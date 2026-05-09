El único “punto azul” en Nebraska se convierte en el centro de una reñida contienda de las primarias demócratas

Omaha es el único punto azul en el mar rojo de Nebraska, pero ese orgullo político ha desatado una profunda…

Omaha es el único punto azul en el mar rojo de Nebraska, pero ese orgullo político ha desatado una profunda división entre los demócratas en una de las contiendas congresionales más seguidas del país.

En las primarias de Nebraska del próximo martes, la campaña demócrata para reemplazar al representante republicano Don Bacon se ha convertido en una especie de guerra indirecta sobre qué candidato demócrata protegería —o pondría en riesgo— el singular sistema estatal de asignación de votos electorales en las elecciones presidenciales.

La jubilación de Bacon, uno de los únicos tres republicanos de la Cámara de Representantes que ganaron en distritos que Kamala Harris también ganó en 2024, dejó un escaño vacante y un terreno atractivo para los demócratas en su intento por obtener el control del Congreso en noviembre.

Dos de los principales aspirantes demócratas en la contienda —John Cavanaugh y Denise Powell— llevan semanas enfrentándose con anuncios, carteles electorales y disputas vecinales.

Powell argumenta que elegir a Cavanaugh, senador estatal, para el Congreso significaría que ya no podría oponerse a futuros intentos republicanos de modificar la ley electoral estatal e instaurar un sistema de mayoría simple en Nebraska, como en otros 48 estados. Esto pondría en peligro el “punto azul”, como se conoce coloquialmente al segundo distrito congresional del estado.

“Hemos luchado con ahínco por una representación justa, por nuestro Punto Azul y por conservar ese poder electoral”, declaró Powell el viernes. “No podemos permitirnos un candidato cuya campaña les entregue a los republicanos los votos para manipular los distritos electorales hasta la ruina”.

La disputa entre los demócratas en Nebraska sobre un tema estatal singular se distingue de las luchas ideológicas en otras contiendas reñidas en todo el país. Aun así, las primarias han atraído una avalancha de inversión externa por parte de grupos de interés, con más de US$ 6 millones solo en publicidad, según AdImpact.

Dos supercomités de Acción Política (PAC) progresistas externos han invertido más de un millón de dólares en las ondas de radio de Omaha para amplificar el argumento de Powell: si Cavanaugh es elegido al Congreso y renuncia a su puesto en la legislatura estatal, el gobernador republicano Jim Pillen nombraría a alguien que votaría a favor de eliminar el punto azul.

En respuesta, Cavanaugh ha emitido sus propios anuncios, llamando a su oponente “Denise, la del dinero oscuro”.

Su campaña y sus aliados han colocado carteles en todo el distrito prometiendo “plantarle cara a Trump y defender el punto azul”. Seis senadores estatales firmaron una carta abierta a los votantes el mes pasado en la que afirmaban que los ataques eran infundados y que era probable que los demócratas ganaran otras elecciones legislativas.

“Apoyamos a John Cavanaugh porque podemos proteger el punto azul y el acceso al aborto, al tiempo que enviamos a un legislador fuerte y con experiencia al Congreso”, dijeron los senadores en su carta. “Es hipócrita reducir el destino de los habitantes de Nebraska a una sola persona”.

Nebraska y Maine son los únicos dos estados del país que dividen los votos del Colegio Electoral por distrito congresional en lugar de utilizar la fórmula estatal de “el ganador se lo lleva todo”.

Según este sistema, el ganador estatal recibe dos votos electorales, y el resto se reparte, uno por cada candidato con mayor número de votos en cada distrito.

El presidente Donald Trump se benefició de este sistema en Maine, un estado demócrata, donde obtuvo un solo voto electoral en 2016 y 2020 a pesar de perder a nivel estatal. Pero sucedió lo contrario en Nebraska, un estado republicano, donde solo ganó cuatro de los cinco votos electorales en 2020.

En las últimas semanas de la campaña de 2024, Trump y sus aliados hicieron un último intento por cambiar la ley de Nebraska, temiendo un posible empate de 269-269 en el Colegio Electoral. Por supuesto, estas preocupaciones nunca se materializaron, ya que Trump derrotó a Harris por 312-226.

Con la esperanza de hacerles comprender la importancia de un solo voto electoral en una contienda reñida, Trump habló por teléfono en 2024 con legisladores republicanos de Nebraska para animarlos a cambiar las reglas para las próximas elecciones. Pero debido a la oposición de legisladores como Cavanaugh y algunos otros, Pillen no logró reunir el apoyo necesario para modificar la ley de Nebraska, vigente desde hace 30 años. Se ha comprometido a intentarlo de nuevo si consigue el respaldo de la única legislatura unicameral del país, que técnicamente es apartidista, pero cuenta con 33 senadores que conforman una supermayoría republicana y 16 senadores que suelen integrar la oposición demócrata.

Cuando Bacon anunció su intención de retirarse del Congreso, los demócratas aprovecharon la oportunidad de un escaño vacante en un distrito que abarca la zona de Omaha, en el este de Nebraska. Durante la última década, Bacon ha logrado vencer a todos sus rivales demócratas.

Brinker Harding, concejal de la ciudad de Omaha, se presenta sin oposición a la nominación republicana para el escaño.

La campaña demócrata se centró inicialmente en preocupaciones recurrentes como el aumento de los costos, la campaña antiinmigratoria del gobierno de Trump y, más recientemente, la guerra con Irán. Ahora, la contienda de las primarias se ha centrado en la protección del único voto electoral demócrata del estado.

La sugerencia de que este punto azul estaba en riesgo surgió inicialmente de Crystal Rhoades, secretaria del Tribunal de Distrito del Condado de Douglas, una de las seis candidatas demócratas en la contienda. Pero Powell y sus aliados de otros estados, incluyendo Emily’s List, pronto amplificaron el argumento con una campaña multimillonaria.

La lucha se ha convertido en una banda sonora constante de anuncios televisivos contra Cavanaugh, incluyendo uno de New Democratic Majority, un super PAC que apoya a Powell.

“Así es como una victoria en la Cámara de Representantes en Nebraska podría costarle la presidencia a los demócratas”, dice un locutor. “No dejemos que John Cavanaugh regale nuestro punto azul”.

Powell, quien anteriormente dirigió un comité de acción política llamado Women Run Nebraska, busca un cargo electivo por primera vez. En los anuncios, se describe a sí misma como “una madre muy enojada”.

Cavanaugh proviene de una destacada familia demócrata de Omaha. Su padre representó al segundo distrito en el Congreso de 1977 a 1981. Su hermana, Machaela, es legisladora estatal.

Además de sus propios anuncios de televisión, Cavanaugh creó una página en el sitio web de su campaña para refutar el argumento de que su elección al Congreso pondría en peligro a Nebraska. De ser elegido, afirmó, no renunciaría a su escaño legislativo hasta enero, después de que se eligieran los nuevos senadores.

“Los demócratas electos en Nebraska confían en que obtendrán suficientes escaños en noviembre para compensar el voto de John”, explica en el sitio web de su campaña. Y añade: “Los demócratas de Nebraska no tienen que elegir entre enfrentarse a Trump y proteger nuestro estado”.

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