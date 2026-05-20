El actor Harrison Browne, de la serie “Heated Rivalry”, habla sobre su vida como atleta transgénero

Cuando Harrison Browne estaba sobre el hielo, solo había velocidad, instinto y el ritmo familiar de los patines deslizándose sobre…

Cuando Harrison Browne estaba sobre el hielo, solo había velocidad, instinto y el ritmo familiar de los patines deslizándose sobre el suelo helado.

Mucho antes de convertirse en el primer jugador de hockey profesional abiertamente transgénero, y antes de escribir un libro, crear un cortometraje o tener un papel secundario en la serie de televisión canadiense “Heated Rivalry”, Browne era simplemente “Brownie” en el vestuario. Era un apodo que, durante un tiempo, le sirvió de tapadera.

“El hockey era el único lugar donde podía desconectar”, dijo Browne, coautor de “Let Us Play: Winning the Battle for Gender Diverse Athletes”. “Era el único espacio donde mi cuerpo no era el enemigo. Lo único que importaba era la velocidad de mis pies”, comentó.

“Simplemente podía decir: ‘Oye, soy el mismo Brownie, ¿puedes usar el pronombres él?’”, recordó. “Y mis compañeros de equipo me decían: ‘Sí, por supuesto’”.

En el equipo femenino de hockey de la Universidad de Maine, esa aceptación llegó años antes de que Browne saliera del clóset. “Llevaba una doble vida”, dijo. “En el vestuario era Harrison. Pero cuando salía en público, mi nombre en la lista no era Harrison. Me anunciaban con pronombres femeninos. Eso generó una mayor desconexión”.

La tensión se hizo cada vez más difícil de ignorar. Tras haber experimentado lo que se sentía al ser visto —incluso en un espacio reducido—, finalmente descubrió que ya no podía volver a esconderse cada vez que jugaba.

“Sentí que era yo mismo en el vestuario”, dijo Browne. “Y simplemente lo supe: esto es lo que necesito”.

Cuando Browne se declaró públicamente hombre en 2016 mientras jugaba para el ahora desaparecido equipo profesional de hockey femenino Buffalo Beauts, se convirtió en el primer atleta abiertamente transgénero en deportes de equipo profesionales.

En la década transgénero, los atletas se han convertido en el centro de un creciente debate global sobre la equidad, la biología y el significado del deporte. La política en torno al atletismo infantil, adulto y profesional ha evolucionado constantemente. Pero en el fondo de toda esta controversia se encuentra un pequeño grupo de atletas que simplemente desean practicar los deportes que aman.

Tanto los investigadores como los atletas afirman que el debate público ha superado a la ciencia, y con frecuencia la ha tergiversado, dejando a atletas como Browne con el peso de una cuestión mucho más compleja que una simple opinión pasajera.

Para cuando Browne comenzó a escribir “Let Us Play” con su hermana, la periodista Rachel Browne, los debates públicos sobre los atletas transgénero estaban en pleno auge. “Estábamos viendo cómo esta ola de legislación antitransgénero cobraba fuerza”, afirmó.

Una reacción tan feroz ante un pequeño grupo de personas que hacen algo percibido como negativo tiene todas las características de un pánico moral, dijo Browne. Después de que fracasara la primera oleada de proyectos de ley sobre el uso de los baños (se han aprobado más normas desde entonces), los políticos utilizaron esta retórica para “exaltar a la gente en torno a las personas trans, lo que desvía la atención de problemas más amplios y complejos de abordar, como la atención médica, la pobreza y los derechos humanos”, afirmó.

La antipatía hacia las personas trans en el deporte se ha centrado en una sola idea: que las hormonas, en particular la testosterona, determinan el destino atlético.

Desde la perspectiva de un atleta, Browne considera que ese enfoque es reduccionista y engañoso. “Cuando nos centramos exclusivamente en una hormona”, afirmó, “pasamos por alto los verdaderos obstáculos para la equidad en el deporte”.

Según argumentó, el entrenamiento, el acceso a entrenadores, la nutrición y el estatus socioeconómico son factores que influyen en los resultados deportivos de forma mucho más consistente que cualquier variable biológica individual.

“El deporte nunca ha sido justo”, dijo Browne. “Si lo fuera, todos tendrían la misma estatura y el mismo acceso a los recursos, pero esa no es la realidad”.

Es más, le preocupa que reducir a los atletas a su fisiología “deshumanice a las personas”, afirmó. “Solo se habla de sus cuerpos, no de sus vidas”.

Un creciente número de investigaciones demuestra, como dijo Browne, que la relación entre la biología y el rendimiento es mucho más compleja que la que genera una sola hormona que determina una ventaja o desventaja en el rendimiento.

“La mayor idea errónea es que la testosterona es una especie de droga que mejora el rendimiento de forma permanente, y que una vez que te has expuesto a ella, las ventajas quedan fijadas para siempre”, escribió Ada Cheung, endocrinóloga y experta en salud trans de la Universidad de Melbourne en Australia, en un correo electrónico.

“La gente oye hablar de la ‘pubertad masculina’ y asume que crea una superpotencia atlética irreversible”, dijo Cheung. “Pero eso no es lo que demuestra la ciencia”.

Según explicó, la terapia hormonal de afirmación de género sí remodela el cuerpo de forma perceptible. En las mujeres trans, la supresión de testosterona y la terapia con estrógenos causan un aumento de la masa grasa y una disminución de la masa muscular magra.

En hombres trans como Browne, la testosterona produce el efecto contrario: un aumento de la masa muscular magra y una disminución de la masa grasa, aunque no en la misma medida que en los hombres cisgénero; en estos últimos, el resultado se sitúa en un punto intermedio. Los efectos sobre el rendimiento no están claros y varían según la persona.

“La realidad es mucho más compleja que la narrativa de ‘quien es hombre, siempre tiene ventajas’ que domina el debate público”, dijo Cheung.

Un metaanálisis publicado en febrero en el British Journal of Sports Medicine, que abarcó 52 estudios y más de 6.400 participantes, reveló que, tras uno a tres años de terapia hormonal, las mujeres transgénero no mostraron diferencias significativas con respecto a las mujeres cisgénero en cuanto a la fuerza de la parte superior o inferior del cuerpo ni a la capacidad aeróbica. Si bien persistieron algunas diferencias en la masa muscular magra absoluta, estas no se tradujeron en ventajas medibles en el rendimiento.

Las investigaciones más recientes reflejan el matiz que describió Cheung.

En algunos trabajos anteriores, incluida la revisión de Cheung en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, llegaron a conclusiones similares: con el tiempo, los indicadores clave del desempeño de las mujeres trans se acercan a los de las mujeres cisgénero después de la terapia hormonal.

Incluso a nivel molecular, el cuerpo parece responder dinámicamente a los cambios hormonales. Un estudio de 2025 publicado en Nature Medicine reveló que la terapia hormonal feminizante alteró cientos de proteínas circulantes en mujeres transgénero, modificando su perfil biológico para asemejarlo al de las mujeres cisgénero en sistemas relacionados con el metabolismo, la inmunidad y la salud cardiovascular. Se han observado resultados similares en hombres trans.

Esta investigación sugiere que los efectos fisiológicos de la terapia hormonal son continuos y afectan a diversos sistemas del cuerpo. Con el tiempo, tanto los hombres trans como Browne, como las mujeres trans que son atletas, rinden de forma más similar a los hombres y mujeres cisgénero.

Por esa razón, a los investigadores no les sorprendió que un equipo formado por una persona no binaria y un hombre trans quedara en tercer lugar en la categoría masculina de una reciente competición Ironman en Oceanside, California.

Aún quedan preguntas importantes. Gran parte de la investigación existente es observacional, con tamaños de muestra relativamente pequeños, pocos estudios longitudinales y datos limitados sobre atletas de élite o resultados específicos de cada deporte.

“La evidencia apunta en la dirección correcta”, dijo Cheung. “Pero necesitamos estudios mejor diseñados, sobre todo en poblaciones de atletas”.

Es importante destacar, escribió Cheung, que la composición corporal por sí sola no determina el rendimiento.

“La gente ve que las mujeres trans pueden conservar una masa muscular ligeramente mayor y enseguida piensa que tienen una ‘ventaja injusta’”, dijo. “Pero la masa muscular absoluta por sí sola no determina lo que tu cuerpo puede hacer”. Del mismo modo que una mujer más grande no necesariamente rinde mejor que una más pequeña.

Según Cheung, la masa grasa, la resistencia, los niveles de hemoglobina, la aptitud cardiovascular, el entrenamiento, la habilidad y el acceso a los recursos influyen en el rendimiento deportivo y en las posibles ventajas o desventajas. “La relación entre músculo y rendimiento es mucho más compleja que una simple ecuación de ‘más músculo equivale a más potencia’”, afirmó.

Los atletas transgénero están subrepresentados en el deporte de élite, un hecho que desafía la idea de un dominio fácil y generalizado. Si bien se necesitan más investigaciones y se siguen debatiendo estos temas, los atletas no binarios, intersexuales y trans seguirán existiendo y practicando los deportes que aman.

La representación importa: para los atletas más jóvenes que venían detrás de él, la visibilidad de Browne ofrecía algo que muchos nunca habían visto antes: un camino a seguir.

Carly “CJ” Jackson, jugadora profesional de hockey no binaria del Seattle Torrent que aparece en la película “Pink Light” de Browne, conoció su historia desde la distancia. “Verlo salir del armario me dio espacio para aceptarme tal como soy”, dijo Jackson.

Años después, sus vidas se cruzarían de maneras inesperadas. Browne y Jackson habían jugado en los mismos equipos —en la Universidad de Maine y más tarde profesionalmente— con solo unos años de diferencia, y sus carreras transcurrieron en paralelo antes de que finalmente se conocieran en un set de filmación.

“Pienso en el impacto que Harrison tuvo en mi vida”, dijo Jackson. “Y yo solo soy una persona. Hay muchísimas personas a las que nunca conocerá”.

Para muchos atletas transgénero, el debate sobre la equidad es inseparable de una pregunta más básica: ¿Quién tiene derecho a pertenecer al deporte?

“En el deporte, la gente forja amistades, aprende a trabajar en equipo y mejora su salud», declaró Alex Schmider, director sénior de entretenimiento de GLAAD, una organización de defensa de los derechos LGBTQ y de monitoreo de medios, en un correo electrónico. “Las personas trans practican deporte por las mismas razones que todos los demás, y negarles esos beneficios es innecesario y cruel”.

Schmider sostiene que la actual ola de restricciones hace algo más que limitar la participación.

“Las prohibiciones por motivos políticos contra los atletas trans no solo los perjudican”, indicó, “sino que también envían mensajes imprecisos y perjudiciales sobre quién pertenece a este grupo”.

En los últimos años, Browne se ha volcado en la narración de historias (por ejemplo, apareció en la exitosa serie “Heated Rivalry” y escribió y produjo su cortometraje “Pink Light”) como una forma de transformar la comprensión de las vidas de las personas transgénero. (“Heated Rivalry” se transmite en Estados Unidos por HBO Max, propiedad de Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de CNN).

“La mayoría de la gente dice que no conoce a ninguna persona transgénero en su vida personal”, dijo Schmider. “Por eso, a menudo su primer contacto con ellas es a través de personajes de televisión o películas”.

“Historias como ‘Heated Rivalry’”, añadió, “tienen éxito en parte porque retratan a los atletas no como símbolos, sino como compañeros de equipo, unidos por un amor compartido al deporte”.

“Cuando cada jugador y cada aficionado puede ser él mismo”, dijo Schmider, “todos ganan”.

Las políticas parecen estar yendo en la dirección opuesta a esa visión.

El marco del Comité Olímpico Internacional de 2021 se orientó hacia un enfoque más basado en la evidencia y específico para cada deporte en lo que respecta a la inclusión de las personas transgénero. Sin embargo, las directrices más recientes, de marzo de 2026, han establecido un régimen de pruebas generalizado, pero solo para los deportes femeninos.

En más de dos décadas en las que las mujeres transgénero han podido competir a nivel olímpico, solo una ha participado: la levantadora de pesas neozelandesa Laurel Hubbard, quien no terminó su prueba.

“¿Cómo justifica eso una prohibición generalizada?”, preguntó Browne. “No hay absolutamente ninguna prueba, y sin embargo, estamos viendo que las políticas se inclinan en esa dirección”.

Rachel Browne, hermana de Harrison y coautora de “Let Us Play”, dijo que le preocupan los efectos secundarios.

“Muchos deportes intentan alinearse con la política olímpica”, afirmó. “Y eso repercute en los niveles amateur y juvenil, ámbitos donde la gente debería tener más libertad para simplemente jugar”.

Muchos atletas afirman que la emoción de la victoria no es tan importante para ellos como la camaradería y las relaciones con sus compañeros de equipo. El deporte es una experiencia y una expresión humana.

“Es donde se forjan amistades. Es donde uno descubre quién es”, comentó Harrison Browne. “Todo el mundo merece esa vía de escape”.

Tal vez, en lugar de ser rígido y binario, el atletismo podría ser algo más amplio y más humano, mencionaron tanto Browne como Jackson al pensar en el futuro.

“El deporte es arte. Es una forma de autoexpresión”, dijo Jackson. “Y negarlo es menospreciar lo que es posible”.

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