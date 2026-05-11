Hegseth pide que el Pentágono investigue al senador Mark Kelly por segunda vez

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, pidió el domingo que se investigue al senador Mark Kelly por comentarios que hizo…

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, pidió el domingo que se investigue al senador Mark Kelly por comentarios que hizo sobre los arsenales de armas de EE.UU., marcando la segunda vez que el jefe del Pentágono abre una revisión sobre el senador demócrata.

Hegseth criticó duramente al capitán retirado de la Marina y exastronauta por expresar su preocupación en “Face the Nation” de CBS sobre las reservas de armas de Estados Unidos en medio de la guerra con Irán, diciendo que Kelly estaba “parloteando en la televisión” sobre una sesión informativa clasificada del Pentágono.

“¿Violó su juramento… otra vez? El asesor legal del @DeptofWar lo revisará”, publicó Hegseth en redes sociales la tarde del domingo.

Kelly dijo más temprano ese domingo que, tras recibir informes del Pentágono sobre municiones, incluidos Tomahawks, ATACMS y rondas Patriot, le resultó “sorprendente lo profundo que hemos llegado en estas reservas”.

“Hemos gastado muchas municiones. Y eso significa que el pueblo estadounidense está menos seguro. Ya sea en un conflicto en el Pacífico occidental con China o en otra parte del mundo, las municiones están agotadas”, dijo Kelly, quien forma parte de los comités de Servicios Armados e Inteligencia del Senado, a Margaret Brennan de CBS News.

Kelly respondió a la publicación de Hegseth con un video de ambos en una reciente audiencia del Senado. “Tuvimos esta conversación en una audiencia pública hace una semana y usted dijo que tomaría ‘años’ reponer algunas de estas reservas. Eso no es información clasificada, es una cita suya”, publicó Kelly, agregando que la “guerra está teniendo un costo serio”.

CNN se ha puesto en contacto con la oficina de Kelly para obtener comentarios. El Pentágono, al ser consultado, remitió a CNN a la publicación de Hegseth.

El llamado de Hegseth para investigar por segunda vez al senador de Arizona se produce días después de que un tribunal federal de apelaciones pareciera dispuesto a rechazar el intento del secretario de Defensa de castigar a Kelly por su llamado a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses a rechazar órdenes ilegales.

El llamado, que se produjo en un video publicado en noviembre por Kelly y otros cinco demócratas con antecedentes en el servicio militar o de inteligencia, provocó la ira tanto de Hegseth como del presidente Donald Trump.

Kelly demandó a Hegseth en enero después de que el secretario de Defensa anunciara que el Pentágono emprendería acciones administrativas contra el senador de Arizona, incluyendo la reducción de su último rango militar —lo que disminuiría el pago que recibe como capitán retirado de la Marina— y la emisión de una carta de censura.

La mayoría de los jueces de un panel de tres miembros en el Tribunal de Apelaciones del Circuito de la ciudad de Washington de Estados Unidos la semana pasada desestimó los argumentos presentados por el Departamento de Justicia para revivir los planes de Hegseth, que fueron anulados a principios de este año por un juez federal que consideró que eran represalias inconstitucionales.

Los comentarios de Kelly sobre los arsenales de armas se producen más de dos meses después del inicio de la guerra de Estados Unidos con Irán. CNN informó previamente que las fuerzas armadas estadounidenses agotaron significativamente su reserva de misiles clave durante la guerra y generó un “riesgo a corto plazo” de quedarse sin municiones en un conflicto futuro si llegara a surgir en los próximos años, según expertos y tres personas familiarizadas con evaluaciones internas recientes del Departamento de Defensa sobre los arsenales.

Al 21 de abril, las fuerzas armadas estadounidenses habían gastado al menos el 45 % de su reserva de misiles de ataque de precisión; al menos la mitad de su inventario de misiles THAAD, que están diseñados para interceptar misiles balísticos; y casi el 50 % de su reserva de misiles interceptores de defensa aérea Patriot, según un análisis realizado el mes pasado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Esas cifras se alinean estrechamente con los datos clasificados del Pentágono sobre los arsenales estadounidenses, según las fuentes familiarizadas con la evaluación.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.