EE.UU. sanciona redes del Cártel de Sinaloa y apunta a su estructura con criptomonedas por tráfico de fentanilo

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó este miércoles a 12 personas y dos empresas supuestamente vinculadas al Cártel de…

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó este miércoles a 12 personas y dos empresas supuestamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, en una operación dirigida contra redes de narcotráfico y lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Las medidas anunciadas por el Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), apuntan a dos estructuras criminales: una red dedicada al lavado de ganancias provenientes del fentanilo mediante efectivo y criptomonedas, y otra vinculada a la producción y distribución de drogas como metanfetamina, heroína y cocaína, señaló el departamento en un comunicado.

“Como ha dejado claro el presidente Trump, esta Administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El Tesoro continuará apuntando a los cárteles terroristas y a sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a Estados Unidos seguro”.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo de la docena de personas y empresas designadas por la OFAC.

“En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, implementar las medidas legales correspondientes”, dijo la UIF en un comunicado.

De acuerdo con el Tesoro, una de las redes está encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, a quien señala como integrante de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, y acusa de coordinar la recolección de efectivo en Estados Unidos proveniente de la venta de fentanilo y su posterior conversión en criptomonedas para enviarlo a México.

“Ojeda Avilés ha coordinado la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos —producto de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas— y luego facilita la conversión de ese efectivo en criptomonedas para su transferencia al Cártel de Sinaloa en México”, dice la OFAC.

En su investigación, la UIF determinó que una de las redes estaría dedicada al lavado de dinero proveniente de la venta de fentanilo mediante criptomonedas, en la que “se identificaron operadores financieros y estructuras empresariales utilizadas para ocultar y dispersar los recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones comerciales”.

Las autoridades estadounidenses describieron esta estructura como parte de una evolución del crimen organizado, en la que el Cártel de Sinaloa utiliza sistemas financieros digitales para mover ganancias ilícitas a través de fronteras.

La otra red sancionada por el Tesoro está vinculada a Jesús González Peñuelas, a quien señala de estar involucrado en la “producción y distribución de metanfetamina y heroína hacia Estados Unidos desde 2007”, además de ser un “importante distribuidor” de cocaína y fentanilo.

De acuerdo con la OFAC, González Peñuelas opera como líder de una célula del Cartel de Sinaloa con presencia en México y redes de distribución en varios estados de EE.UU., incluyendo California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

El Tesoro añade que el acusado ha sido previamente imputado en cortes federales estadounidenses y que el Gobierno de EE.UU. ofrece recompensas por información que permita su captura.

El operativo fue coordinado con agencias estadounidenses como la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional, además de cooperación con autoridades financieras de México.

Las sanciones implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con las personas y entidades designadas.

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