El candidato respaldado por Trump Ed Gallrein derrotará a Thomas Massie en el 4º Distrito de Kentucky, proyecta CNN

Ed Gallrein derrotará al actual representante Thomas Massie en las primarias republicanas del 4º Distrito Congresional de Kentucky, proyecta CNN.…

Ed Gallrein derrotará al actual representante Thomas Massie en las primarias republicanas del 4º Distrito Congresional de Kentucky, proyecta CNN.

El distrito es sólidamente republicano, pero la contienda fue una prueba del control del presidente Donald Trump sobre su partido. Massie ha provocado la ira de Trump y se ha distanciado con frecuencia de los republicanos durante el segundo mandato del presidente. Como resultado, Gallrein, agricultor y excomando de la Marina de Estados Unidos, fue reclutado para la contienda por Trump y sus aliados. Llegó a la carrera con el respaldo del presidente.

Massie cumplió siete mandatos en el Congreso, durante los cuales combatió al establishment de ambos partidos por más de una década. La reñida contienda fue una de las primarias más costosas de la historia, con más de US$ 30 millones gastados en publicidad.

Trump ha descrito a Gallrein como “fuerte como el demonio”, un personaje sacado directamente de una película.

“Es un verdadero héroe estadounidense”, dijo Trump durante una visita a Kentucky a principios de esta primavera, donde estuvo junto a Gallrein. “Es un gran patriota y lo hace porque vio lo que este tipo le estaba haciendo a nuestro país”.

Sin embargo, el presidente dedicó mucho más tiempo a criticar duramente a Massie. Incluso, llegó a decir frente a la multitud que “hay que destituirlo del cargo lo antes posible”.

Gallrein, de 68 años, nunca ha ocupado un cargo público. No logró la victoria en las primarias republicanas para un escaño en el Senado estatal de Kentucky en 2024. No es un orador nato ni apasionado.

No obstante, cuando los aliados de Trump buscaban un candidato para desafiar a Massie, Gallrein destacó por su larga trayectoria en las Fuerzas Armadas y su prestigio en la comunidad como agricultor de quinta generación en el condado de Shelby, al este de Louisville.

“Si no aprovechamos esta pequeña oportunidad que tenemos”, dijo Gallrein, “la historia nos castigará”.

Gallrein se negó a debatir con Massie en varios foros, incluido un evento destacado en la televisión educativa estatal de Kentucky. En algunos actos republicanos locales, Massie se sentó junto a una silla vacía, señalando siempre la ausencia de su oponente.

Cuando los votantes le preguntaron a Gallrein sobre su reticencia a debatir con Massie, él se resistió.

“Estoy debatiendo con él todos los días”, dijo Gallrein a los votantes en los últimos días de la campaña. “Hablo directamente con el pueblo estadounidense, igual que el presidente, sin intermediarios”.

Durante sus paradas de campaña en el norte de Kentucky, Gallrein intentó marcar una clara diferencia entre la percepción que la Casa Blanca tiene de él y la de Massie. Argumentó que su cordial relación con Trump beneficiaría al distrito, pero rechazó las insinuaciones de que seguiría al pie de la letra las directrices de Trump en todos los temas.

“Me atenderá la llamada. Podré conversar con él”, dijo Gallrein. “Pueden estar seguros de que tendré una buena relación con él, así que me permitirá expresar mi opinión. No me falta independencia”.

En vísperas de las elecciones, Gallrein apareció junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un evento patrocinado por America First Works, un comité de acción política conservador. Gallrein no mencionó a Massie por su nombre, lo que le dio a Hegseth amplia oportunidad para lanzar duras críticas contra el historial y la postura del congresista en Washington.

“El historial de Ed Gallrein habla por sí solo. El de Thomas Massie, también”, dijo Hegseth ante más de 100 simpatizantes. “Demasiada ostentación. Muy pocos votos importantes. Años de actuar como si ser difícil fuera lo mismo que ser valiente. No lo es”.

Fue un evento político inusual con la presencia del líder del Pentágono, y que tuvo lugar en tiempos de guerra. Mientras Hegseth elogiaba la trayectoria de Gallrein en la Marina, criticó duramente a Massie por sus preguntas sobre la guerra con Irán y otros temas.

“El presidente Trump no necesita más gente en Washington tratando de imponer su punto de vista, especialmente de su propio partido”, dijo Hegseth. “Necesita gente que intente ayudarlo a ganar, que vote por él cuando importa”.

Cuando se le preguntó sobre la visita de Hegseth, Massie declaró a CNN: “Es una buena señal. No habrían enviado al secretario de Guerra a Kentucky si estuvieran ganando”.

El presidente lanzó una última condena contra Massie durante una llamada telefónica el lunes por la noche con republicanos de Kentucky, y lo calificó como “el peor congresista republicano en la historia del país. Creo que es simplemente horrible. Ha sido una persona horrible, horrible”.

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