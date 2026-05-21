El brote de ébola en mapas y gráficos: casos, muertes y países afectados

La Organización Mundial de la Salud declaró esta semana que el más reciente brote de ébola en África Central constituye…

La Organización Mundial de la Salud declaró esta semana que el más reciente brote de ébola en África Central constituye una emergencia de salud pública. Las autoridades sanitarias están trabajando contrarreloj para rastrear contactos mientras aumenta el número de casos sospechosos.

CNN está siguiendo las ubicaciones de los casos confirmados en el brote, así como los casos y muertes a nivel histórico. Esta página será actualizada a medida que haya más detalles disponibles.

Aunque el riesgo global sigue siendo bajo, la OMS ha calificado el brote como un asunto de “preocupación internacional”. Estados Unidos ha impuesto restricciones de entrada para ciertos viajeros procedentes de la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.

Un brote ocurrido hace una década fue el más grande y devastador en la historia de la enfermedad. La OMS ha advertido que el brote actual podría encaminarse a ser uno de los más grandes, debido al ritmo de propagación y al aumento de las muertes.

Brotes anteriores se han extendido por varios continentes, aunque la mayoría de los casos se han concentrado en África Occidental y Central.

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