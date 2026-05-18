El Gobierno de Trump propone admitir a más refugiados sudafricanos blancos

El Gobierno de Trump propuso aumentar el límite de admisiones de refugiados para el año fiscal 2026 a 17.500 para…

El Gobierno de Trump propuso aumentar el límite de admisiones de refugiados para el año fiscal 2026 a 17.500 para sudafricanos blancos, según una determinación de emergencia enviada al Congreso y obtenida por CNN.

El año pasado, la administración restringió el número de refugiados autorizados a ingresar al país anualmente a 7.500, con un enfoque en sudafricanos blancos, recortando el límite del año anterior de 125.000 y excluyendo a algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo.

El presidente de EE.UU. Donald Trump ha justificado la decisión de su Gobierno de reasentar a afrikáners en Estados Unidos citando afirmaciones de que “se está produciendo un genocidio” en Sudáfrica, diciendo que “los agricultores blancos están siendo brutalmente asesinados y sus tierras confiscadas”.

Las autoridades sudafricanas han negado enérgicamente tales afirmaciones. CNN ha investigado las afirmaciones de “genocidio” blanco en Sudáfrica y no ha encontrado pruebas que las respalden.

La determinación de emergencia citó comentarios del presidente de Sudáfrica y un incidente el año pasado cuando el Gobierno sudafricano interrogó a personal estadounidense destinado en el país.

“Esta hostilidad creciente incrementa los riesgos para los afrikáners en Sudáfrica, quienes ya están sujetos a una discriminación racial de amplio alcance patrocinada por el Gobierno”, señala el informe. “Por estas razones, un límite revisado de 17.500 se justifica por graves preocupaciones humanitarias y en el interés nacional, tal como se detalla en la E.O. 14204, y promoverá los intereses de política exterior de Estados Unidos descritos en esa orden”.

CNN se puso en contacto con la Casa Blanca y el Departamento de Estado para solicitar comentarios.

Según la ley estadounidense, la administración debe consultar con el Congreso sobre el límite anual de refugiados.

The-CNN-Wire

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