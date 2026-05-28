Juez desestima caso de soborno vinculado a la FIFA en EE.UU. después de que Justicia afirmara que el soborno no es prioridad

Un juez federal desestimó los cargos penales contra un ejecutivo de medios de comunicación en un caso de soborno de…

Un juez federal desestimó los cargos penales contra un ejecutivo de medios de comunicación en un caso de soborno de larga duración relacionado con la FIFA, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijera que el caso ya no se ajusta a las prioridades de la administración Trump.

La decisión se produjo en el undécimo aniversario del desmantelamiento y la presentación de cargos iniciales por parte del Departamento de Justicia en 2015 contra 14 acusados ​​por un presunto esquema de sobornos que se extendió durante más de dos décadas.

El caso alcanzó los niveles más altos de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, y otras entidades asociadas a la organización.

Este proceso provocó una profunda crisis interna en la FIFA, que derivó en la dimisión de altos funcionarios.

Este es el segundo caso de soborno de alto perfil que el Departamento de Justicia ha archivado durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

El año pasado, el Departamento de Justicia retiró los cargos contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, lo que provocó una fuga de fiscales de la sección de integridad pública del Departamento de Justicia en Washington y la renuncia del fiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York.

Joseph Nocella, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, compareció ante el tribunal el miércoles y declaró ante el juez: “El Departamento de Justicia no desea destinar sus recursos a continuar con el proceso judicial”.

Y añadió: “Esto no se ajusta a las prioridades de la administración”, que incluyen el terrorismo, las amenazas a la seguridad nacional, el narcotráfico, la trata de personas y las pandillas.

La jueza Pamela Chen le comentó a Nocella que su equipo de la fiscalía estaba plenamente preparado para afrontar la audiencia, pero señaló: “Parece que está aquí solo”.

Nocella respondió que estaba allí porque había firmado la moción para desestimar el caso.

La fiscalía solía ser un motivo de orgullo para la oficina de los fiscales federales en Brooklyn.

En documentos judiciales, el Departamento de Justicia afirmó que la decisión de desestimar el caso contra Hernán López, exejecutivo de 21st Century Fox, y Full Play Group, una empresa argentina de marketing deportivo, se limitaba a este caso y aclaró que no pretendía revocar condenas ni declaraciones de culpabilidad alcanzadas con otros acusados.

López y Full Play fueron acusados ​​de sobornar a directivos del fútbol para obtener derechos de transmisión y medios de comunicación.

López y Full Play fueron declarados culpables en juicio en 2023, pero la jueza Chen posteriormente anuló la condena.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos revocó su decisión y restableció la condena.

López solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que revisara su apelación. En diciembre, el Departamento de Justicia tomó la inusual medida de solicitar a los tribunales que desestimaran la acusación.

Tras la audiencia, López declaró: “Seis años después, un caso que nunca debieron haber iniciado finalmente ha terminado”.

“Me siento aliviado”, indicó.

The-CNN-Wire

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