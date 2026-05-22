El Gobierno de Trump ahora exige que quienes buscan la “green card” salgan de EE.UU. para solicitarla

El Gobierno de Trump ahora exigirá que las personas que buscan la “green card” salgan de Estados Unidos durante el…

El Gobierno de Trump ahora exigirá que las personas que buscan la “green card” salgan de Estados Unidos durante el proceso de solicitud —un cambio radical que podría trastocar la vida de cientos de miles de personas que buscan el derecho a vivir y trabajar legal y permanentemente en EE.UU.

En una nueva norma anunciada el viernes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) dijo que los solicitantes de la “green card” tendrían que regresar a sus países de origen para solicitar visas de residencia permanente. La norma contempla exenciones por “circunstancias extraordinarias”, dijo el portavoz de USCIS, Zach Kahler, en un comunicado.

“Cuando los extranjeros solicitan desde su país de origen, se reduce la necesidad de encontrar y expulsar a quienes deciden pasar a la clandestinidad y permanecer en EE.UU. ilegalmente después de que se les niegue la residencia”, dijo Kahler.

Solicitar una “green card” ya es un proceso notoriamente arduo que puede tardar de varios meses a años en completarse. La nueva norma podría obligar a cientos de miles de inmigrantes a dejar sus empleos, familias y comunidades mientras se tramita su solicitud.

Aproximadamente 1,4 millones de personas obtuvieron la residencia permanente legal en el año fiscal 2024, según datos públicos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional.

Es probable que la nueva norma enfrente impugnaciones legales.

Si bien el endurecimiento contra la inmigración ilegal ha sido una prioridad principal para el Gobierno de Trump, la nueva norma representa solo el ejemplo más reciente de cómo la administración también está intentando frenar las formas legales de inmigración.

La administración ha realizado esfuerzos para reducir significativamente las solicitudes de asilo; puso fin al estatus de protección temporal para varios países, lo que permitió que quienes huían de desastres naturales, guerras u otras condiciones peligrosas vivieran en EE.UU. sin temor a ser deportados; detuvo las admisiones de refugiados excepto para sudafricanos blancos; y restringió las visas de trabajo y de estudiante.

Tras el tiroteo del año pasado contra dos soldados de la Guardia Nacional en Washington la administración anunció que estaba reexaminando todas las “green cards” emitidas a personas de 19 países “de preocupación”.

Sin embargo, el presunto autor de ese tiroteo, un ciudadano afgano, solicitó asilo —un proceso diferente al proceso de solicitud de la “green card”— en 2021, y le fue concedido en 2025.

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