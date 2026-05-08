OMS pide calma tras la preocupación en Tenerife por la llegada del crucero afectado por hantavirus este domingo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha buscado tranquilizar a los residentes preocupados en la…

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha buscado tranquilizar a los residentes preocupados en la isla española de Tenerife ante la llegada, la madrugada del domingo, de un crucero afectado por hantavirus.

El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien se encuentra en Tenerife para supervisar la evacuación segura de cerca de 150 pasajeros, dijo que entiende que muchos en la isla están “preocupados” por la llegada del MV Hondius, en el que tres personas murieron tras contraer la enfermedad.

Pero en una carta dirigida a los residentes de Tenerife, subrayó que el brote de hantavirus —que normalmente se transmite por contacto con excrementos de roedores— “no es otro covid-19”.

“El riesgo actual para la salud pública por el hantavirus sigue siendo bajo”, afirmó, y agregó que la OMS no hizo esa evaluación “a la ligera”. Tedros señaló que las autoridades españolas han preparado un “plan cuidadoso, paso a paso” para la llegada del crucero al puerto de Granadilla la madrugada del domingo. Los pasajeros serán trasladados a tierra y viajarán en “vehículos sellados y custodiados”, y se mantendrán alejados de zonas residenciales antes de ser repatriados directamente a sus países de origen.

“No se cruzarán con ellos. Sus familias no se cruzarán con ellos”, dijo.

Tedros agradeció al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por aceptar recibir el barco, calificando la decisión como “un acto de solidaridad y deber moral”. Señaló que Tenerife fue elegida para recibir la embarcación porque cuenta con la infraestructura y la capacidad médica necesarias para ayudar a los pasajeros a “llegar a un lugar seguro”.

Tras llegar a Tenerife la noche del sábado, Tedros se dirigió de inmediato al puerto de la isla para verificar los preparativos de la evacuación. “Mañana haremos todo lo posible para que la operación sea un éxito”, dijo en una conferencia de prensa junto a la ministra de Sanidad de España, Mónica García. El Hondius tiene previsto llegar al puerto de Granadilla el domingo a las 5:30 a. m., hora local, según el operador de cruceros Oceanwide Expeditions.

A partir de alrededor de las 8 a. m., se espera que “todos los pasajeros y un número limitado de miembros de la tripulación” comiencen a desembarcar del Hondius en grupos organizados, indicó la compañía el sábado.

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, dijo que 358 agentes de las fuerzas de seguridad españolas participarán en la operación de traslado.

Mientras tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. están enviando epidemiólogos y profesionales médicos para recibir al barco cuando llegue al archipiélago español, donde realizarán una evaluación de riesgo para cada pasajero estadounidense, informó la agencia el viernes. Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. dijo el sábado que la evaluación actual es que el riesgo para el público estadounidense en general sigue siendo “extremadamente bajo”. El funcionario añadió que el brote involucra la variante Andes del hantavirus, con la que los CDC tienen “amplia experiencia”.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo a CNN que los estadounidenses serán trasladados de regreso a bordo de una aeronave chárter con una unidad de biocontención, similar a las utilizadas durante las evacuaciones por covid-19.

El barco anclará a cierta distancia del muelle dentro del puerto español, en un punto determinado por las autoridades marítimas y portuarias como “el más seguro” para llevar a cabo la operación, dijo el viernes la secretaria general de Protección Civil y Emergencias de España, Virginia Barcones. Los pasajeros desembarcarán posteriormente según sus nacionalidades en pequeñas embarcaciones inflables.

Una vez que los pasajeros hayan desembarcado del crucero, 14 pasajeros españoles serán trasladados a un hospital militar tras ser examinados, mientras que el resto será repatriado, según García. Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda y Países Bajos enviarán aeronaves para evacuar a sus ciudadanos del Hondius, según Reuters.

En el hospital militar, los pasajeros permanecerán en habitaciones individuales, no se permitirán visitas y se les realizará una prueba PCR a su llegada y otra después de siete días, informó el viernes el Ministerio de Sanidad de España.

“Además, se llevará a cabo una vigilancia activa, que incluye el registro de su temperatura dos veces al día para detectar de manera oportuna cualquier síntoma compatible”, indicó el ministerio en un comunicado.

La llegada del crucero ha provocado tensiones en España, y Fernando Clavijo, presidente de Canarias, declaró anteriormente esta semana que se oponía a que el barco atracara allí. El viernes, los trabajadores portuarios de Tenerife organizaron protestas para expresar su preocupación por la falta de comunicación sobre los posibles riesgos.

Las autoridades locales han advertido que la evacuación del barco debe realizarse con rapidez debido a la preocupación por el mal tiempo. Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno regional de Canarias, señaló que los pasajeros probablemente tendrán que desembarcar antes del martes, cuando se prevé que las condiciones climáticas empeoren.

Se espera que el tiempo en Tenerife sea agradable durante este fin de semana, pero que empeore a comienzos de la próxima semana, con oleaje más agitado y ráfagas de viento más fuertes, según el equipo meteorológico de CNN. En la reunión del viernes, el Gobierno regional de Canarias también sugirió a la delegación neerlandesa que el barco continúe hacia los Países Bajos después del desembarco de los pasajeros, con la misma tripulación, dijo Domínguez.

Domínguez agregó que la desinfección debería llevarse a cabo en los Países Bajos.

Otro equipo de los CDC ha sido enviado para recibir a los pasajeros estadounidenses que regresen en Nebraska, informó la agencia. En una sesión informativa el sábado, un funcionario de los CDC dijo que los 17 pasajeros estadounidenses —ninguno de los cuales presenta síntomas— serán trasladados al Centro Médico de la Universidad de Nebraska, que alberga la Unidad Nacional de Cuarentena, una instalación financiada por el gobierno federal.

Tras una breve evaluación en la unidad, los pasajeros podrán continuar con un monitoreo en casa durante los siguientes 42 días, indicó el funcionario, con controles que se espera sean al menos diarios.

“Estamos preparados para situaciones exactamente como esta”, dijo el Dr. Michael Ash, director ejecutivo de Nebraska Medicine, en un comunicado. “Nuestros equipos han entrenado durante décadas junto a socios federales y estatales para garantizar que podamos brindar atención de forma segura mientras protegemos a nuestro personal y a la comunidad en general”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos está organizando el vuelo de repatriación en coordinación con los CDC, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. y el Gobierno de España, confirmó un portavoz del Departamento de Estado.

El departamento está “en comunicación directa con los estadounidenses a bordo y está preparado para brindar asistencia consular tan pronto como el barco llegue a Tenerife, España”, dijo el portavoz.

La Casa Blanca no respondió hasta el momento a las solicitudes de comentarios.

El jueves, el presidente Trump indicó que su Gobierno pronto publicaría más información sobre sus labores para contener la enfermedad, y declaró a la prensa que está “muy bien controlada, esperamos”.

Cinco estados —Arizona, California, Georgia, Texas y Virginia— ya están monitoreando a siete pasajeros que previamente desembarcaron del barco. Funcionarios de salud informaron a CNN que ninguno presenta síntomas. Nueva Jersey también informó que está monitoreando a dos personas que pudieron haber estado expuestas a una persona infectada con hantavirus tras desembarcar del MV Hondius. Estas personas no presentan síntomas de hantavirus.

El brote se notificó por primera vez a la OMS el 2 de mayo y, según la organización, sigue representando un riesgo bajo para la población en general.

Tres personas —una pareja holandesa y un ciudadano alemán— han fallecido desde que el buque zarpó de Argentina el mes pasado, mientras que otras han sido evacuadas del barco para recibir tratamiento médico.

The-CNN-Wire

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