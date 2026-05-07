Irán impone nuevas normas para el estrecho de Ormuz en un intento por asegurar su ventaja en tiempos de guerra

Irán está intentando obligar a las compañías navieras a cumplir con un nuevo protocolo para transitar por el estrecho de…

Irán está intentando obligar a las compañías navieras a cumplir con un nuevo protocolo para transitar por el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, se arriesgan a un ataque.

Según un documento al que tuvo acceso CNN, Teherán ha establecido un conjunto de nuevas normas para los buques que deseen transitar por el estrecho de Ormuz. De este modo, Irán continúa con su intento por formalizar el control sobre esta vía marítima, desafiando las advertencias de Estados Unidos.

El documento, titulado “Declaración de Información del Buque”, es un formulario de solicitud emitido por la recién creada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) de Irán y debe ser completado por todos los buques en tránsito para garantizar un paso seguro. Lloyds List y otra fuente de la industria naviera que prefirió permanecer en el anonimato compartieron el documento con CNN.

Antes de que comenzara la campaña estadounidense e israelí contra Irán a finales de febrero, el estrecho era de libre navegación para cualquier embarcación, independientemente de su origen. Sin embargo, desde el inicio del conflicto, Irán ha amenazado con atacar a cualquier barco que atraviese el estrecho de Ormuz sin la autorización de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Si bien varias embarcaciones han sido atacadas, la gran mayoría de los armadores y operadores han optado por no correr el riesgo de enviar sus buques a través del estrecho.

La decisión de crear una autoridad para el estrecho subraya la determinación de Irán de consolidar su control sobre lo que considera un botín de guerra, a pesar de las reiteradas advertencias de Estados Unidos y la región. El dominio de esta vía marítima, por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, otorgaría a la República Islámica una enorme influencia sobre sus vecinos y la economía global.

El cierre del estrecho de Ormuz causó la mayor crisis de suministro de petróleo de la historia ya que disparó los precios de la energía. El miércoles, el precio de la gasolina en Estados Unidos superó los US$ 4,5 por galón por primera vez en cuatro años.

Este miércoles, la cuenta de Telegram del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, publicó un mensaje en el que exponía su visión para el Golfo Pérsico.

El líder abogó por un “nuevo orden regional y global bajo la estrategia de un Irán fuerte”, donde no habría lugar para los extranjeros “ni para sus intrigas”. En concreto, señaló “utilizar la influencia del cierre del estrecho” como una forma de lograr esa visión.

A finales de abril, una declaración atribuida a Jamenei indicaba que Irán crearía el mecanismo para supervisar el tráfico en la vía fluvial.

Irán implementaría “nuevos marcos legales y una nueva gestión del estrecho de Ormuz”, según el comunicado, lo que beneficiaría a sus vecinos y resultaría económicamente rentable.

“Los extranjeros que vienen de miles de kilómetros de distancia, actuando con malicia y movidos por la codicia, no tienen lugar allí, salvo en el fondo de sus aguas”, añadió.

El documento PGSA, ahora disponible para los cargadores, consta de más de 40 preguntas que exigen a los buques declarar su nombre y número de identificación, cualquier “nombre anterior”, país de origen y destino.

También solicita las nacionalidades de los propietarios y operadores registrados y de la tripulación a bordo, además de detalles sobre la carga.

Según la PGSA, la información debe enviarse por correo electrónico a la autoridad antes de que un buque pueda transitar por el estrecho.

Un correo electrónico de PGSA compartido con CNN incluye una advertencia de que “la información completa y precisa es esencial” para procesar la solicitud de tránsito del buque, y que “se comunicarán instrucciones adicionales por correo electrónico”.

“Cualquier información incorrecta o incompleta que se proporcione será responsabilidad exclusiva del solicitante, y las consecuencias que de ello se deriven correrán a su cargo”, indica el correo electrónico.

No está claro si alguna compañía naviera ha solicitado autorización a la PGSA. Según los analistas, hacerlo podría exponerlas a sanciones estadounidenses.

CNN escribió a la dirección de correo electrónico de la PGSA que se anunciaba el miércoles, solicitando más información, pero no ha recibido respuesta.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para obtener comentarios al respecto.

Irán ha declarado anteriormente que denegaría el paso por la vía marítima a los buques vinculados a Estados Unidos o Israel, mientras que otros buques solo podrían transitar con el consentimiento iraní. India y Pakistán se encuentran entre los Gobiernos que han negociado con Irán para garantizar el paso de sus buques.

La Guardia Revolucionaria Islámica utiliza una frecuencia de radiocomunicación de emergencia para advertir a los buques que ejerce control sobre la vía fluvial.

Según Richard Meade, del servicio de análisis de datos marítimos Lloyd’s Intelligence, los nuevos requisitos “se parecen bastante a las preguntas que ya sabíamos que las autoridades iraníes formulaban”. Sin embargo, esto “formaliza la estructura y parece ser una estrategia de Irán para normalizar su autoridad sobre los tránsitos”.

El documento no aclara si el paso tendrá algúb costo. Teherán ha promocionado el estrecho como una fuente potencial de ingresos que podría ayudar a reconstruir el país tras la destrucción causada por los ataques estadounidenses e israelíes. Según se informó, está cobrando hasta US$ 2 millones por embarcación para el tránsito.

La semana pasada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro añadió una guía a su página de preguntas frecuentes en la que aclaraba que dichos pagos no estarían autorizados para personas o entidades estadounidenses.

“No se autorizarán pagos al Gobierno de Irán o al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), directa o indirectamente, para garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz a personas estadounidenses, incluidas instituciones financieras estadounidenses, ni a entidades extranjeras de propiedad o control estadounidense”, decía el comunicado.

Los iraníes han exigido “pagos, pagos de peaje, como decimos, para que se les conceda permiso a esos buques para navegar”, dijo Dimitris Maniatis, CEO de la consultora de riesgos marítimos Marisks.

Una vez que obtienen el permiso, navegan con “un plan de viaje específico […] que siempre los lleva a través del espacio entre las islas de Cachemira y Larak”, cerca de la costa iraní, según declaró Maniatis a CNN.

Este lunes, la Guardia Revolucionaria Islámica anunció una nueva zona de control marítimo que abarcaba una amplia área al oeste y al este del estrecho, extendiéndose hasta el Golfo de Omán, según un mapa publicado junto con el anuncio.

Mientras Irán intenta ejercer control sobre el estrecho, continúa el bloqueo naval estadounidense a los buques que entran y salen de los puertos iraníes.

A principios de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio del Proyecto Libertad para ayudar a los buques a atravesar el estrecho, pero lo suspendió luego de menos de 48 horas a petición de los mediadores paquistaníes.

Según Maniatis, el proyecto “contribuyó a la actitud agresiva de los iraníes que quieren controlar el estrecho”.

En medio de todo esto se encuentran hasta 20.000 marineros a bordo de casi 1.000 embarcaciones atrapadas en el Golfo Pérsico, “con sus tripulaciones en condiciones muy difíciles, sufriendo todas las consecuencias de una guerra que se está extendiendo a nivel regional”, afirma Maniatis.

“Los marineros no son soldados. Son civiles que pilotan embarcaciones y gestionan el comercio mundial. No deberían verse envueltos en una situación como esta.”

Según Lloyd’s List, solo 40 barcos cruzaron el estrecho durante toda la semana que finalizó el 3 de mayo. Antes de la guerra, el tráfico marítimo registraba un promedio de 120 cruces diarios.

El jueves, los datos de tráfico marítimo mostraron que prácticamente no había tráfico de buques cisterna ni de carga que pasaran por el estrecho, mientras Irán y Estados Unidos se disputan el control de este punto estratégico.

Según los analistas, cualquier forma de control iraní tendría efectos a largo plazo en el flujo de petróleo a través del estrecho.

Para Matt Wright, de Kpler, una empresa de inteligencia marítima, cada vez hay más indicios de que Irán podría intentar mantener el control estratégico del estrecho el mayor tiempo posible. Al mismo tiempo, Estados Unidos podría tolerar este resultado.

Los funcionarios estadounidenses han declarado repetidamente que no aceptarían el control iraní de ese punto estratégico.

Wright estima que, si Teherán lograra controlar la vía fluvial, los tránsitos no superarían la mitad del promedio anterior a la guerra, lo que tendría profundas consecuencias para los mercados mundiales de petróleo y gas.

“En un escenario de control iraní a largo plazo, los tránsitos podrían aumentar hasta el 40-50 % de la capacidad de exportación, pero la normalización no es alcanzable”, añadió Wright.

The-CNN-Wire

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