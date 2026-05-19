El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 30 años alcanza su nivel más alto en casi dos décadas

El desplome en el mercado de bonos se agudiza a medida que los temores inflacionarios se apoderan del mercado del…

El desplome en el mercado de bonos se agudiza a medida que los temores inflacionarios se apoderan del mercado del Tesoro, amenazando con elevar los costos de endeudamiento en toda la economía estadounidense.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzó el 5,2 %, su nivel más alto desde 2007, impulsado por la preocupación ante el continuo aumento de precios debido a la guerra con Irán. Las finanzas públicas insostenibles y el temor a un aumento de las tasas de interés también han causado una venta masiva de bonos del Tesoro por parte de los inversores. La rentabilidad aumenta cuando los precios de los bonos bajan.

La guerra con Irán ha desencadenado una crisis energética mundial, con los precios del petróleo y el gas en sus niveles más altos en cuatro años, mientras que el estratégico estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado. Esto ha comenzado a repercutir en otros sectores de la economía, incluyendo los precios de los alimentos y los billetes de avión.

El rendimiento de los bonos a 10 años, una referencia que influye en las tasas hipotecarias, se disparó al 4,67 %, su nivel más alto en más de un año.

“Los mercados de bonos advierten que la inflación podría ser mucho más persistente de lo que muchos inversores anticiparon”, dijo Nigel Green, CEO de deVere Group, en una nota.

La rentabilidad de referencia a 10 años, que influye en los tipos de interés hipotecarios, se disparó hasta el 4,67 %, su nivel más alto en más de un año. Los bonos son sensibles a la inflación, y los inversores exigen mayores rendimientos para compensar el riesgo de que el aumento de los precios al consumidor reduzca el valor de sus inversiones.

El mercado de bonos del Tesoro determina los costos de endeudamiento en toda la economía. Unos rendimientos más altos pueden repercutir en tasas hipotecarias, préstamos para automóviles y préstamos comerciales más elevadas. Incluso, unos rendimientos más altos pueden suponer un obstáculo para el mercado bursátil.

Estados Unidos no es el único país afectado: los inversores de todo el mundo han estado vendiendo bonos ante la persistente preocupación por el gasto público y los déficits recurrentes. El rendimiento de los bonos británicos a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 1998. El rendimiento de los bonos japoneses a 30 años también alcanzó su máximo histórico.

El aumento de los rendimientos también refleja las expectativas de los inversores de que los bancos centrales tendrán que tomar más medidas para frenar el reciente repunte de la inflación. Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron en abril a la tasa anual más alta en tres años, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

“Los factores que impulsan la venta masiva —el deterioro fiscal, el gasto en defensa, la inflación persistente y la parálisis de los bancos centrales— no se resolverán la próxima semana. De hecho, están empeorando”, afirmó Ajay Rajadhyaksha, presidente global de Investigación de Barclays, en una nota.

Han transcurrido 80 días desde el inicio de la guerra con Irán. La bolsa se desplomó antes de recuperar máximos históricos. El mercado de bonos nunca se recuperó. El rendimiento del bono a 10 años se situaba ligeramente por debajo del 4 % antes del inicio de la guerra con Irán y ahora se acerca al 4,7 %, debido a la creciente presión vendedora en las últimas sesiones bursátiles.

El aumento de los costos de endeudamiento está exacerbando la preocupación por la volatilidad de los mercados globales. Los mayores rendimientos pueden generar problemas para las acciones, ya que las tasas de interés más altas modifican los cálculos de su valor, y los mayores rendimientos de los bonos también pueden alejar a los inversores de las acciones.

Las acciones estadounidenses registraron pérdidas el martes: el Dow Jones cayó 230 puntos, un 0,46 %. El S&P 500 bajó un 0,7 % y el Nasdaq un 1,1 %.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años también se han disparado hasta alcanzar su nivel más alto en más de un año. Estos rendimientos siguen de cerca las expectativas sobre el tipo de interés de referencia de la Reserva Federal, y el repunte indica que los inversores esperan que el banco central mantenga los tipos sin cambios, o incluso que los suba, en los próximos meses.

El aumento de los rendimientos contradice la preferencia del presidente Donald Trump por tipos de interés más bajos. Además, coincide con la inminente toma de posesión de Kevin Warsh, el candidato de Trump para la presidencia de la Reserva Federal.

“Aunque las subidas inmediatas de tipos de interés no sean el escenario base, los inversores exigen una compensación significativamente mayor por el riesgo de inflación, el deterioro fiscal y la incertidumbre geopolítica”, declaró Green, de deVere Group.

Para la rentabilidad a 10 años, el 4,8 % es un umbral clave a tener en cuenta. La rentabilidad a 10 años solo ha cerrado por encima del 4,8 % en contadas ocasiones desde el 2007.

“La inflación es probablemente el factor determinante más importante”, afirmó Thomas Tzitzouris, jefe de investigación de renta fija en Strategas Research Partners. “El segundo factor determinante, y esto no es exclusivo de Estados Unidos [de hecho, Estados Unidos probablemente sigue siendo el país con menos problemas], es que los déficits se están disparando a nivel mundial, y esto ocurre desde hace mucho tiempo”.

Esta noticia fue actualizada con información adicional.

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