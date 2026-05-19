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Gorillaz llevará “The Mountain Tour” a Latinoamérica con shows en ocho ciudades

CNN

May 19, 2026, 7:57 PM

La banda británica Gorillaz anunció una nueva etapa latinoamericana de su gira “The Mountain Tour”, con presentaciones en Colombia, México, Perú, Argentina, Paraguay, Chile y Brasil entre noviembre y diciembre de 2026.

A través de una publicación en Instagram y de las fechas publicadas en su sitio oficial, el grupo confirmó los siguientes conciertos:

  • Bogotá, Colombia, el 17 de noviembre.
  • Ciudad de México (como parte del Corona Capital), el 20 de noviembre.
  • Lima, Perú, el 23 de noviembre.
  • Córdoba, Argentina, el 26 de noviembre.
  • Buenos Aires, Argentina, el 28 de noviembre.
  • Asunción, Paraguay, el 1 de diciembre.
  • Santiago, Chile, el 4 de diciembre.
  • Sao Paulo, Brasil, (como parte del Primavera Festival), el 6 de diciembre.

La gira “The Mountain Tour” ya recorrió varias ciudades del Reino Unido entre marzo y abril de este año y continuará por Europa durante junio, julio y agosto. Más adelante, la banda también ofrecerá conciertos en Estados Unidos y Canadá antes de desembarcar en Latinoamérica. Hasta el momento, el cierre del tour está previsto para enero de 2027 con dos presentaciones en la India.

The-CNN-Wire
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