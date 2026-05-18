El Gobierno de Trump impone nuevas sanciones a Cuba y anticipa más

El Gobierno de Trump impuso el lunes nuevas sanciones al Gobierno de Cuba, incluida su principal agencia de inteligencia, en…

El Gobierno de Trump impuso el lunes nuevas sanciones al Gobierno de Cuba, incluida su principal agencia de inteligencia, en su intento de seguir estrechando el cerco sobre La Habana.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también dijo que “se pueden esperar acciones adicionales de sanciones en los próximos días y semanas”.

En un comunicado, Rubio afirmó que designó a “11 miembros de la élite del régimen cubano y a tres organizaciones gubernamentales, incluidos funcionarios del Gobierno y figuras militares asociadas con el aparato de seguridad de Cuba, muchos de los cuales son responsables de o han estado involucrados en la represión del pueblo cubano”.

“Estas sanciones impulsan la campaña integral del Gobierno de Trump para abordar las apremiantes amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista de Cuba y para exigir rendición de cuentas tanto al régimen como a quienes le brindan apoyo material”, dijo. “Actores alineados con el régimen, como los designados hoy, tienen responsabilidad por el sufrimiento del pueblo cubano, el deterioro de la economía cubana y la explotación de Cuba para operaciones extranjeras de inteligencia, militares y de terror”.

Entre los sancionados el lunes se incluyen el Ministerio del Interior de Cuba, que, según el Departamento de Estado, controla “la policía de Cuba, las fuerzas de seguridad interna, las agencias de inteligencia y el sistema penitenciario del país”, así como la Dirección de Inteligencia de Cuba, la principal agencia de inteligencia de La Habana.

Estados Unidos también impuso sanciones a 11 funcionarios cubanos, incluido el ministro de Justicia y el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

The-CNN-Wire

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