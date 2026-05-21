Comisión aprueba construcción del arco de Trump, pero con menor altura y sin los leones dorados

El proyecto del presidente Donald Trump de construir el arco más alto del mundo está a un paso más cerca…

El proyecto del presidente Donald Trump de construir el arco más alto del mundo está a un paso más cerca de materializarse luego de que este jueves una agencia clave aprobó un diseño revisado de la estructura.

Sin embargo, la altura total del monumento será menor que la propuesta anteriormente.

También se eliminaron cuatro leones dorados que anteriormente adornaban el lateral del arco junto a la base —un cambio que la Comisión de Bellas Artes (CFA, por sus siglas en inglés) había impulsado dado que los leones “no son nativos de Estados Unidos-“.

Aunque el arco sigue teniendo 250 pies (76 metros) de altura en el diseño revisado, la altura total de la estructura se redujo con la eliminación de una base de ocho pies (2,4 metros) de altura que se había incluido en una versión anterior presentada a la Comisión de Bellas Artes, a una agencia que asesora al presidente y al Congreso sobre planes de diseño para monumentos, memoriales, monedas y edificios federales.

Cuando se incluye la elevación sobre el suelo, el plan anterior habría llevado la altura total del monumento a más de 280 pies (85 pies). Ahora es más de 270 pies (82 metros).

La aprobación llegó a pesar de una respuesta pública abrumadoramente negativa al proyecto y fue forzada “a una velocidad sin precedentes, excepto por el salón de baile de la Casa Blanca”, dijo una fuente con conocimiento del proceso.

Trump celebró la noticia de que el proyecto fue aprobado por la comisión, diciendo a los periodistas que era “hermoso”.

La comisión, a la que el presidente ha asignado a un gran número de personas de su confianza, ya había aprobado un conjunto preliminar de diseños para el arco.

En la iteración aprobada durante la reunión de la comisión de este jueves, se determinó que se utilizará granito –y no el material favorito de Trump, el mármol, que también se estaba considerando– para el exterior debido a su resistencia y durabilidad.

Al mismo tiempo, la profundidad del arco se amplió en los nuevos diseños.

Mary Anne Carter, uno de los miembros del panel de la CFA, dijo que apreciaba la eliminación de los adornos en el nuevo diseño ya que mejoraría la estética entre el arco y las sobrias marcas del Cementerio Nacional de Arlington en el otro lado.

Las preocupaciones previamente planteadas por James McCrery, el arquitecto que Trump originalmente contrató para construir un nuevo salón de baile en la Casa Blanca y ahora miembro de la CFA, sobre la alta figura de la Dama de la Libertad alada que corona el arco fueron fuertemente minimizadas por la administración.

El presidente analizó la solicitud de la comisión de cambiar las figuras escultóricas, “pero decidió no seguir tal opción mientras notaba respetuosamente las diferencias de opinión estética que pueden existir sobre el tema”, dijo la administración, representada por un oficial del departamento del Interior.

El Arco del Triunfo, inspirado en el de París, es uno de los numerosos proyectos personales que Trump ha presentado en su esfuerzo por renovar el estilo de la ciudad capital. La larga lista de otros cambios incluye el salón de baile del ala este; un jardín de esculturas de Héroes Estadounidenses a lo largo del río Potomac; renombrar el Centro Kennedy para incluir su nombre; construir un campo de golf y cambiar el color del Estanque Reflectante del Memorial de Lincoln —un proyecto que enfrentó un desafío judicial el jueves.

Se ha planeado el arco para el círculo de tráfico entre la entrada del Cementerio Nacional de Arlington y el Memorial de Lincoln y fue concebido para marcar el 250 aniversario de la nación en julio.

Como en reuniones anteriores de la comisión, los miembros del público que tuvieron la oportunidad de hablar, incluidos los conservacionistas profesionales, historiadores y grupos cívicos, dieron evaluaciones devastadoras del proyecto.

La ubicación, la altura, el diseño y la falta de un proceso de aprobación adecuado fueron todas preocupaciones, dijeron. Desde la última recopilación de comentarios públicos, el CFA ha recibido 600 nuevos comentarios públicos. De ellos, el 99,5 % fueron negativos, admitió la comisión.

El arco también ha despertado preocupaciones de seguridad por su potencial para interferir con el tráfico aéreo, ya que estaría situado a menos de dos millas (3 kms) del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington, uno de los más concurridos de la nación, y aumentaría los numerosos obstáculos que ya hacen que el espacio aéreo abarrotado sea complicado de navegar.

CNN informó previamente que el Departamento del Interior pidió un estudio formal de aeronavegabilidad a la Administración Federal de Aviación para determinar si el arco representa un peligro para los vuelos, que también fue señalado como una preocupación por un miembro del público.

Debe ganar la aprobación de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional (NCPC), otra comisión federal que ha sido similarmente equipado con leales a Trump.

El arco enfrenta un desafío legal de parte de un grupo de veteranos de la Guerra de Vietnam relacionado con su escala y obstrucción de la vista del Cementerio Nacional de Arlington, y ha recibido críticas de historiadores y conservacionistas.

El grupo sostiene que el proyecto necesitará la aprobación del Congreso para avanzar.

Sin embargo, la administración ha dicho que planea usar una autorización centenaria poco conocida para evitar obtener el permiso del Congreso.

Este jueves, Trump dijo a los periodistas que no necesitaba la aprobación del Congreso para ello, diciendo: “Lo estamos haciendo, la tierra es propiedad… del Departamento del Interior, no necesitamos nada del Congreso”.

La administración ya ha comenzado algunos trabajos iniciales de evaluación en el emplazamiento del arco planeado. La semana pasada, CNN observó a las cuadrillas de construcción con una planta perforadora ingresando al suelo.

El Departamento del Interior dijo que el movimiento era parte del trabajo “legalmente requerido” antes de una aprobación formal para el proyecto.

“Las encuestas de los sitios, como el trabajo geotécnico, han comenzado en el Círculo del Memorial, lo cual es legalmente requerido. Esta es una práctica estándar para probar los terrenos y el suelo. El trabajo geotécnico y las encuestas de los sitios en curso son necesarios antes de presentar una propuesta final”, declaró un portavoz del departamento a CNN.

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