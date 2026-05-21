James Talarico respalda a un candidato legislativo para bloquear a la postulante demócrata que hizo comentarios antisemitas

James Talarico, el candidato demócrata de Texas al Senado de Estados Unidos, ha brindado su apoyo a Johnny García en…

James Talarico, el candidato demócrata de Texas al Senado de Estados Unidos, ha brindado su apoyo a Johnny García en el distrito congresional número 35 del estado, donde los demócratas están intensificando sus esfuerzos para bloquear a una candidata rival que hizo comentarios antisemitas.

“Nacido y criado en una familia de clase trabajadora en San Antonio, García es un ayudante del sheriff con una trayectoria comprobada en la protección de las comunidades a las que aspira a representar”, declaró Talarico en un comunicado difundido inicialmente por CNN. “García sabe cómo defender a los trabajadores tejanos porque él mismo es un trabajador tejano, y su liderazgo, fruto de la experiencia, es precisamente lo que se necesita en el Congreso”.

Este respaldo forma parte de una campaña más amplia para derrotar a Maureen Galindo, una terapeuta sexual que ha sido reprendida por miembros de ambos partidos por sus comentarios antisemitas.

La semana pasada, publicó en la cuenta de Instagram de su campaña que, de ser elegida, convertiría un centro de detención local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en “una prisión para sionistas estadounidenses y exfuncionarios de ICE por trata de personas”.

Galindo niega que sus comentarios sean antisemitas. En un comunicado emitido el miércoles, afirmó que su “propuesta para el Centro de Detención de Karnes NUNCA fue para sionistas judíos, sino para sionistas multimillonarios, independientemente de su religión. Si han hecho negocios con materiales para un estado penitenciario genocida o si existen pruebas de pedofilia en los archivos de Epstein, deberían ser llevados a juicio”.

Los demócratas están alarmados ante la posibilidad de que Galindo, quien obtuvo el primer lugar en las primarias del distrito el 3 de marzo, gane la segunda vuelta electoral del 26 de mayo.

Según informes recientes de la Comisión Federal Electoral, Galindo se ha beneficiado de casi un US$ 1 millón en gastos del comité de acción política Lead Left PAC. Punchbowl News informó previamente que el sitio web de dicho comité incluía en sus metadatos enlaces a WinRed, una plataforma republicana de recaudación de fondos. Los demócratas han condenado los gastos del comité.

CNN se ha puesto en contacto con Lead Left PAC para obtener comentarios.

Los republicanos de Texas rediseñaron el distrito 35 el año pasado como parte de una iniciativa nacional de redistribución de distritos, y pasó de ser un escaño mayoritariamente demócrata a uno que hubiera votado por el presidente Donald Trump, según un análisis de CNN.

“Literalmente, se trata de todo o nada, y nuestra oponente solo perjudicará a nuestro partido, nos llevará al abismo si le permitimos ganar”, declaró García a CNN.

Añadió que Talarico “entiende la importancia de lo que está en juego en esta contienda, y no podemos dejar que se nos escape de las manos cuando sabemos que podemos alcanzar la victoria en noviembre”.

Los demócratas a nivel nacional, incluyendo el Comité de Campaña Demócrata para el Congreso y la Coalición Blue Dog, han respaldado a García, oficial de información pública de la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar. Los líderes demócratas también han condenado la retórica de Galindo.

La semana pasada, Talarico declaró a la Agencia Telegráfica Judía que no haría campaña con Galindo si ella ganaba la nominación, y añadió que debe haber líderes en ambos partidos “dispuestos a plantar cara y denunciar el odio”.

Los representantes demócratas Josh Gottheimer, de Nueva Jersey, y Jared Moskowitz, de Florida, prometieron forzar votaciones para expulsarla del Congreso “todos los días que estemos aquí” si resulta elegida.

“Las ideas descabelladas y antisemitas de Maureen, que incluyen internar a estadounidenses en campos de concentración, no tienen cabida en nuestro partido ni en nuestro país”, escribieron en un comunicado publicado el miércoles.

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