochila con divisas extranjeras y una pistola impresa en 3D.

Sin embargo, ambos afirmaron no haber contado a nadie sobre estas conversaciones hasta que fueron interrogados por los fiscales el año pasado.

El juez dictaminó que las supuestas declaraciones de Mangione a los agentes también pueden ser admitidas, al considerar que fueron espontáneas y no en respuesta a un interrogatorio.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.