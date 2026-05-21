Detienen en Sinaloa a Omar Chávez, hijo del exboxeador mexicano Julio César Chávez

Omar Alonso Chávez Carrasco, uno de los hijos del exboxeador mexicano Julio César Chávez, fue detenido el miércoles en Culiacán,…

Omar Alonso Chávez Carrasco, uno de los hijos del exboxeador mexicano Julio César Chávez, fue detenido el miércoles en Culiacán, capital de Sinaloa, informó a CNN la Secretaría de Seguridad de ese estado del noroeste de México, sin dar detalles sobre el motivo del arresto.

La ficha disponible en el Registro Nacional de Detenciones indica que Chávez Carrasco fue arrestado en horas de la mañana por la Policía Estatal Preventiva, mientras circulaba por la carretera que va de Culiacán a Navolato.

De acuerdo con el documento, Chávez Carrasco fue trasladado al penal de Aguaruto, ubicado en la misma capital del estado.

CNN preguntó a la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía de Sinaloa de qué delitos está acusado Chávez Carrasco y está a la espera de respuesta. CNN también contactó a la familia de Chávez Carrasco y busca saber si ya cuenta con representación legal.

Chávez Carrasco, apodado “El Businessman”, se dedica al boxeo profesional como lo hizo su padre. Nació en 1990 y ha peleado en las divisiones superwelter y mediana. En julio de 2012, disputó sin éxito el título de campeón mediano de la Confederación Mundial de Boxeo, frente a Jorge Páez Jr.

Hasta ahora registra una trayectoria de 42 victorias, nueve derrotas y un empate, según el sitio especializado BoxRec.

Chávez Carrasco es el segundo hijo de Julio César Chávez que ha sido arrestado en menos de un año.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en agosto de 2025 al también boxeador Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, del cual depende ICE, dijo entonces en un comunicado que el pugilista tenía una orden de arresto vigente en México por su presunta relación con actividades de narcotráfico y de tráfico de armas. Él rechaza los cargos.

Después de quedar bajo custodia de ICE, Chávez Jr. fue trasladado a México, donde un juez le concedió continuar en libertad durante el proceso penal en su contra.

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