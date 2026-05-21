Irán está reconstruyendo su base industrial militar muy rápido y ya produce drones, según la inteligencia estadounidense

Irán ya ha reanudado parte de su producción de drones durante el alto el fuego de seis semanas que comenzó…

Irán ya ha reanudado parte de su producción de drones durante el alto el fuego de seis semanas que comenzó a principios de abril, lo que indica que está reconstruyendo rápidamente ciertas capacidades militares mermadas por los ataques de Estados Unidos e Israel, según dos fuentes familiarizadas con las evaluaciones de la inteligencia estadounidense.

Cuatro fuentes informaron a CNN que la inteligencia estadounidense indica que las fuerzas de Irán se están reformando mucho más rápido de lo estimado inicialmente.

La reconstrucción de las capacidades militares, que incluye la sustitución de emplazamientos de misiles, lanzadores y la capacidad de producción de sistemas de armas clave destruidos durante el conflicto actual, implica que Irán sigue representando una amenaza significativa para los aliados regionales si el presidente Donald Trump reanuda la campaña de bombardeos, de acuerdo con estimaciones de la inteligencia citada por las cuatro fuentes familiarizadas.

Esto también pone en entredicho las afirmaciones sobre el grado de debilitamiento a largo plazo de las fuerzas armadas iraníes a causa de los ataques de Estados Unidos e Israel.

Si bien el tiempo necesario para reiniciar la producción de los diferentes componentes de las armas varía, algunos cálculos de la inteligencia estadounidense indican que Irán podría restablecer por completo su capacidad de ataque con drones en tan solo seis meses, declaró a CNN una de las fuentes, un funcionario de Estados Unidos.

“Los iraníes han superado todos los plazos que la comunidad de inteligencia había establecido para la reconstitución”, apuntó el funcionario de Estados Unidos.

Los ataques con drones son motivo de especial preocupación para los aliados regionales.

Si se reanudan las hostilidades, Irán podría aumentar su capacidad de producción de misiles —que se ha visto significativamente mermada— con más lanzamientos de drones para seguir atacando a Israel y a los países del Golfo, que se encuentran dentro del alcance de ambos sistemas de armas.

Trump ha amenazado repetidamente con reanudar las operaciones de combate contra Irán si los dos países no llegan a un acuerdo para poner fin a la guerra.

Incluso declaró públicamente el martes que había estado a una hora de reiniciar los bombardeos, lo que significa que estas capacidades militares podrían entrar en juego.

Irán ha podido reconstruirse mucho más rápido de lo previsto gracias a una combinación de factores, que van desde el apoyo recibido de Rusia y China hasta el hecho de que Estados Unidos e Israel no infligieron tantos daños como esperaban, afirmó una fuente consultada por CNN.

Por ejemplo, China ha seguido suministrando a Irán componentes para la fabricación de misiles durante el conflicto, informaron a CNN dos fuentes familiarizadas con las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos, aunque es probable que este suministro se haya visto mermado por el bloqueo de Estados Unidos vigente.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró la semana pasada a la cadena CBS que China está suministrando a Irán “componentes para la fabricación de misiles”, pero se negó a dar más detalles.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, negó la acusación durante una rueda de prensa, calificándola de “infundada”.

Mientras tanto, Irán también mantiene su capacidad de lanzar misiles balísticos, realizar ataques con drones y combatir la defensa antiaérea, a pesar de los graves daños infligidos por los ataques de Estados Unidos e Israel, según evaluaciones recientes de la inteligencia estadounidense, lo que significa que la rápida reconstrucción de la capacidad de producción militar no parte de cero.

Un portavoz del Comando Central de Estados Unidos declinó hacer comentarios, alegando que el comando no habla sobre asuntos relacionados con la inteligencia.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, declaró a CNN que “las fuerzas de Estados Unidos son las más poderosas del mundo y tienen todo lo necesario para actuar en el momento y lugar que el presidente elija”.

“Hemos llevado a cabo múltiples operaciones exitosas en todos los comandos de combate, garantizando al mismo tiempo que las fuerzas armadas de Estados Unidos cuenten con un amplio arsenal de capacidades para proteger a nuestra gente y nuestros intereses”, añadió Parnell.

CNN informó en abril que la inteligencia estadounidense estimó que aproximadamente la mitad de los lanzadores de misiles de Irán habían sobrevivido a los ataques de Estados Unidos.

Un informe reciente elevó esa cifra a dos tercios, en parte debido al alto el fuego vigente, que le ha dado a Irán tiempo para recuperar lanzadores que podrían haber quedado sepultados en ataques anteriores, según fuentes familiarizadas con la inteligencia.

El total estimado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos podría incluir lanzadores que actualmente son inaccesibles, como aquellos que quedaron enterrados bajo tierra por ataques pero que no fueron destruidos.

Miles de drones iraníes aún existen —aproximadamente el 50 % de la capacidad de drones del país—, según indicaron previamente a CNN fuentes que citaban información de inteligencia.

La inteligencia también reveló que un gran porcentaje de los misiles de crucero de defensa costera de Irán permanecían intactos, lo que concuerda con la estrategia de Estados Unidos de no centrar su campaña aérea en activos militares costeros, a pesar de que estos han alcanzado buques.

Dichos misiles constituyen una capacidad clave que permite a Irán amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

En conjunto, los recientes informes de inteligencia de Estados Unidos sugieren de forma abrumadora que la guerra ha mermado las capacidades militares de Irán, pero no las ha destruido, y los iraníes han demostrado que pueden limitar eficazmente el impacto a largo plazo de la guerra reorganizándose rápidamente después de esos ataques.

Eso incluye reconstruir su base industrial de defensa, que según declaró el martes el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, ha sido prácticamente eliminada.

“La Operación Furia Épica degradó significativamente los misiles balísticos y drones de Irán, al tiempo que destruyó el 90 % de su base industrial de defensa, lo que garantiza que Irán no pueda reconstituirse durante años”, declaró Cooper durante la audiencia del martes ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, el testimonio de Cooper contrasta marcadamente con las evaluaciones de la inteligencia de Estados Unidos que examinan la capacidad de Irán para reconstruir sus capacidades militares y el plazo en el que podrá hacerlo.

Dos fuentes informaron a CNN que la información de inteligencia es inconsistente con las descripciones proporcionadas por el comandante del CENTCOM.

Una fuente familiarizada con las recientes evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos declaró a CNN que los daños a la base industrial de defensa de Irán probablemente han retrasado su capacidad de reconstrucción en cuestión de meses, no de años.

Además, parte de dicha base industrial permanece intacta, lo que podría acelerar aún más el proceso de recuperación de ciertas capacidades, señaló la fuente.

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