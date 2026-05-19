Funcionaria escolar ignoró advertencias de que un niño tenía un arma antes de dispararle a una maestra, dice fiscal en juicio

Ebony Parker, quien se desempeñó como subdirectora de una escuela primaria de Virginia, no tomó ninguna medida tras escuchar varias…

Ebony Parker, quien se desempeñó como subdirectora de una escuela primaria de Virginia, no tomó ninguna medida tras escuchar varias advertencias de maestros de que un alumno de 6 años podría tener un arma de fuego, dijeron los fiscales en sus declaraciones de apertura de su juicio penal el martes.

“Solo había una persona en la escuela ese día que tenía tanto la autoridad para actuar como el conocimiento de la crisis en curso, y esa persona ustedes verán que era la Dra. Parker”, dijo el fiscal adjunto de la Commonwealth, Josh Jenkins.

En contraste, el abogado defensor de Parker replicó que Abby Zwerner, la maestra a la que el niño le disparó, pudo haber tenido sospechas de que había un arma de fuego, pero no actuó como si hubiera una crisis o un peligro inminente.

“Ella no actuó como si hubiera un arma presente”, dijo el abogado defensor Curtis Rogers. “Así que si ella pensaba que había un arma presente, entonces sus acciones deberían haber sido separar al niño… de sus compañeros de clase, o separar a los compañeros de clase (del niño). Ella no lo hizo”.

Las narrativas contrapuestas marcaron el inicio del juicio de Parker por ocho cargos de delito grave de abuso infantil y desprecio por la vida, uno por cada bala en el arma que utilizó el alumno. Los fiscales alegan que cometió “un acto u omisión deliberados en el cuidado de dichos estudiantes, de una manera tan grave, temeraria y culpable como para demostrar un desprecio imprudente por la vida humana”, según documentos judiciales.

Los cargos se derivan del tiroteo de enero de 2023 en la escuela primaria Richneck, en Newport News, Virginia, en el que el niño de 6 años, conocido como “JT”, llevó un arma a la escuela y le disparó a Zwerner, una maestra de primer grado, en el pecho y la mano.

Zwerner sobrevivió y subió al estrado el martes como primer testigo de la fiscalía. Se espera que el juicio dure unos tres días.

El juicio penal contra Parker es uno de varios casos en años recientes que han puesto a prueba los límites de quién es responsable cuando un menor lleva a cabo un tiroteo escolar. Padres en Michigan y Georgia han sido condenados por cargos graves, mientras que agentes del orden acusados de inacción en Parkland y Uvalde han sido absueltos por jurados.

Parker parece ser la primera educadora escolar en enfrentar un juicio en estas circunstancias.

Los fiscales alegan que Parker estaba al tanto de los problemas disciplinarios continuos del alumno, incluido un intento de estrangular a su maestra, Susan White, el año escolar anterior. Además, en las horas previas al tiroteo, varios maestros le dijeron a Parker que el niño podría tener un arma, pero Parker no tomó ninguna medida y aconsejó no registrar al niño en busca de un arma, según los fiscales.

Parker se ha declarado inocente de los cargos. Cada cargo se considera un delito grave de clase 6, castigado con hasta cinco años de prisión. Se espera que el juicio dure unos tres días.

Tras el hecho, varios funcionarios escolares perdieron sus empleos: Parker renunció dos semanas después del tiroteo, el director fue reasignado y la junta escolar destituyó al superintendente.

En noviembre de 2025, un jurado civil le otorgó a Zwerner US$ 10 millones en una demanda en la que se alegaba que Parker no actuó ante las preocupaciones de que el alumno hubiera llevado un arma a la escuela. Parker presentó una apelación.

El niño había tomado el arma, que no estaba asegurada, del bolso de su madre y la llevó a la escuela en su mochila, han dicho funcionarios.

La madre del niño, Deja Taylor, se declaró culpable de un cargo estatal de delito grave de negligencia infantil y fue sentenciada a dos años de prisión en 2023, además de una condena de 21 meses por cargos federales relacionados. Fue liberada de la custodia estatal a supervisión comunitaria el 13 de mayo, según el Departamento de Correcciones de Virginia.

Los fiscales han dicho que el niño, que tiene “problemas emocionales extremos”, no será acusado penalmente.

El asunto del caso gira en torno a dos preguntas cruciales: ¿qué sabía Parker el 6 de enero de 2023 y qué hizo al respecto?

Según la política escolar, solo los administradores y los agentes de policía asignados a la escuela tienen la autoridad para registrar a un niño. Ese día no había agentes en la escuela, y el único otro administrador —el director de la escuela— no sabía de las preocupaciones sobre un arma de fuego mientras estaban ocurriendo, dijeron los fiscales.

Zwerner subió al estrado el martes y testificó sobre las acciones del niño en su clase ese día y sus sospechas de que él tenía un arma de fuego.

El niño JT había destrozado su teléfono en clase dos días antes del tiroteo, y la administración sabía de ese arrebato, dijo.

El niño regresó el 6 de enero, y ella le informó a Parker sobre su comportamiento ese día. “Le dije que el estudiante parecía no estar bien ese día y con un ánimo violento”, testificó Zwerner.

Dijo que escuchó de la especialista en lectura de la clase, Amy Kovac, que el niño podría tener un arma de fuego, y que Kovac luego fue a reportar esa preocupación a Parker. En el recreo, Zwerner notó que el niño llevaba una chaqueta demasiado grande y mantuvo las manos en los bolsillos todo el tiempo, testificó.

Después, el niño regresó al salón de clases y se acercó a Zwerner.

“Vi al estudiante mirándome. Miré hacia allá. Había un arma apuntándome directamente.

Él sostenía un arma, el estudiante. Estaba apuntándome directamente. Y luego me disparó”, comentó.

Su testimonio fue interrumpido repetidamente por objeciones de la defensa, que argumentó que sus declaraciones eran de oídas y no observaciones personales y, por lo tanto, no deberían permitirse. El juez estuvo de acuerdo con algunas de esas preocupaciones, limitando el testimonio de Zwerner.

Luego, durante el contrainterrogatorio, la defensa desafió a Zwerner a justificar su propia falta de acciones dado su temor de que el niño tuviera un arma de fuego.

“¿Usted podría haberse negado a dejarlo ir al recreo? ¿Podría haberlo apartado de la presencia de sus otros compañeros de clase, es correcto?”, preguntó Rogers.

“En retrospectiva, sí podría haberlo hecho”, dijo Zwerner.

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