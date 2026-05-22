Juez desestima los cargos contra Kilmar Ábrego García, calificándolos de “un abuso de poder de la fiscalía”

Los cargos penales contra Kilmar Ábrego García —el hombre que el Gobierno de Trump deportó a El Salvador el año…

Los cargos penales contra Kilmar Ábrego García —el hombre que el Gobierno de Trump deportó a El Salvador el año pasado pese a una orden judicial que prohibía su expulsión al país— fueron desestimados por un juez federal en Tennessee.

Cuando fue trasladado de regreso a Estados Unidos el año pasado, Ábrego García fue acusado de inmediato de dos cargos por presuntamente transportar a inmigrantes indocumentados en 2022. Sus abogados impugnaron los cargos, afirmando que debían desestimarse porque eran selectivos y vengativos debido a los errores públicos de la administración al deportar a Ábrego García.

“La evidencia objetiva aquí muestra que, de no ser por la demanda exitosa de Ábrego impugnando su expulsión a El Salvador, el Gobierno no habría presentado esta acusación”, escribió el juez Waverly Crenshaw en su opinión al desestimar los cargos el viernes.

El juez agregó que la investigación sobre la detención de tráfico de 2022 fue cerrada y que “solo después de que Ábrego lograra hacer valer sus derechos el Poder Ejecutivo reabrió esa investigación”.

“La evidencia ante este Tribunal tristemente refleja un abuso del poder de la fiscalía”, escribió Crenshaw.

The-CNN-Wire

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