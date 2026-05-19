Gorillaz llevará “The Mountain Tour” a Latinoamérica con shows en ocho ciudades

La banda británica Gorillaz anunció una nueva etapa latinoamericana de su gira “The Mountain Tour”, con presentaciones en Colombia, México, Perú, Argentina, Paraguay, Chile y Brasil entre noviembre y diciembre de 2026.
A través de una publicación en Instagram y de las fechas publicadas en su sitio oficial, el grupo confirmó los siguientes conciertos:
- Bogotá, Colombia, el 17 de noviembre.
- Ciudad de México (como parte del Corona Capital), el 20 de noviembre.
- Lima, Perú, el 23 de noviembre.
- Córdoba, Argentina, el 26 de noviembre.
- Buenos Aires, Argentina, el 28 de noviembre.
- Asunción, Paraguay, el 1 de diciembre.
- Santiago, Chile, el 4 de diciembre.
- Sao Paulo, Brasil, (como parte del Primavera Festival), el 6 de diciembre.
La gira “The Mountain Tour” ya recorrió varias ciudades del Reino Unido entre marzo y abril de este año y continuará por Europa durante junio, julio y agosto. Más adelante, la banda también ofrecerá conciertos en Estados Unidos y Canadá antes de desembarcar en Latinoamérica. Hasta el momento, el cierre del tour está previsto para enero de 2027 con dos presentaciones en la India.
The-CNN-Wire
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