El principal rival político del primer ministro británico Keir Starmer renuncia al Gobierno

Wes Streeting renunció como secretario de Salud de Reino Unido y dijo este jueves que ha “perdido la confianza” en…

Wes Streeting renunció como secretario de Salud de Reino Unido y dijo este jueves que ha “perdido la confianza” en el liderazgo del primer ministro británico Keir Starmer, y que sería “deshonroso y carente de principios” permanecer en su Gobierno.

La decisión llega tras días de especulación sobre si Streeting desafiaría formalmente el liderazgo de Starmer dentro del Partido Laborista. En su carta al primer ministro, Streeting anunció su renuncia al Gobierno, aunque no dijo que vaya a lanzar una contienda por el liderazgo.

Para activar esa contienda, Streeting necesita obtener el apoyo de una quinta parte de los miembros laboristas del Parlamento; actualmente, 81 legisladores.

Starmer enfrenta una rebelión dentro del Partido Laborista desde que sufrió una dura derrota en elecciones locales en Inglaterra y en el Parlamento de Escocia y Gales la semana pasada, lo que llevó a casi 90 legisladores laboristas a pedir públicamente la renuncia de Starmer. Streeting es el primer miembro del Gobierno de Starmer en renunciar desde que comenzó la revuelta.

En su carta, Streeting dijo que las elecciones de la semana pasada pusieron “a los nacionalistas en el poder en todos los rincones” del país, en referencia al éxito del partido Reform UK, de línea ultraderechista y liderado por Nigel Farage en Inglaterra, así como al avance de partidos nacionalistas escoceses y galeses, algo que, según él, podría amenazar la continuidad del Reino Unido.

También dijo que los votantes progresistas están “perdiendo la fe” en el Partido Laborista y señaló errores de Starmer que, según él, han “dejado al país sin saber quiénes somos realmente o qué defendemos”.

“Donde necesitamos visión, tenemos un vacío. Donde necesitamos dirección, tenemos deriva”, escribió.

Streeting afirmó que está claro que Starmer no liderará al Partido Laborista en las próximas elecciones generales previstas para 2029. Añadió que quiere que “el debate sobre lo que viene después sea una batalla de ideas, no de personalidades ni de faccionalismos mezquinos. Debe ser amplio y debe contar con el mejor grupo posible de candidatos”.

Downing Street no respondió de inmediato a la renuncia de Streeting. Sin embargo, durante toda la semana insistió en que Starmer no tiene intención de renunciar. En un discurso el lunes, Starmer prometió permanecer en el cargo y dijo que un cambio de liderazgo devolvería a Reino Unido al “caos” que predominó bajo el Partido Conservador, que destituyó a dos líderes en los dos años previos a la llegada de Starmer al poder tras su amplia victoria electoral en 2024.

Para los aliados de Streeting, él es uno de los mejores comunicadores de la política británica y aporta claridad y energía al Gobierno de Starmer, que ha tenido dificultades para transmitir una narrativa convincente sobre el rumbo que el Partido Laborista quiere darle al país.

Para sus críticos, es una figura abiertamente ambiciosa, carente de principios y sin atractivo más allá del entorno político de Westminster. En las últimas elecciones generales, Streeting conservó su escaño en el Parlamento por apenas 528 votos.

Como secretario de Salud, Streeting tenía la tarea de reformar el deteriorado Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), que consume una porción cada vez mayor del producto interno bruto (PIB) del país.

Su renuncia coincide con la publicación este jueves de datos gubernamentales que muestran mejoras en el NHS bajo su liderazgo. Las listas de espera del sistema de salud se redujeron en 110.000 personas en marzo, la mayor caída mensual fuera de la pandemia de COVID-19 desde 2008. Streeting dijo que los datos demuestran que el Gobierno está “encaminado a lograr la mejora más rápida de la historia en los tiempos de espera del NHS”.

Quizás impulsada por ese resultado, la renuncia de Streeting podría marcar el inicio de la carrera para reemplazar a Starmer como líder laborista y primer ministro.

Más temprano este jueves, Angela Rayner, ex vice primera ministra, anunció que resolvió una disputa con las autoridades por no haber pagado suficientes impuestos sobre una propiedad, un escándalo que provocó su renuncia en septiembre. Aunque ni Streeting ni Rayner han activado formalmente una contienda por el liderazgo, ambos son vistos como posibles rivales de Starmer.

A diferencia de Rayner, Streeting pertenece al ala derecha del Partido Laborista. Gran parte de su vida ha estado dedicada a la política: primero como presidente de la Unión Nacional de Estudiantes, luego como concejal local y ahora como legislador de un distrito del este de Londres, cerca del complejo de viviendas públicas donde creció.

Streeting nunca ocultó su admiración por el Gobierno de Tony Blair, quien era primer ministro cuando él estudiaba en la Universidad de Cambridge. Aunque Streeting abandonó brevemente el Partido Laborista por el apoyo de Blair a la guerra de Iraq, se dice que adoptó el “blairismo” en su misión de reformar el NHS.

Cualquier intento de Streeting por liderar el partido podría verse empañado por su amistad con Peter Mandelson, veterano político laborista que fue destituido como embajador británico en Washington por sus vínculos con Jeffrey Epstein, el agresor sexual convicto.

Durante meses, Starmer ha enfrentado cuestionamientos por haber designado a Mandelson pese a sus conocidos vínculos con Epstein. Streeting también podría verse afectado por su relación con Mandelson.

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