Dos ataques armados dejan al menos 25 muertos en menos de cuatro horas en Honduras

Honduras vivió una fuerte ola de violencia este jueves, con dos hechos separados en los que murieron al menos unas…

Honduras vivió una fuerte ola de violencia este jueves, con dos hechos separados en los que murieron al menos unas 25 personas.

Uno de los episodios ocurrió en la comunidad de Rigores, en el municipio de Trujillo, al norte de la capital del país. Allí, durante más de 12 horas la Policía Nacional trabajó para dar con el paradero e identificar los cuerpos de 20 personas que fueron asesinadas, dijo a CNN el jefe departamental de la policía, Carlos Eduardo Rojas.

La complejidad para dar con las víctimas se dio porque, luego de que se difundiera la masacre en redes sociales, familiares retiraron los cuerpos de la escena del crimen y los llevaron a sus viviendas para su velatorio, detalló Rojas.

“Equipos de forenses de la fiscalía y elementos policiales tuvieron que ir de casa en casa en la zona para ubicar a las víctimas del hecho sangriento”, dijo.

En la escena del crimen se encontraron casquillos de armas de fuego de diversos calibres.

Las víctimas pertenecían a un grupo de campesinos del departamento de Colón, quienes, según la policía, invadieron hace años unos predios de cultivo de palma africana y vendían sus frutos en el mercado local.

“Una de las hipótesis que se maneja, es que el hecho pudo haber sido por la disputa del mercado de la palma africana, entre este y otro grupo de campesinos de la zona”, dijo Rojas.

El lugar donde se produjeron los crímenes funciona como la iglesia de los campesinos y, según las investigaciones, las víctimas de esta masacre se reunieron allí para orar e iniciar sus labores en el corte de la fruta de palma africana.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad informó que un equipo interinstitucional de seguridad ya intervino la zona y desarrolla operativos para identificar y capturar a los responsables.

Entre las víctimas hay dos menores de edad, tres mujeres que eran hermanas y 15 hombres.

El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, aseguró que la masacre “no se va a quedar impune”.

“Esta noche les hablo con dolor. Y antes de cualquier otra palabra, quiero dirigirme a las familias de las víctimas de la aldea Rigores en Colón. No hay palabras, ni las mías ni las de nadie”, dijo el presidente en un video difundido por la Presidencia de Honduras. “Esto no se olvida y eso no se va a quedar impune”.

Casi tres horas después de la masacre en Rigores, cinco funcionarios policiales fueron asesinados por un grupo criminal en el sector de Corinto, en el departamento de Cortés, zona fronteriza entre Honduras y Guatemala, informó la policía en un comunicado.

El incidente se cuando policías de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen (DIPAMPCO) realizaran un allanamiento en una vivienda en la comunidad de Corinto en busca del líder de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas en la zona.

Los cinco policías ingresaron al inmueble, pero fueron superados en número por los delincuentes, quienes los privaron de libertad y posteriormente los mataron. Sus cuerpos fueron abandonados en una carretera secundaria de la zona, según detalla el comunicado.

Tras el hecho, la Secretaría de Seguridad suspendió de sus cargos al Director, al subdirector y al jefe de operaciones de la DIPAMPCO para someterles a un proceso de investigativo.

Mientras, la Policía Nacional lleva adelante una serie de operativos para identificar y capturar a los responsables del hecho. A su vez, la Policía de Guatemala reforzó la seguridad en la zona fronteriza.

Honduras es un país con alto índice de violencia, reportando un promedio diario de entre 10 y 12 homicidios, según cifras oficiales. La tasa es de 23 homicidios cada 100.000 personas, lo que representa una baja considerable respecto al pico de 2011, cuando la tasa alcanzó los 85 homicidios cada 100.000 habitantes.

Con información de Merlin Delcid

The-CNN-Wire

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